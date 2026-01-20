Бартоломео Ронгоне покидает пост генерального директора Bottega Veneta

Генеральный директор модного дома Бартоломео Ронгоне завершит работу на своем посту 31 марта. Об этом официально сообщил холдинг Kering, которому принадлежит итальянский бренд.

Ронгоне возглавил Bottega Veneta в 2019 году и руководил компанией в период серьезных внутренних трансформаций. За это время дом моды пережил смену нескольких креативных лидеров, включая уход Дэниела Ли и последующее назначение Маттье Блази, а затем Луиз Троттер, которая возглавила творческое направление после перехода Блази в Chanel. Несмотря на кадровые перестановки, бренд сумел сохранить устойчивость и нарастить влияние в индустрии.

За годы работы Ронгоне Bottega Veneta превратилась из относительно нишевого игрока в один из самых обсуждаемых люксовых брендов мира. Финансовые показатели демонстрировали стабильный рост: выручка компании увеличилась с 1,12 миллиарда евро в 2019 году до 1,7 миллиарда евро по итогам 2024 года. Даже в условиях общего давления на сегмент люкса бренд показывал положительную динамику, став одним из немногих источников роста для группы Kering в 2025 году.

Известно, что Бартоломео Ронгоне продолжит карьеру в другой крупной модной компании – он переходит на аналогичную должность в Moncler. Процесс подбора нового генерального директора для Bottega Veneta уже запущен, имя преемника планируют объявить в ближайшее время.

Bottega Veneta была основана в 1966 году и известна изделиями из кожи, одеждой, аксессуарами, парфюмерией и предметами интерьера премиум-класса. Команда бренда совместно с холдингом Kering заявляет о намерении сохранить текущий вектор развития и продолжить укрепление позиций модного дома на глобальном рынке.