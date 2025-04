Рианна представила свадебную коллекцию нижнего белья на фоне слухов о помолвке

Рианна привлекла внимание модной индустрии запуском лимитированной свадебной линейки нижнего белья под брендом Savage X Fenty. Артистка представила сразу две коллекции – At First Sight и Take A Vow, в которых предложила свежий взгляд на традиционные образы невесты. В центре внимания – идея, что чувственность и стиль в будуарной моде уместны не только в день свадьбы, но и в любой момент, когда хочется почувствовать себя особенной.

В рекламной кампании певица предстала в полностью розовом ансамбле, где каждая деталь продумана до мелочей. Образ включал кружевной корсет с выразительной шнуровкой на торсе, прозрачные чулки с фирменной вышивкой и миниатюрные стринги. Нежная вуаль в тон завершила провокационный, но изысканный образ. Не обошлось и без символики: на фоне – многоярусный свадебный торт, на который Рианна, как бы в шутку, подняла ногу, играя с представлением о классической церемонии.

Однако фанаты заметили нечто большее: кольцо на безымянном пальце левой руки. Это стало причиной новой волны слухов о возможной помолвке с рэпером A$AP Rocky, с которым Рианна состоит в отношениях уже более пяти лет. У пары подрастают двое сыновей – двухлетний RZA и годовалый Райот.





С момента основания Savage X Fenty в 2018 году, Рианна активно разрушает стереотипы о нижнем белье. Она делает акцент на том, что эти элементы гардероба – не скрытые под слоем одежды детали, а полноценная часть самовыражения. В этой коллекции она демонстрирует, что свадебное белье может быть дерзким, игривым и даже слегка бунтарским.





Кстати, вторая часть релиза – Take A Vow – вдохновлена винтажной эстетикой. В нее вошли атласные халаты, мягкие пижамы, уютные тапочки, а также аксессуары вроде перчаток и чулок. Это идеальный гардероб для утреннего кофе после свадебной ночи или просто для создания уюта в обычный день.

Рианна вновь доказывает, что чувственность, свобода и стиль могут быть объединены в одном образе – даже если это всего лишь воображаемая свадьба. Торжества может и не быть прямо сейчас, но одно можно сказать точно: певица уже готова к роли невесты – и выглядит в ней роскошно.