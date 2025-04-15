Эффект "Белого лотоса": как сериал HBO повлиял на шопинг, чтение и туризм россиян

Третий сезон популярного сериала "Белый лотос" от HBO повлиял не только на культурную повестку, но и на потребительские предпочтения россиян. Сразу после премьеры новых серий резко возрос интерес к брендам одежды и книгам, которые появлялись в кадре. Маркетологи, аналитики и ритейлеры уже называют это эффектом "Белого лотоса".





По данным CDEK.Shopping, продажи коллекций Banana Republic выросли на 84%, особенно активно заказывают вещи из совместной линейки с сериалом. Поклонники шоу также в два раза чаще покупают платья от D&G – именно в таких нарядах нередко появлялась актриса Дженнифер Кулидж, сыгравшая одну из запоминающихся ролей. Растет популярность и у других марок, таких как Abercrombie & Fitch, H&M и Bloomingdale’s – здесь прирост колеблется от 44% до 52%. Яркий пример – шелковое платье-кимоно от Jim Thompson, которое после появления на экране стало вирусным и разошлось мгновенно, а бренд Jacquemus благодаря одному розовому образу увеличил выручку почти на два миллиона долларов.





Книги также не остались без внимания. На "Литресе" фиксируют резкий рост спроса на романы, появлявшиеся в руках героев шоу. Лидером стала книга Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Прекрасные и проклятые" – ее популярность выросла в пять раз. Почти вдвое увеличились продажи и у нон-фикшн работы Томаса Эриксона "Кругом одни нарциссы", которую читала одна из героинь. А вот классический роман Кнута Гамсуна "Голод", несмотря на присутствие в кадре, не вызвал всплеска интереса.

Стоит отметить, что и туризм ощутил влияние сериала. Местом действия нового сезона стал Таиланд, и теперь туристические компании в России сталкиваются с проблемами при бронировании тех же роскошных отелей, где велись съемки. Популярность локаций выросла настолько, что свободных номеров практически не осталось. Люди мечтают не просто отдохнуть, а прожить часть сценария, ощутить атмосферу, сфотографироваться в тех же интерьерах.





Интерес к сериалу вызвал и обсуждения среди поклонников моды, медиа и кино. В кадре появился российский актер Юрий Колокольников, а обсуждение финала третьего сезона в сети вызвало неоднозначные отзывы: от восхищения драматургией до критики за затянутые линии и слабую развязку. Тем не менее, сериал однозначно остался в центре внимания – он стал не просто телешоу, а настоящим культурным феноменом, способным формировать тренды.

Четвертый сезон "Белого лотоса" уже в планах – съемки запланированы на 2026 год. Где будут происходить новые события, пока держится в секрете, но, судя по резонансу, новая волна потребительского ажиотажа и вдохновения уже не за горами.