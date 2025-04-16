Модный приговор: стилист Елена Червова назвала 5 главных антитрендов 2025

В мире моды тренды сменяют друг друга с головокружительной скоростью. Чтобы не затеряться в этом потоке и всегда выглядеть актуально, важно не только следить за новинками, но и знать, какие вещи лучше оставить пылиться в шкафу. Стилист Елена Червова рассказала Клео.ру, какие вещи стали антитрендом в 2025 году.

Трикотажные платья или платья из тонкого хлопка в цветочек

Легкие трикотажные платья или модели из тонкого хлопка в мелкий цветочек, безусловно, удобны и комфортны. Но, увы, часто они выглядят слишком просто и напоминают домашнюю одежду. Стилизовать их для городской среды – задача не из легких. Лучше отдать предпочтение монохромным принтам и более фактурным материалам.





Коварная длина: юбки до колена

Юбки длиной до колена – коварный предмет гардероба. Они могут визуально укорачивать ноги и нарушать пропорции фигуры, особенно если фасон юбки широкий или она надета с неподходящей обувью. Чтобы этого избежать, можно выбрать юбку с завышенной талией, которая визуально удлинит ноги и сделает фигуру более гармоничной.





"Привет из 90-х": неоновые цвета

Яркие, кричащие неоновые оттенки когда-то были на пике популярности, но сейчас они выглядят несколько устаревшими и даже вызывающими. Сегодня в моде более спокойные и благородные тона.





Джинсы-скинни

Слишком облегающие брюки (скинни) постепенно уходят в прошлое. Они могут подчеркивать недостатки фигуры и выглядеть старомодно. Взамен облегающему фасону можно выбрать: прямые брюки – классика, которая всегда в моде и подходит всем. Брюки-клеш от колена – они создают интересный силуэт и уравновешивают фигуру. Или брюки свободного кроя – модный и удобный вариант, который позволяет скрыть недостатки.





Кюлоты

Кюлоты – широкие укороченные брюки – модель довольно специфическая. Они могут визуально укорачивать ноги и делать фигуру более приземистой, особенно если неправильно подобраны и стилизованы. Сейчас они не находятся на пике популярности, хотя, возможно, вернутся в моду через пару сезонов. Если вы все же решились на кюлоты, выбирайте высокую талию – это поможет визуально удлинить ноги и сбалансировать образ.





Помните, что мода – это, прежде всего, самовыражение. Но знание актуальных трендов и антитрендов поможет вам создать стильный и гармоничный образ, который подчеркнет вашу индивидуальность.