Дизайнер Сьюзан Фан создала коллекцию 3D-аксессуаров для Apple

Китайский дизайнер Сьюзан Фан представила совместную коллекцию с Apple, в которую вошли 3D-печатные аксессуары для последних моделей устройств бренда. От чехлов для iPhone и iPad до браслетов для Apple Watch и футляров для AirPods.

Фан называет этот проект "future craft" – ремеслом будущего. Вместе с инженером Орелио де Йонге, бывшим специалистом Dyson и своим партнером не только по работе, но и по жизни, она исследовала, как можно соединить мощь цифровых технологий с мягкостью ручного творчества.





"Наша цель была в том, чтобы аксессуары, напечатанные на 3D-принтере, казались "живыми" – будто они выросли сами по себе", – рассказывает дизайнер. – "Для этого мы вручную контролировали каждый этап создания. Искусственный интеллект пока не способен передать это чувство – он слишком случаен, слишком холоден".



Коллекция получилась светлой и почти сказочной: пастельные оттенки, мотивы цветов, грибов и четырехлистников. Стоимость аксессуаров варьируется от 561 юаня (около 6 316 ₽) за чехол для iPhone до 7 925 юаней (примерно 89 235 ₽) за корпус для Mac Mini.

