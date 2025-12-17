Очень стильные дела: где купить вещи в эстетике героев культового сериала

Сериал "Очень странные дела" от Netflix зацепил зрителей не только атмосферой бесконечных летних приключений, напряжением мигающих лампочек и саундтреком, который невозможно выключить, но и аутентичными образами персонажей. Костюмы главных героев – энциклопедия по стилю 80-х, будь то ультрамодная олимпийка Макс или байкерская кожаная куртка Билли.

Редакция Клео.ру вдохновилась гардеробом любимых персонажей и нашла современные альтернативы, чтобы вы могли окунуться в атмосферу Хоукинса даже без машины времени. Кстати, именно сериалу приписывают возрождение трендов на 80-е.

Олимпийка "безумной Макс"

Максин "Макс" Мэйфилд – наша любимая скейтбордистка, агностик и истинная бунтарка 80-х. Она прибыла в Хоукинс с полным набором пубертата: скейтборд, недоверие ко всему происходящему и... безупречный дерзкий стиль. Макс – про удобство и функциональность, она предпочитает оверсайз-футболки и джинсы-"бананы" женственным нарядам. Но самым запоминающимся элементом ее гардероба, безусловно, стала голубая олимпийка.





Сегодня найти настоящую винтажную олимпийку в отличном состоянии – целое приключение. Если вы хотите повторить образ Макс из "Очень странных дел", добавив текстуры и оверсайза в свой гардероб, обратите внимание на российский бренд с непроизносимым названием YMKASHIX. В их коллекции представлены модели из велюра и вельвета свободного кроя с воротником-стойкой, которые вполне соответствуют эстетике спортивной одежды 80-х.





Олимпийка велюровая YMKASHIX STRIPE TRACK, 7200 ₽

Рубашка, как у Одиннадцатой

Джейн Хоппер, которую мы знаем как Одиннадцать, в сериале прошла драматичный путь трансформации. Если в первом сезоне гардероб беглянки лаборатории состоял из смирительной рубашки и розового платья, украденного из секонд-хенда, то к третьему сезону "Очень странных дел" Одди активно наверстывает упущенное.

В гардеробе героини появляются яркие вещи, отражающие бурную палитру эмоций, которые она только учится переживать. Одной из знаковых вещей третьего сезона становится, пожалуй, цветастый комбинезон с абстрактным принтом.





Альтернативу этому дерзкому предмету гардероба можно найти у американской марки Obey, сочетающей скейтерскую эстетику и стрит-арт. Рубашка Obey Jems сшита из легкой хлопковой ткани. Самое важное здесь – принт: яркие, абстрактные мазки разных цветов на черном фоне. Рисунок отсылает к культуре граффити и смелым поп-арт-решениям эпохи расцвета MTV, и главное – напоминает знаковый элемент гардероба главной героини "Очень странных дел".





Мужская Рубашка Jems Obey, 14 990 ₽

Байкерская куртка Билли Харгроува

Персонаж Билли Харгроува – классический пример школьного плохиша, в которого втайне влюблены все старшеклассницы. Бунтарский нрав и дерзкий характер отлично "бьются" с любимым атрибутом его гардероба – байкерской курткой. Громоздкая, с широкими плечами и потертая временем – такая нам тоже пригодится.





Если классическая косуха кажется слишком старомодной, ищите модель в облегченном силуэте без лишних деталей. Современная замена байкерской куртки из 80-х, сохраняющая дерзкий вайб Билли, – кожаный бомбер от российского бренда Planta Rosa. В отличие от традиционной косухи, этот вариант имеет воротник-стойку и застежку-молнию, что делает его более актуальным.





Leather Jacket Planta Rosa, 195 000 ₽

Майк Уилер: поло в полоску

Гардероб Майка, в отличие от одежды бунтаря Билли или рок-звезды Эдди, прост и надежен, как его дружба. Он не пытается быть самым крутым парнем в Хоукинсе – он просто хочет быть собой. Майк предпочитает простые и уютные вещи, в которых удобно часами планировать спасательные операции в подвале, а его визитная карточка – поло и свитеры с горизонтальными полосами.





Сегодня такой трикотаж возвращается в моду, но уже в более расслабленном варианте. Нам нужно поло, которое будет достаточно плотным, чтобы держать форму, и при этом будет иметь правильный ретро-принт. Идеальная замена для современного гардероба есть у Studio 29 – отложной воротник с планкой на пуговицах и спущенная линия плеч создают актуальный, но узнаваемый силуэт. Поло легко вписать в повседневный гардероб: сочетайте его с вельветовыми брюками или классическим синим денимом – и хоть завтра сможете сразиться с Демогоргоном или завоевать сердце Одди.





Поло в полоску Studio 29, 10 900 ₽

Кепка Дастина Хендерсона

Дастин Хендерсон – мозг "партии" и, пожалуй, самый позитивный герой сериала "Очень странные дела". У Дастина есть характерная особенность образа – он всегда в головном уборе. Парень владеет небольшой, но яркой коллекцией бейсболок, и мы с удовольствием ей вдохновимся.





Бейсбольная кепка, которая нам нужна, должна выглядеть так, будто пережила не один визит в Изнанку. Подходящим вариантом может стать головной убор от ALEXANDER DIGENOVA – потертости, эффект выцветшей ткани и дистресс отлично вписываются в эстетику 80-х.





Кепка RED LIGHT DISTRICT ALEXANDER DIGENOVA, 24 600 ₽

Стив Харрингтон: тельняшка в стиле "ты морячка, я моряк"

Униформу Стива Харрингтона из кафе Scoops Ahoy невозможно не запомнить – настолько иронично она смотрелась на герое. Темно-синяя тельняшка с огромным матросским воротничком и красным "галстуком" – личный модный ад Стива, но именно в этом абсурдном образе он проявил себя как бесстрашный защитник и преданный друг.





Вряд ли вы захотите собрать total look морячка, но легко сможете взять за основу образа ключевой элемент – тельняшку (конечно, в переосмысленном варианте). В коллекции столичного бренда Lookonline можно найти стильный топ, который отсылает к морской тематике, но при этом выглядит актуально.





Топ Lookonline, 1990 ₽