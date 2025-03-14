Секущиеся волосы: как ухаживать, чтобы отрастить здоровую длину

Почему секутся волосы?

Секущиеся волосы появляются в результате повреждения защитного внешнего слоя волоса – его кутикулы. Когда кутикула повреждена, волос становится пористым и ломким, начинает расслаиваться на кончиках. Существует множество причин, по которым это происходит, и большинство из них можно решить.





Механические повреждения

Кончики волос чаще всего секутся из-за агрессивного механического воздействия. Например, из-за частого расчесывания, особенно неправильно подобранной расческой, из-за тугих и жестких резинок и заколок, а также из-за горячих укладок. Даже трение волос о подушку может травмировать их кутикулу, поэтому трихологи рекомендуют не ложиться спать с мокрой головой и пользоваться наволочками из шелка и сатина. Расчесывать мокрые волосы также запрещено: во влажном виде они крайне уязвимы и легко секутся.

Решение: старайтесь не делать тугих укладок, не пользоваться металлическими аксессуарами. Популярные пружинки и силиконовые резинки – также не лучший выбор для хвостов и косичек, они легко травмируют локоны по длине. Отдавайте предпочтение резинкам из натурального шелка, они наиболее бережно воздействуют на локоны.

Во время горячих укладок обязательно используйте термозащиту. Утюжки и стайлеры легко повреждают кончики волос, поэтому от них лучше отказаться вовсе или же использовать на максимально низкой температуре.





Химическое воздействие

На структуру волос очень влияет окрашивание (особенно – обесцвечивание), а также перманентные укладки – биозавивка, кератиновое выпрямление. В первое время после подобной процедуры может казаться, что волосы наоборот стали более здоровыми и ухоженными, но через одну-две недели, когда состав немного смоется, станет понятно, что волосы стали более пористыми и легко расслаиваются на концах.

Решение: по возможности используйте щадящие профессиональные красители. Лучше, если они будут безаммиачными. От химической завивки или выпрямления также желательно отказаться, но если вам нравится их эффект, то обязательно пересмотреть свою бьюти-рутину, добавив в нее комплексный уход для поврежденных волос – ампулы или сыворотки для кончиков, восстанавливающие маски и питательные кондиционеры.





Растить нельзя отрезать

Только вам решать, где поставить запятую в этой фразе. Безусловно, если локоны сильно секутся по длине, то убрать большую часть поврежденных прядей – самый оптимальный выход. А далее – отращивать, ухаживая за локонами по всем правилам, и предупреждая появление секущихся кончиков. Большую роль в этом играет увлажняющий уход, но есть и средства, запаивающие кончики, заполняющие микроповреждения и склеивающие чешуйки кутикулы. Это не лечение, а средство для стайлинга, но благодаря ему можно предотвратить усугубление сечения и спокойно отрастить длину.



