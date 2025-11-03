5 трендовых брюк, которые сделают вашу осень стильной

Этой осенью дизайнеры единогласно решили, что брюки перестали быть просто фоном – они превратились в основу образа. Если вы ищете свежие идеи, чтобы попрощаться с летней легкостью и обновить осенний гардероб, вот пять брюк, которые точно заслуживают места в вашем списке покупок.

Брюки-баллоны

Начнем с самого трендового силуэта – брюки-баллоны. Этот воздушный крой, широкий в бедрах и мягко сужающийся к лодыжке, стал настоящим хитом осени 2025. Брюки-баллоны любят контраст фактур. Они идеально сочетаются с приталенным верхом: попробуйте носить их с кашемировой водолазкой или добавьте строгий, структурированный верх – например, укороченную кожаную куртку или приталенный жакет.





Кожаные брюки

Если и есть что-то, что громко заявило о себе на осенних подиумах, так это кожа. Этот материал перестал ассоциироваться только с верхней одеждой и стал базой полноценным участником гардероба. Кожаные брюки добавляют образу фактуры и глубины. Они универсальны, как черные классические брюки, но выглядят намного дороже и актуальнее, особенно если сочетать их с мягким трикотажем или использовать в монохромных образах.





Коричневые джинсы

Если же вы верны дениму, но устали от синего, присмотритесь к коричневым джинсам. Шоколадные оттенки завоевали сначала признание в сегменте курток, а теперь и денима. Привлекательность коричневых джинсов кроется в их удивительной универсальности и необычности цвета. Они отлично вписываются в осеннюю палитру оттенков, но при этом добавляют изюминку образу. Попробуйте создать непринужденный монохромный образ в землистых оттенках, а для похода в офис к брюкам можно добавить строгий пиджак, что добавит решительности наряду.





Спортивные брюки

Отправляясь за комфортом, обратите внимание на спортивные брюки (не путать с трениками!). Спортивный силуэт, который предлагают современные бренды, отличается более элегантным и струящимся материалом. Если классика вроде черно-белых лампасов кажется вам слишком спортивной, выбирайте брюки из хлопковых или атласных тканей. Они разбавят спортивный вайб, добавив к нему женственной утонченности.





Брюки оливкового цвета

Наконец, чтобы дать бой зимней хандре, присмотритесь к брюкам оливкового цвета. Этот оттенок не такой вычурный, как яркий зеленый, поэтому легко вписывается в базовый гардероб. На осенних показах люксовых брендов оливковый был буквально везде, что делает его самым легким способом добавить красок этой осенью. Оливковые брюки отлично сочетаются с классическими вещами: попробуйте надеть их с белой футболкой или кремовым свитером. Этот цвет станет отличным дополнением к гардеробу, а не сложной задачей для стилизации.



