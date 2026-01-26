Неделя высокой моды в Париже открылась показом Schiaparelli, который задал эмоциональный и визуальный тон всему кутюрному сезону. 26 января в залах Petit Palais бренд представил коллекцию Haute Couture Spring–Summer 2026, ставшую первым офлайн-шоу недели и одним из самых обсуждаемых событий модного календаря.





Креативный директор дома Дэниел Розберри назвал новую главу "Агония и экстаз", сделав ставку не на внешний эффект как самоцель, а на переживание – как в процессе создания, так и в момент восприятия. Коллекция выстроена вокруг напряжения между болью и восторгом, строгостью формы и эмоциональным освобождением. Архитектурный крой, выверенный тейлоринг и подчеркнутая работа с талией и грудью формируют скульптурные силуэты, в которых чувствуется наследие сюрреализма Эльзы Скиапарелли.





Ключевым мотивом сезона стала живая природа, прежде всего птицы. Их образы читаются в корсетах, объемных воротниках, головных уборах и многослойных подолах из тафты и органзы. В отделке активно использовались искусственные перья, прозрачное кружево и сложные текстуры, создающие эффект движения и воздушности. Некоторые изделия потребовали тысяч часов ручной работы. Цветовая палитра варьируется от насыщенных розовых и сапфировых оттенков до теплых шафрановых тонов.





Фантазийные украшения с головами птиц, выполненные из шелковых перьев, смолы и жемчужных элементов, стали отсылкой к любви дома к животному миру и знаковым кодам бренда. Этот визуальный язык получил продолжение и на гостях показа. Актриса и номинантка на "Оскар" Тейяна Тейлор появилась в эффектных украшениях, созданных по мотивам утраченных экспонатов Лувра, – кутюрная интерпретация стала одним из самых обсуждаемых выходов дня.





Среди гостей шоу были замечены Джефф Безос и Лорен Санчес, Рената Литвинова, Венсан Кассель и Нара Баптиста, Деми Мур, Карла Бруни и другие представители мира моды, кино и бизнеса. В социальных сетях показ уже назвали мощным стартом Недели высокой моды и манифестом эмоционального подхода к кутюру, где чувство важнее формы, а впечатление важнее тренда.