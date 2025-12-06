Быть нарядной каждый день: как носить бархат без повода

В последние два года бархат перестал вызывать ощущение театральной портьеры. Он изменился вместе с модой. В коллекциях 2024–2025 появились облегченные стрейч-варианты, матовые текстуры, приглушенные оттенки, которые выглядят уместно и актуально при дневном свете, как привычный деним. Сегодня из ткани делают все больше моделей для повседневных образов: Bottega Veneta предлагают обратить внимание на бархатные платья-сорочки, Saint Laurent – на жакеты и юбки, а Gucci – на куртки и рубашки.

Почему бархат снова стал трендом

Ответ простой – изменились конструкции, фактуры и сам подход к тканям. Благодаря новым технологиям в производстве он стал легче, мягче и легче сидит на фигуре – его теперь можно стилизовать так же просто, как плотный трикотаж или брюки из вискозы.

Вторая причина – смена модного фокуса. После периода минимализма пришел запрос на спокойную, тактильную роскошь без ярких визуальных эффектов. Бархат идеально попадает в эту эстетику: он усложняет образ, но не делает его слишком праздничным, если выбрать правильные сочетания.

Важный фактор – универсальность. Бархат легко адаптируется под вечерний и дневной образ, если правильно его стилизовать. Юбка из бархата, надетая днем с объемной рубашкой, вечером может стать частью нарядного аутфита.

С базовыми рубашками и хлопковыми футболками





Получится контраст, который привлекает внимание, но не создает чрезмерный акцент. Комбинируйте бархатную юбку или брюки с мужскими сорочками, приталенными рубашками или футболками с принтом. Если добавить пиджак или кардиган, в таком образе можно пойти на деловую встречу или в офис. А если снять его, образ станет более расслабленным – он подойдет для ужина с друзьями или свидания.

С грубыми ботинками или кроссовками





Гранж все еще актуален. А обувь в дневном бархатном образе играет ключевую роль. То, что с лодочками и босоножками кажется вечерним, с массивными ботинками или кроссовками превращается в обычный сет с изюминкой. Короткое бархатное платье в паре с кожаными челси и плотными колготками работает как зимний базовый образ, а не как "маленькое черное" на выход.

Бархатные брюки, надетые с кроссовками и объемным пальто, выглядят как продуманная, но очень простая стилизация – берите прием на заметку, если не знаете, что надеть.

Total look, но матовый





Вы не будете выглядеть так, как будто сбежали с премьеры собственного спектакля, при двух простых условиях – матовая ткань и простой оттенок. Костюм из жакета и брюк из бархата в оттенке темной сливы, графитового серого или выцветшего черного, топ с юбкой или даже корсет – добавляйте минимум аксессуаров и дополняйте базой (например, тонкой трикотажной водолазкой или простой белой футболкой).

Главное – избегать сильного блеска. Лакированный эффект сразу возвращает ассоциации с вечерним дресс-кодом, образ перестанет быть сдержанным.

С уютным трикотажем





Получается тот самый баланс с отсылкой к домашнему уюту и комфорту. А еще такое сочетание легко трансформировать в old money при помощи украшений и минималистичной сумки. Выбирайте юбки длины миди, широкие брюки и комбинируйте их с кардиганами на пуговицах бабушка style, объемными свитерами или тонкими джемперами.

Трикотаж "заземляет" бархат, органично вписывая его в любую капсулу. Для спокойного выходного или насыщенных событиями будней: бонус такого образа – приятная тактильность.

Через аксессуары (вводим бархат постепенно)





Если вы пока не ассоциируете себя с этой тканью, но хочется поддержать тренд, можно начать с малого: мягкая бархатная сумка через плечо, миниатюрный мешочек вместо клатча, широкий бархатный ремень, ободок или тонкий шарф.

Аксессуары добавляют фактуру даже к самым простым сочетаниям – джинсам и свитеру, брюкам и рубашке.

Какие цвета выбрать





Отдавайте предпочтение оттенкам, которые не создают блики. Они сохраняют глубину текстуры, но не превращают образ в вечерний. Лучшие сочетания – с хлопком, шерстью и замшей.

Темный винный;

сливовый;

все оттенки коричневого;

графитовый серый;

черный.

Как избежать излишней нарядности





Главное правило – не перегружать образ. Днем бархат работает именно за счет фактуры, а не дополнительных деталей.