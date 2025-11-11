Эксперт моды Георгий Ростовщиков назвал самых стильных звезд российского шоу-бизнеса

По мнению профессионалов модной индустрии, в России завершилось формирование собственного узнаваемого фэшн-кода. Генеральный директор группы компаний Fashion Hub Russia Георгий Ростовщиков заявил о появлении нового русского стиля, который демонстрируют отечественные знаменитости.

Эксперт отметил, что современная российская мода обладает уникальной идентичностью и соответствует мировым стандартам. Многие отечественные артисты и инфлюенсеры успешно транслируют этот стиль, который характеризуется как эстетичный, практичный и соответствующий глобальным трендам.

Среди наиболее стильных российских знаменитостей Ростовщиков выделил Лолиту Милявскую, Анну Асти, Сергея Лазарева и Викторию Лопыреву. Особо был отмечен вклад последней в продвижение российских дизайнеров на Ближнем Востоке. Также эксперт похвалил сценические образы Ирины Понаровской, создаваемые при участии отечественных модельеров.

"У нас все модные. У каждого артиста есть свой стиль. <...> Прекрасно одеваются и все молодые звезды", – сказал эксперт.





Аналитики подтверждают устойчивый рост российского фэшн-рынка, который демонстрирует положительную динамику на протяжении последних пяти лет. Исключением стал только 2020 год, когда произошел спад, связанный с пандемийными ограничениями.

Статистические данные свидетельствуют, что 2023 год стал переломным для отечественной модной индустрии. Этот период характеризуется как время обретения независимости от международных конгломератов. До 2022 года влияние мировых брендов существенно преобладало над локальными марками.

В качестве универсальной рекомендации для тех, кто не разбирается в моде, Георгий Ростовщиков посоветовал выбирать одежду черного цвета, назвав этот вариант наиболее выигрышным.