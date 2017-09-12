Модная обувь этой осени: подиум vs. Реальность

Глядя на обувь моделей с подиума, многие девушки задаются вопросом: как вообще такое носить? С чем? Это весьма досадно, поскольку демонстративно игнорировать модные течения готова далеко не каждая.

Как следовать моде, не жертвуя своим комфортом? Очень просто! Вот последние тенденции, которые вполне уживаются с привычными буднями.

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Пять уместных трендов и три неуместных на улицах тренда помогут сориентироваться в многообразии моделей. Альбина Нуриахметова, PR-менеджер кэшбэк-сервиса ePN, разобралась, какие подиумные тенденции этой осени применимы к реальной жизни.

1. Оксфорды и лоферы

Модные ровно настолько же, насколько практичные, они обязаны быть в каждом гардеробе. Тем более, что варианты исполнения сейчас могут быть самыми разными. Например, можно подобрать оксфорды из комбинированной кожи ярких цветов или лоферы, декорированные пряжками или камнями. Вы точно найдете вариант, который сможете надеть с любимой одеждой.

А приближенный к классике вариант хорошо сочетается с актуальной в этом сезоне клеткой «Принц Уэльский», которая еще надолго останется образцом стиля.









2. Сапоги и ботильоны цвета металлик

«Металлическое» цветовое решение в этом сезоне — гарантированное попадание в цель. Просто выберите подходящую и удобную модель — и наслаждайтесь!

Не бойтесь, вы не будете выглядеть нелепо: подобную обувь в наступившем сезоне можно носить даже с деловым костюмом. А если душа просит космоса, позвольте себе сияющие модели, будто выполненные из фольги. Не сдерживайте себя, ведь мода на футуристические формы и материалы все еще актуальна.







3. Обувь на массивном каблуке

Устойчивый каблук — еще одно модное течение, за которое модницы ежедневно благодарят дизайнеров. Этот тренд в снова перекочевал из летних коллекций в осенние. Треугольные, прямоугольные и трапециевидные формы каблука — как раз то, что нужно, чтоб чувствовать себя не только комфортно, но и женственно в ежедневной суете.

Каблук может быть высоким или низким — как вам привычнее, или как позволяет рост. Смелые эксперименты с формой тоже поощряются. Для любительниц выглядеть экстравагантно дизайнеры создали сотни моделей с каблуком, выполненным из прозрачного пластика.







4. Обувь в ковбойском стиле

Приходится работать в офисе, но в душе вы — владелица залитого солнцем ранчо? Тогда этот тренд вас порадует. Ковбойские мотивы прослеживаются в этом сезоне как в одежде, так и в обуви.

В действительности это очень практично для девушек, живущих в мегаполисах. Во-первых, кожа натуральных цветов хорошо сочетается с одеждой почти любой цветовой гаммы. Во-вторых, традиционный силуэт таких сапожек включает в себя невысокий устойчивый каблук и удлиненный, но не слишком, носок — что может быть удобнее?

Вообще, как ни странно, ковбойский стиль неплохо сочетается с рядом повседневных моделей одежды. Рубашка, брюки, ультрамодный деним цвета индиго — все это заиграет новыми красками в сочетании с ковбойскими сапожками. А задорная бахрома и металлические пряжки внесут в образ нотку свободолюбивого Дикого Запада.









5. Спортивная обувь

Возможно, девушки с Манхэттена приплачивают ведущим модельерам, чтобы те «обували» весь мир в кроссовки, сникерсы и кеды. Потому как мода на эту максимально удобную обувь держится уже который сезон. Оставим догадки и просто будем использовать эту тенденцию в личных целях.

К счастью, сейчас без проблем можно найти варианты «спортивной» обуви, выполненные из тонкой натуральной кожи или нежной замши. Большой ассортимент моделей и цветовых решений позволят любой девушке подобрать свою идеальную пару, которая выручит в самых разных жизненных ситуациях.









Теперь, когда мы отдали дань практичным моделям обуви этого сезона, рассмотрим модные тенденции, которые вряд ли станут для нас привычным явлением. Итак, топ-3 самых непрактичных трендов осени 2017-го.

3 место: Обувь с мехом

Третье место мы решили отдать обуви, отделанной натуральным или искусственным мехом. Дизайнеры начали использовать эти материалы в качестве декора еще летом, а теперь тенденция плавно перекочевала в осень.

Обсуждать тут нечего: все мы прекрасно представляем, как будет выглядеть мех после пятиминутной прогулки под дождем.







2 место: Тонкий каблук-шпилька

Второе место присуждается 15-сантиметровому каблуку-шпильке. Нет, наличие платформы не решает проблему. Даже наоборот. Насколько бы актуальной ни была высокая шпилька на данный момент, в рельефных ступеньках эскалатора она по-прежнему застревает.







1 место: с открытым носком

Почетное первое место разрешите оставить за сапогами с открытым носком. Наша зачастую дождливая и ветренная осень требует соответствующей обуви, поэтому демонстрировать педикюр лучше в летний период.







Кстати, вы замечаете, как ежегодно увеличивается количество актуальных модных тенденций? Видимо, век информационных технологий накладывает свои отпечатки.

Если еще 10 лет назад все ценительницы моды были вынуждены приобретать вариации одной-единственной актуальной модели, то сегодня единовременно в тренде могут оказаться танкетка, шпилька, классические «лодочки» и веселые сапожки в стиле хиппи-шик. Соответственно, и затраты на новых гардероб возрастают в разы год от года.

Конечно, это не повод отказываться от новенькой пары обуви. Но если вы все-таки хотите экономить на обновлении гардероба, то вот вам небольшой лайфхак: покупки все еще гораздо выгоднее делать через интернет. Сегодня уже даже популярные брендовые модели можно приобрести в онлайн-магазинах. Именно на сайтах, в разделах вроде ‘Outlet’, можно найти самые выгодные цены. Например, туда попадают модели, которые остались в единственном экземпляре или по каким-то причинам не доехали до магазина.