Что подарить на Новый год: идеи подарков для любителей моды

Наступает тот самый момент, когда нужно выбрать подарок для человека, который, кажется, разбирается в трендах лучше вас. Если в вашем окружении есть настоящий ценитель моды, вы знаете, как высока планка: дежурная свеча или набор для душа точно не подойдут. Модники и модницы ищут не просто вещи, а инвестиции в гардероб, безупречное качество и ту самую деталь, которая сделает образ завершенным. Мы решили взять на себя эту миссию и собрали 5 идей, которые объединяют в себе функциональность и безоговорочный стиль.

Книга "Мода 2.0. История индустрии с 2008 года"

Лучший подарок – это книга. И нет, это не клише и не моветон. Существует масса изданий, которых никогда не заменит интернет, а информация, содержащаяся в них, эксклюзивна. В модной индустрии существует несколько канонических журналов, за которыми охотятся все, а сами они становятся солд-аут в считанные дни – это i-D Magazine и Hypebeast, посвященный авангардной моде, искусству и культуре. Но настоящим маст-хэвом и прорывом в 2025 году стала презентация книги "Мода 2.0", рассказывающая о российской фэшн-индустрии с 2008 года и по сей день. Книга удостоилась войти в топ-лист главной книжной ярмарки страны "Non/fiction" и стать одним из самых обсуждаемых модных событий за последний год. Такой подарок станет и приятным, и полезным, так как в книге содержится информация от экспертов и популярных деятелей моды.



Книга "Мода 2.0. История индустрии с 2008 года", AD MARGINEM

Цена: 3500 ₽

Подарочный набор от Delo

Даже самые преданные любители моды время от времени нуждаются в паузе. Именно для таких вечеров, когда хочется отключиться от городской суеты, подойдет подарочный набор от Delo – студии, которая умеет переносить архитектурную точность в предметы быта и домашний текстиль. Здесь собрано все, чтобы провести время дома с особым комфортом и достоинством: бежевый вафельный халат, который моментально превращается в униформу для расслабленных выходных, яркое оранжевое махровое полотенце и твердое мыло с ароматом ладана и кедра. Каждая вещь произведена в Санкт-Петербурге с акцентом на качество материалов.

Подарочный набор 5, Delo

Цена: 10 000 ₽

Базовая белая футболка

Что может быть универсальнее и незаменимее, чем идеальная, базовая футболка? Если вы не хотите прогадать с подарком и подарить то, что можно носить каждый день – вы по адресу. Главное здесь – не цвет или фасон, а то самое качество хлопка, которое позволяет вещи выглядеть идеально и держать форму не один сезон. Например, российский бренд SHU, который прошел путь от ручного пошива до масштабного производства, предлагает модель из мягкого стопроцентного хлопка. Это воплощение их философии: простота, универсальность и функциональность. Такая футболка выдержит многочисленные стирки, сохранит первоначальный вид и станет фундаментом гардероба.





Сумка-тоут

Хотите подарить что-то практичное, стильное и при этом не разориться? Встречайте героя повседневной моды – сумку-шоппер. Преимущество шоппера в его феноменальной универсальности и, что немаловажно, в весьма демократичной цене, которая позволяет не ограничиваться скучными вариантами. Сейчас шопперы существуют в таком разнообразии цветов, принтов и материалов, что можно подобрать идеальный вариант под характер совершенно любого. Если вы ищете что-то по-настоящему особенное, обратите внимание на бренд Arny Praht. Они мастерски превращают повседневность в искусство: у них найдутся модели, имитирующие фактуру денима, яркие акцентные цвета и варианты с ироничными или вдохновляющими надписями. Это идеальный подарок, который одинаково уместен для похода в магазин, на встречу с друзьями или даже на учебу – стильно, экологично и всегда под рукой.





Монетница на цепочке

Если с подарками для женщин все кажется более-менее очевидным, то найти что-то небанальное и при этом стильное для мужчины – настоящий квест. Но альтернатива носкам и гелю для душа все-таки есть, и совершенно неожиданная: монетница на цепочке, которую можно прикрепить к ремню или сумке. Это идеальный способ добавить стрит-вир акцент в повседневный образ и решить проблему мелких денег, флешек или других мелочей, которые вечно теряются. Петербургский коллектив Liars Collective, вдохновленный графическим дизайном, свободой и хорошим юмором, создал именно такой элемент: резиновую монетницу на цепочке. Открывается она простым сжатием, выглядит необычно и представлена в разных оттенках. Такой подарок – отличный выбор для мужчины, который ценит уличную эстетику и любит выделяться.