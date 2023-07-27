Стильная и креативная: какой будет мода для женщин за 40 лет в 2023 году на осень-зиму

Мода для женщин за 40 в 2023 году в сезоне осень зима. Основные тренды и тенденции в области костюмов, брюк, джинсов и верхней одежды.
С наступлением определённого возраста для представительниц прекрасного пола становится актуальным подбор одежды, в котором можно выглядеть стильно и красиво. Современная мода для женщин за 40 лет в 2023 году на осень-зиму представлена элегантными и необычными креативными фасонами. Дизайнеры постарались учесть все пожелания, предлагая как не устаревающую классику, так и оригинальные, приближенные к молодёжным вариантам фасоны.
Базовый гардероб для женщин за 40 лет
С помощью удачно подобранных вещей можно создать капсулу, в которой предметы гардероба будут удачно сочетаться между собой. Составить представление о модных веяниях помогут фото актуальных новинок. Представительницам прекрасного пола рекомендуется подобрать следующие вещи:
- В качестве верхней одежды беспроигрышным решением станет пальто, имеющее прямой или приталенный крой. Длину рекомендуется выбрать миди, она считается универсальной и подойдёт для комбинации как с брюками, так и с юбками. В зависимости от индивидуальных предпочтений подбирают светлую либо тёмную цветовую гамму, дополнение принтом в виде клетки или полоски. Последняя должна иметь вертикальное расположение, чтобы сделать фигуру визуально стройнее.
- Для холодного сезона станет находкой пальто-пуховик, прикрывающий бёдра или доходящий до середины голени. Вещь может иметь высокий воротник или капюшон. Прошивка преобладает крупная, сделанная в виде квадратов, ромбов или полос.
- Женщины со стройной фигурой смогут позволить себе укороченную дутую куртку. Модель выполняется из болоньевой ткани или из мягкой кожи. Дутый эффект достигается с помощью наполнителя, зафиксированного крупной прошивкой.
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- Джинсы станут универсальным решением на каждый день, подойдут для создания образов в стиле casual. Представить фигуру в выигрышном свете поможет завышенная линия талии. Допускается дополнение широким поясом или узким ремешком. Фасон джинсов подбирается по индивидуальному усмотрению. Пользуются популярностью модели «клёш», «бананы», «слоучи», «кюлоты», «мом», всевозможные укороченные варианты.
- Юбки помогут воплотить женственный образ. Вне конкуренции останутся фасоны «карандаш», «трапеция», модели, дополненные запахом, плиссировкой или крупной складкой. Юбки изготавливаются из шерсти, твида, кожи. Неординарные нотки придаст асимметрия в области подола.
- Для женщин, проводящих много времени в офисе, незаменимыми остаются брючные элегантные костюмы. Универсальным фасоном считается классика прямого покроя. Пиджак доходит до середины бёдер и может быть слегка приталенным. Вверх изделия дополняется английским воротником. Преобладает двубортной крой, но может встречаться и застёжка в виде одной крупной пуговицы или дополнение змейкой-молнией. Штаны делают прямыми со стрелками, в виде расклешенных палаццо, зауженных «дудочек».
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Обувь для женщин за 40 лет
В зависимости от выбранной стилистики представительницы прекрасного пола подбирают фасоны, предназначенные для повседневных прогулок, похода в офис или вечернего выхода. В тренде следующие модели:
- Любительницы женственных луков оценят сапоги с высоким голенищем. Обувь дополняется изящным тонким или широким устойчивым каблуком. Голенище может плотно прилегать по ноге или быть сделанным в виде свободных «труб». Последний дизайн станет универсальным, поскольку подойдёт как для обладательниц стройных ножек, так и для женщин, желающих скрыть полноту голени. Сапоги сочетаются с юбками либо платьями длины миди, подол которых прикрывает верхнюю часть голенища.
- Красоту щиколоток можно подчеркнуть с помощью изящных ботильонов с заострённым носком. При желании сделать обувь основным акцентом образа можно остановиться на моделях, выполненных из лакированной кожи в ярких расцветках.
- Женщины за 40 лет зачастую выглядят моложе своего возраста. Усилить впечатление поможет образ, представленный в стиле спорт-шик. Для его создания незаменимы кроссовки на утолщённой массивной подошве, ровной или тракторной. Обувь сочетают со спортивными трикотажными костюмами, лаконичными или рваными джинсами, свитшотами или толстовками с капюшоном. В качестве верхней одежды подойдут кожаные или джинсовые косухи, полушубки, выполненные из искусственного меха, дутые куртки или пуховики.
- Ботинки челси, ассоциирующиеся с английской классикой, также станут новой тенденцией. Модели с эластичными характерными вставками по бокам могут иметь тостую подошву, выступающую альтернативой привычному каблуку.
- В тренде ботинки с высоким голенищем, массивной платформой и аналогично оформленным широким каблуком. Обувь сочетают с укороченными джинсами, обработанными обычным срезом или имеющими рваные края.
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Образ стильной женщины за 40 лет невозможно представить без удачно подобранных аксессуаров. В зависимости от настроения, сумки могут быть в виде классического тоута, шоппера, рюкзака, который можно носить за спиной или в руках. Для строгих деловых луков подойдёт сумка-портфель или саквояж. Аксессуары могут иметь гладкую или рифлёную структуру. В последнем случае модель дополняется стёганой прошивкой, может иметь дутый эффект.
Головной убор выступит стильным завершением демисезонного или зимнего лука. Пользуются популярностью универсальные шапки-бини, модели, выполненные с помощью крупной вязки из толстой пряжи, кепки с небольшим или широким козырьком, тканевые, кожаные либо меховые панамы.
Подведем итог
Мода для женщин за 40 лет в 2023 году на осень-зиму представлена в элегантной классической, спортивной, повседневной городской, вечерней стилистике. В зависимости от индивидуальных предпочтений, образу придают строгие, дерзкие, романтичные, подчёркнуто женственные нотки. Эффектный лук поможет составить удачная комбинация верхней одежды, обуви, юбок или платьев, брюк либо джинсов.