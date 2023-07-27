Стильная и креативная: какой будет мода для женщин за 40 лет в 2023 году на осень-зиму

С наступлением определённого возраста для представительниц прекрасного пола становится актуальным подбор одежды, в котором можно выглядеть стильно и красиво. Современная мода для женщин за 40 лет в 2023 году на осень-зиму представлена элегантными и необычными креативными фасонами. Дизайнеры постарались учесть все пожелания, предлагая как не устаревающую классику, так и оригинальные, приближенные к молодёжным вариантам фасоны.

Базовый гардероб для женщин за 40 лет

С помощью удачно подобранных вещей можно создать капсулу, в которой предметы гардероба будут удачно сочетаться между собой. Составить представление о модных веяниях помогут фото актуальных новинок. Представительницам прекрасного пола рекомендуется подобрать следующие вещи:

В качестве верхней одежды беспроигрышным решением станет пальто, имеющее прямой или приталенный крой. Длину рекомендуется выбрать миди, она считается универсальной и подойдёт для комбинации как с брюками, так и с юбками. В зависимости от индивидуальных предпочтений подбирают светлую либо тёмную цветовую гамму, дополнение принтом в виде клетки или полоски. Последняя должна иметь вертикальное расположение, чтобы сделать фигуру визуально стройнее.

Для холодного сезона станет находкой пальто-пуховик, прикрывающий бёдра или доходящий до середины голени. Вещь может иметь высокий воротник или капюшон. Прошивка преобладает крупная, сделанная в виде квадратов, ромбов или полос.

Женщины со стройной фигурой смогут позволить себе укороченную дутую куртку. Модель выполняется из болоньевой ткани или из мягкой кожи. Дутый эффект достигается с помощью наполнителя, зафиксированного крупной прошивкой.

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Джинсы станут универсальным решением на каждый день, подойдут для создания образов в стиле casual. Представить фигуру в выигрышном свете поможет завышенная линия талии. Допускается дополнение широким поясом или узким ремешком. Фасон джинсов подбирается по индивидуальному усмотрению. Пользуются популярностью модели «клёш», «бананы», «слоучи», «кюлоты», «мом», всевозможные укороченные варианты.

Юбки помогут воплотить женственный образ. Вне конкуренции останутся фасоны «карандаш», «трапеция», модели, дополненные запахом, плиссировкой или крупной складкой. Юбки изготавливаются из шерсти, твида, кожи. Неординарные нотки придаст асимметрия в области подола.

Для женщин, проводящих много времени в офисе, незаменимыми остаются брючные элегантные костюмы. Универсальным фасоном считается классика прямого покроя. Пиджак доходит до середины бёдер и может быть слегка приталенным. Вверх изделия дополняется английским воротником. Преобладает двубортной крой, но может встречаться и застёжка в виде одной крупной пуговицы или дополнение змейкой-молнией. Штаны делают прямыми со стрелками, в виде расклешенных палаццо, зауженных «дудочек».

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Обувь для женщин за 40 лет

В зависимости от выбранной стилистики представительницы прекрасного пола подбирают фасоны, предназначенные для повседневных прогулок, похода в офис или вечернего выхода. В тренде следующие модели:

Любительницы женственных луков оценят сапоги с высоким голенищем. Обувь дополняется изящным тонким или широким устойчивым каблуком. Голенище может плотно прилегать по ноге или быть сделанным в виде свободных «труб». Последний дизайн станет универсальным, поскольку подойдёт как для обладательниц стройных ножек, так и для женщин, желающих скрыть полноту голени. Сапоги сочетаются с юбками либо платьями длины миди, подол которых прикрывает верхнюю часть голенища.

Красоту щиколоток можно подчеркнуть с помощью изящных ботильонов с заострённым носком. При желании сделать обувь основным акцентом образа можно остановиться на моделях, выполненных из лакированной кожи в ярких расцветках.

Женщины за 40 лет зачастую выглядят моложе своего возраста. Усилить впечатление поможет образ, представленный в стиле спорт-шик. Для его создания незаменимы кроссовки на утолщённой массивной подошве, ровной или тракторной. Обувь сочетают со спортивными трикотажными костюмами, лаконичными или рваными джинсами, свитшотами или толстовками с капюшоном. В качестве верхней одежды подойдут кожаные или джинсовые косухи, полушубки, выполненные из искусственного меха, дутые куртки или пуховики.

Ботинки челси, ассоциирующиеся с английской классикой, также станут новой тенденцией. Модели с эластичными характерными вставками по бокам могут иметь тостую подошву, выступающую альтернативой привычному каблуку.

В тренде ботинки с высоким голенищем, массивной платформой и аналогично оформленным широким каблуком. Обувь сочетают с укороченными джинсами, обработанными обычным срезом или имеющими рваные края.

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Образ стильной женщины за 40 лет невозможно представить без удачно подобранных аксессуаров. В зависимости от настроения, сумки могут быть в виде классического тоута, шоппера, рюкзака, который можно носить за спиной или в руках. Для строгих деловых луков подойдёт сумка-портфель или саквояж. Аксессуары могут иметь гладкую или рифлёную структуру. В последнем случае модель дополняется стёганой прошивкой, может иметь дутый эффект.

Головной убор выступит стильным завершением демисезонного или зимнего лука. Пользуются популярностью универсальные шапки-бини, модели, выполненные с помощью крупной вязки из толстой пряжи, кепки с небольшим или широким козырьком, тканевые, кожаные либо меховые панамы.

Подведем итог

Мода для женщин за 40 лет в 2023 году на осень-зиму представлена в элегантной классической, спортивной, повседневной городской, вечерней стилистике. В зависимости от индивидуальных предпочтений, образу придают строгие, дерзкие, романтичные, подчёркнуто женственные нотки. Эффектный лук поможет составить удачная комбинация верхней одежды, обуви, юбок или платьев, брюк либо джинсов.