Как сделать базовый гардероб на осень 2023 года модным и эффектным: список вещей

Правильно подобранные вещи помогут сделать образ максимально стильным и эффектным. Дизайнеры постарались учесть все актуальные тенденции, создавая модный базовый гардероб на осень 2023 года. Основное условие при подборе вещей заключается в том, чтобы они гармонично сочетались друг с другом. Это поможет создать сразу несколько капсул, подходящих для разных случаев: похода в офис, повседневных прогулок, занятий спортом или вечернего выхода.

Вещи, подходящие для капсульного гардероба

Дизайнеры уделили особо тщательное внимание подбору базовых моделей. Для них характерен простой лаконичный крой, практичность и универсальность, благодаря чему с лёгкостью создаются всевозможные комбинации. Составить представление об эффектных капсулах помогут фото, на которых запечатлены особенно удачные образы. В базовый женский гардероб рекомендуется включить следующие вещи:

Водолазку с высоким горлом. Подойдёт для повседневной носки, для похода в офис. Вещь удачно сочетается с кожаными или тканевыми брюками, джинсами, юбками приталенного либо расклешенного кроя.

Свитшот или худи — оценят любительницы образов в стиле casual. Изделие может дополняться капюшоном или обходиться без этой детали. Трикотажный верх гармонично сочетается с низом из аналогичного материала, идущего в комплекте. Поверх допускается набросить дутую куртку, пуховик, прямое или объёмное пальто, стёганую жилетку.

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Лаконичный вязаный свитер — станет находкой для осеннего сезона. При выборе модели рекомендуется отдавать предпочтение спокойной монохромной расцветке. Свитер дополняется высоким воротом, треугольным или овальным вырезом. Вещь сочетается с брюками или джинсами любого покроя. Свитер может быть укороченным, достигающим уровня талии, либо удлинённым и свободным оверсайз. В последнем случае его передняя часть заправляется в штаны.

Утеплённый пиджак — способен выступить альтернативой верхней одежде ранней осенью. Приветствуется удлинённый фасон, прикрывающий бёдра. Пиджак зачастую дополняется английским воротником, пользуются популярностью двубортные модели. Востребована как однотонная, так и принтованная расцветки. В последнем случае стоит отдавать предпочтение сдержанной клетке, продольной полоске, визуально вытягивающей силуэт, рисунку «ёлочка».

Вязаный кардиган — поможет воплотить уютный городской лук. В тренде удлинённые фасоны, достигающие середины голени. Подобная одежда составляет удачные тандемы с разнообразными джинсами, имеющими прямой, облегающий или расклешённый силуэт.

Тренч — станет универсальной вещью осеннего гардероба. Дизайнеры предлагают варианты миди или макси, удлиняющиеся в пол, светлые либо тёмные оттенки. Запоминающийся лук поможет воплотить кожаный лакированный тренч.

Актуальной тенденцией продолжает оставаться пальто классического прямого кроя. При желании выделить талию данную область подчёркивают поясом, выполненным из аналогичного материала. Пальто предлагается в монохромной расцветке или дополняется сдержанными принтами в виде клетки, полоски, «ёлочки».

Дутая куртка поможет создать стильный повседневный городской лук. Предпочтение отдаётся укороченным моделям, дополненным крупной стёганой прошивкой. Органично смотрится наличие высокого воротника или объёмного капюшона.

Для поздней осени подойдёт дублёнка-авиатор, ставшая обязательным атрибутом дизайнерских коллекций. Верхняя одежда предлагается в нейтральных оттенках, дополняется контрастной меховой отделкой в области воротника и манжет.

Юбка предназначена для воплощения женственных луков. Универсальным решением станет модель длины миди. Фасон допускается подобрать по индивидуальному усмотрению. Пользуются популярностью варианты «карандаш», «годе», юбки с мелкой плиссировкой или крупной складкой.

Брюки помогут воплотить стильный и практичный образ. Топовыми признаны как тканевые, так и кожаные модели. В тренде фасоны «палаццо», «бананы», «кюлоты», «клёш», «карго», классические прямые брюки, дополненные стрелками.

Джинсы предназначены для составления разнообразных образов в зависимости от выбранной стилистики. Классические прямые фасоны подойдут для похода в офис, клёш от колена или от бедра — к стилю бохо. Винтажный образ получится создать с джинсами-бананами. В базовый гардероб рекомендуется включить модели, представленные в классических сине-голубых расцветках.

Любительницы женственности и романтичности обязательно должны приобрести платье. В осенний сезон лидирующие позиции в дизайнерских коллекциях занимает модель «лапша». Вещь выполняется из трикотажа в рубчик, имеет прилегающий по фигуре силуэт, длину миди.

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Чем дополнить базовый гардероб

Демисезонный образ не обходится без удачно подобранных аксессуаров:

В качестве головного убора подойдёт универсальная шапка бини, модель крупной вязки, кепка с широким козырьком, тканевая кожаная или меховая панама.

Гармоничным дополнением станет удлинённый шарф, выполненный в монохромной расцветке.

В качестве аксессуара, дополняющего базовый гардероб, важно удачно подобрать сумку. Универсальным решением станут тоуты или шопперы, имеющие лаконичный однотонный дизайн, не перегруженные декором. Аксессуар может быть классическим прямоугольным или трапециевидным, расширяющимся к верхней или нижней части. Допускается декор стёганой прошивкой, придающей сумке дополнительную изюминку.

Чтобы образ получился завершённым, важно правильно подобрать не только одежду, но и обувь:

Универсальным решением станут ботинки на небольшом устойчивом каблуке или утолщённой подошве. В тренде челси, ассоциирующиеся с английской классикой, и варианты на шнуровке.

При желании сделать образ максимально элегантным стоит отдать предпочтение и изящным ботильонам.

Любительницы платьев или юбок смогут выбрать сапоги с высоким голенищем. Последнее может плотно прилегать по ноге или быть свободным, наподобие модели «трубы». По желанию в сапоги допускается заправить брюки, имеющие облегающий фасон.

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Подведем итог

Модный базовый гардероб осень 2023 года создаётся с помощью вещей, удачно гармонирующих между собой. Девушкам рекомендуется уделить внимание подбору пальто, тренча, дублёнки, дутой куртки, платья, юбки, брюк и джинсов. Органичным дополнением станут удачно подобранная обувь и аксессуары.