Как сделать базовый гардероб на осень 2023 года модным и эффектным: список вещей

Базовый модный гардероб на осень 2023 года. Модная верхняя одежда на осень. С чем сочетать обувь осенью.
Правильно подобранные вещи помогут сделать образ максимально стильным и эффектным. Дизайнеры постарались учесть все актуальные тенденции, создавая модный базовый гардероб на осень 2023 года. Основное условие при подборе вещей заключается в том, чтобы они гармонично сочетались друг с другом. Это поможет создать сразу несколько капсул, подходящих для разных случаев: похода в офис, повседневных прогулок, занятий спортом или вечернего выхода.
Вещи, подходящие для капсульного гардероба
Дизайнеры уделили особо тщательное внимание подбору базовых моделей. Для них характерен простой лаконичный крой, практичность и универсальность, благодаря чему с лёгкостью создаются всевозможные комбинации. Составить представление об эффектных капсулах помогут фото, на которых запечатлены особенно удачные образы. В базовый женский гардероб рекомендуется включить следующие вещи:
- Водолазку с высоким горлом. Подойдёт для повседневной носки, для похода в офис. Вещь удачно сочетается с кожаными или тканевыми брюками, джинсами, юбками приталенного либо расклешенного кроя.
- Свитшот или худи — оценят любительницы образов в стиле casual. Изделие может дополняться капюшоном или обходиться без этой детали. Трикотажный верх гармонично сочетается с низом из аналогичного материала, идущего в комплекте. Поверх допускается набросить дутую куртку, пуховик, прямое или объёмное пальто, стёганую жилетку.
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- Лаконичный вязаный свитер — станет находкой для осеннего сезона. При выборе модели рекомендуется отдавать предпочтение спокойной монохромной расцветке. Свитер дополняется высоким воротом, треугольным или овальным вырезом. Вещь сочетается с брюками или джинсами любого покроя. Свитер может быть укороченным, достигающим уровня талии, либо удлинённым и свободным оверсайз. В последнем случае его передняя часть заправляется в штаны.
- Утеплённый пиджак — способен выступить альтернативой верхней одежде ранней осенью. Приветствуется удлинённый фасон, прикрывающий бёдра. Пиджак зачастую дополняется английским воротником, пользуются популярностью двубортные модели. Востребована как однотонная, так и принтованная расцветки. В последнем случае стоит отдавать предпочтение сдержанной клетке, продольной полоске, визуально вытягивающей силуэт, рисунку «ёлочка».
- Вязаный кардиган — поможет воплотить уютный городской лук. В тренде удлинённые фасоны, достигающие середины голени. Подобная одежда составляет удачные тандемы с разнообразными джинсами, имеющими прямой, облегающий или расклешённый силуэт.
- Тренч — станет универсальной вещью осеннего гардероба. Дизайнеры предлагают варианты миди или макси, удлиняющиеся в пол, светлые либо тёмные оттенки. Запоминающийся лук поможет воплотить кожаный лакированный тренч.
- Актуальной тенденцией продолжает оставаться пальто классического прямого кроя. При желании выделить талию данную область подчёркивают поясом, выполненным из аналогичного материала. Пальто предлагается в монохромной расцветке или дополняется сдержанными принтами в виде клетки, полоски, «ёлочки».
- Дутая куртка поможет создать стильный повседневный городской лук. Предпочтение отдаётся укороченным моделям, дополненным крупной стёганой прошивкой. Органично смотрится наличие высокого воротника или объёмного капюшона.
- Для поздней осени подойдёт дублёнка-авиатор, ставшая обязательным атрибутом дизайнерских коллекций. Верхняя одежда предлагается в нейтральных оттенках, дополняется контрастной меховой отделкой в области воротника и манжет.
- Юбка предназначена для воплощения женственных луков. Универсальным решением станет модель длины миди. Фасон допускается подобрать по индивидуальному усмотрению. Пользуются популярностью варианты «карандаш», «годе», юбки с мелкой плиссировкой или крупной складкой.
- Брюки помогут воплотить стильный и практичный образ. Топовыми признаны как тканевые, так и кожаные модели. В тренде фасоны «палаццо», «бананы», «кюлоты», «клёш», «карго», классические прямые брюки, дополненные стрелками.
- Джинсы предназначены для составления разнообразных образов в зависимости от выбранной стилистики. Классические прямые фасоны подойдут для похода в офис, клёш от колена или от бедра — к стилю бохо. Винтажный образ получится создать с джинсами-бананами. В базовый гардероб рекомендуется включить модели, представленные в классических сине-голубых расцветках.
- Любительницы женственности и романтичности обязательно должны приобрести платье. В осенний сезон лидирующие позиции в дизайнерских коллекциях занимает модель «лапша». Вещь выполняется из трикотажа в рубчик, имеет прилегающий по фигуре силуэт, длину миди.
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Чем дополнить базовый гардероб
Демисезонный образ не обходится без удачно подобранных аксессуаров:
- В качестве головного убора подойдёт универсальная шапка бини, модель крупной вязки, кепка с широким козырьком, тканевая кожаная или меховая панама.
- Гармоничным дополнением станет удлинённый шарф, выполненный в монохромной расцветке.
- В качестве аксессуара, дополняющего базовый гардероб, важно удачно подобрать сумку. Универсальным решением станут тоуты или шопперы, имеющие лаконичный однотонный дизайн, не перегруженные декором. Аксессуар может быть классическим прямоугольным или трапециевидным, расширяющимся к верхней или нижней части. Допускается декор стёганой прошивкой, придающей сумке дополнительную изюминку.
Чтобы образ получился завершённым, важно правильно подобрать не только одежду, но и обувь:
- Универсальным решением станут ботинки на небольшом устойчивом каблуке или утолщённой подошве. В тренде челси, ассоциирующиеся с английской классикой, и варианты на шнуровке.
- При желании сделать образ максимально элегантным стоит отдать предпочтение и изящным ботильонам.
- Любительницы платьев или юбок смогут выбрать сапоги с высоким голенищем. Последнее может плотно прилегать по ноге или быть свободным, наподобие модели «трубы». По желанию в сапоги допускается заправить брюки, имеющие облегающий фасон.
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Подведем итог
Модный базовый гардероб осень 2023 года создаётся с помощью вещей, удачно гармонирующих между собой. Девушкам рекомендуется уделить внимание подбору пальто, тренча, дублёнки, дутой куртки, платья, юбки, брюк и джинсов. Органичным дополнением станут удачно подобранная обувь и аксессуары.