Элегантная и стильная: какой будет мода для полных женщин осенью-зимой 2023 года

Обладательницы пышных форм смогут выглядеть неповторимо, если удачно подберут для себя предметы гардероба. Современная мода для полных женщин на осень-зиму 2023 года представлена необычными интересными решениями. При выборе цветовой палитры дизайнеры предлагают не ограничиваться темными оттенками, а провести эксперименты с яркими насыщенными тонами. Фасоны также предлагаются в разнообразных вариантах, представленных на любой вкус.

Модные цвета одежды для полных женщин

Предметы гардероба, подобранные в удачной тональности, способны представить фигуру в выигрышном свете. В тренде следующие оттенки одежды:

Неизменно актуальным продолжает оставаться черный цвет, представленный в матовом или глянцевом варианте. Другим универсальным решением станут все оттенки коричневого.

Благородные нотки в образ привнесет насыщенный аквамарин или серый графитовый цвет.

Трендовый оттенок года, известный как viva magento, представляет собой карминовый красный тон. Цвет является компромиссом между малиновым и фиолетовым оттенками.

Романтичные черты в образ привнесет подбор одежды пудрово-розового цвета.

Для вечернего выхода подойдут платья, дополненные золотистыми элементами.

Актуальной тенденцией станет создание total луков, выполненных в одном цвете.

При желании подобрать принтованную одежду стоит обратить внимание на абстракцию, анималистические змеиные принты, всевозможные вариации шотландской клетки.

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Базовые предметы гардероба для полных женщин

Составить эффектную капсулу помогут вещи, гармонично сочетающиеся между собой. Составить представление об актуальных модных новинках помогут фото стильных образов. Обладательнице пышного тела стоит обратить внимание на следующие вещи:

Юбка может быть в классическом фасоне «карандаш» или в трапециевидном, слегка расширяющемся книзу крое.

Для создания делового образа подойдет комплект, включающий юбку-карандаш длины миди и приталенный жакет, достигающий середины бедра.

Удачно выбранное платье привнесет в образ женственные нотки. Не утрачивают актуальности фасоны «футляр», модель А-силуэта, дополнение запахом. Для воплощения образа в стиле casual подойдёт платье-рубашка. Отвлечь внимание от имеющихся недостатков удастся с помощью асимметрии.

Для холодного сезона станут находкой всевозможные вязаные свитера. Сделать фигуру визуально стройнее поможет мелкая вязка и однотонная расцветка изделия. Рекомендуется подобрать свитера, заканчивающиеся по длине чуть ниже уровня талии, дополненные лаконичным овальным вырезом.

При выборе брюк стоит отдать предпочтение классическому прямому покрою. В деловой образ органично впишется модель, дополненная стрелками. Завышенная линия талии поможет отвлечь внимание от лишних объемов в области живота.

В холодный сезон важным вопросом является выбор верхней одежды. Незаменимым остаётся пальто, имеющее классический прямой крой, А-силуэт или сделанное в виде кокона. Для последней модели свойственно расширение в средней части, отвлекающей внимание от выступающего живота и пышных бёдер. Книзу вещь сужается, привнося равновесие в силуэт.

Женственными чертами наделены блузки, прикрывающие бёдра, имеющие расширение книзу от области груди. Подобный верх рекомендуется носить с классическими прямыми брюками либо джинсами.

Для ранней осени хорошим решением станет однотонный кардиган, выполненный с помощью мелкой вязки. Изделие заканчивается ниже бедра. Подол может быть асимметричным, подобное оформление поможет отвлечь внимание от недостатков.

В качестве верхней одежды подойдёт пальто, выполненное из меха с коротким ворсом. Обязательным условием является тёмная расцветка, придающая фигуре визуальную стройность.

Воплощением образов в стиле casual станет молодёжное пальто рубашечного кроя. Приветствуется дополнение принтом в виде чёрно-красной шотландской клетки. Вещь послужит акцентной деталью образа, поэтому требует дополнения лаконичными однотонными предметами гардероба и аналогично оформленной обувью.

Джинсы незаменимы для повседневной носки. На полных женщинах хорошо смотрятся фасоны классического прямого кроя, мом с завышенной линией талии, модели, расклешённые от бедра.

Для любительниц спортивного стиля предназначены трикотажные костюмы, выполненные в монохромной расцветке. Комплект состоит из прямых штанов, дополненных резинками внизу, и толстовки с капюшоном. Гармонично смотрится сочетание с жилеткой, наброшенной поверх.

При желании воплотить дерзкий молодёжный лук прибегают к сочетанию кожаной куртки-косухи, джинсов или спортивных брюк и армейских берцев на шнуровке.

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Обувь для полных женщин

Дизайнеры пополнили коллекции разнообразными обувными моделями, сочетающими комфорт и стильный внешний вид. Обладательницам пышных форм стоит обратить внимание на следующие фасоны:

Для раннего осеннего сезона незаменимы классические туфли-лодочки на небольшом устойчивом каблуке.

В стиль casual гармонично впишутся лаконично оформленные кеды либо кроссовки. Обязательным условием являются однотонные расцветки моделей, привносящие в образ лаконичные и элегантные нотки.

Для воплощения образа в стиле casual подойдут ботинки, выполненные из кожи или замши, дополненные шнуровкой и квадратным устойчивым каблуком.

Удобством в носке характеризуются ставшие популярными ботинки челси на низком ходу.

Акцентной деталью выступят сапоги, созданные в классическом исполнении или дополненные шнуровкой.

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Подведем итог

Мода для полных женщин на осень-зиму 2023 года представлена актуальными предметами гардероба. Дизайнеры предлагают классические или необычные креативные решения при создании образов. Лук может включать женственные предметы гардероба наподобие платьев и юбок, состоять из строгого делового костюма и соответствующей верхней одежды, создаваться из вещей, оформленных в дерзком молодёжном стиле.