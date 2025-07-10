Джефф Безос может стать новым владельцем Vogue - Daily Mail

Мир моды замер в ожидании: в кулуарах активно обсуждается возможная покупка медиахолдинга Condé Nast миллиардером Джеффом Безосом, передает Daily Mail. Поводом для слухов стал не только внезапный уход Анны Винтур с поста главного редактора Vogue после почти четырех десятилетий у руля, но и неожиданное появление Лорен Санчес, супруги Безоса, на обложке июльского выпуска. Выбор свадебного платья от Dolce & Gabbana и его согласование лично с Винтур лишь подогрели интерес к происходящему.

Пока официально представители Amazon и семьи Ньюхаусов, владеющих Condé Nast с 1959 года, опровергают информацию о сделке, сотрудники издательского дома и фэшн-сообщества высказывают обратное мнение. Массовые увольнения, продажа офиса в лондонском районе Мейфэр и переезд сотрудников в менее престижные помещения – все это многие расценивают как подготовку к продаже. Тем более, что подобные реструктуризации часто предшествуют крупным поглощениям.

Дополнительное внимание вызывает роль самой Анны Винтур. Несмотря на формальный уход, она продолжает контролировать глобальные направления компании и, по слухам, может быть вовлечена в переговоры о сделке. Учитывая ее давние связи с ключевыми акционерами, подобный сценарий не кажется невероятным.

В модной индустрии обсуждается и мотив самой покупки. Джефф Безос, уже имеющий опыт в издательском бизнесе после приобретения The Washington Post в 2013 году, может купить Vogue для своей супруги как свадебный подарок. Кроме того, он мог бы использовать это как стратегический актив с влиянием на имидж и культуру. Лорен Санчес, ранее работавшая в журналистике, вполне могла бы стать новым лицом модного издания.