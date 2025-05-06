Беременная Рианна, дебют Камалы Харрис и ASAP Rocky: самые сенсационные моменты Met Gala 2025

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Клео.ру раскрывает самые яркие моменты главного модного вечера Голливуда: от триумфа денди-стиля и до неожиданной беременности Рианны.

Met Gala 2025 породил не только умопомрачительные костюмы в денди-стиле, но и сенсационные новости в мире Голливуда. Мероприятие, проходившее под эгидой запуска новой выставки Института костюма "Superfine: Tailoring Black Style", стало одой социально-культурному феномену 19-го века – "дендизму". Дресс-код Met Gala 2025, провозглашенный как "Tailored for You", что в переводе обозначает "Сшито для тебя", побуждал посетителей к индивидуальному пошиву своих костюмов. Кто смог соблюсти дресс-код и удивить публику уникальным нарядом, а кто породил море сплетен вокруг себя? Разбираем самые горячие моменты Met Gala 2025 вместе с Клео.ру. 

ASAP Rocky 

В этом году ASAP Rocky был назначен сопредседателем Met Gala на пару с главным редактором журнала Vogue – Анной Винтур, Фареллом Уильямсом и Колманом Доминго. Рэпер появился в эксклюзивном черном костюме, созданном по его личному дизайну, и очках от Ray-Ban, которые были инкрустированы настоящими бриллиантами и драгоценными камнями. Шерстяная куртка поверх костюма была оммажем на легендарные парки бренда Marmot, которые носили жители квартала Гарлем в Нью-Йорке, где провел свое детство ASAP Rocky. 

Фото: legion-media.com/ Anthony Behar/ Sipa USA

Камала Харрис 

Бывшая претендентка на пост президента США дебютировала на ковровой дорожке главного модного события года. Камала впервые посетила Met Gala и не просто так: своим появлением она хотела подчеркнуть значимость чернокожей культуры. Камала выбрала платье бренда Off-White, основателем которого является темнокожий дизайнер. 

Фото: соцсети @off___white

Лана Дель Рей

Экстремально похудевшая Лана Дель Рей и, по совместительству, нынешняя супруга охотника на аллигаторов, пришла на Met Gala в элегантном платье из коллекции Valentino Haute Couture от креативного директора Алессандро Микеле. Задняя часть платья украшена перьями и кружевом, спереди – пышная юбка-баллон и черный бархат. Перья, изгибающиеся за спиной Дель Рей в такт ее походки, словно имитировали крылья и создавали образ загадочной нимфы, случайно оказавшейся на красной ковровой дорожке. 

Фото: legion-media.com/ JOHN ANGELILLO

Rihanna

По слухам, ежегодное опоздание Рианны на несколько часов уже стало традицией Met Gala. Прибывшая последней на красную дорожку, звезда захватила все внимание публики и прессы: Рианна снова беременна от Асапа Роки, нынешнего сопредседателя Met Gala. Рианна появилась в платье от Marc Jacobs, которое облегало ее беременный живот. Образ отличился не только своим заявлением, но и филигранным соответствием денди-дресс-коду: нагрудный платок в трендовый гороховый принт, укороченный галстук и цилиндр на голове – образовали денди-ансамбль в наряде. 

Фото: legion-media.com/ Image Press via ZUMA Press

Главное модное событие не заканчивает красной дорожкой: дальше звезд ждут ночные вечеринки, организованные соучередителями мероприятия, а нас – новые провокационные наряды. 

Анна Дубинина

Редактор раздела «Мода»

 

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