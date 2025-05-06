Беременная Рианна, дебют Камалы Харрис и ASAP Rocky: самые сенсационные моменты Met Gala 2025

Met Gala 2025 породил не только умопомрачительные костюмы в денди-стиле, но и сенсационные новости в мире Голливуда. Мероприятие, проходившее под эгидой запуска новой выставки Института костюма "Superfine: Tailoring Black Style", стало одой социально-культурному феномену 19-го века – "дендизму". Дресс-код Met Gala 2025, провозглашенный как "Tailored for You", что в переводе обозначает "Сшито для тебя", побуждал посетителей к индивидуальному пошиву своих костюмов. Кто смог соблюсти дресс-код и удивить публику уникальным нарядом, а кто породил море сплетен вокруг себя? Разбираем самые горячие моменты Met Gala 2025 вместе с Клео.ру.

ASAP Rocky

В этом году ASAP Rocky был назначен сопредседателем Met Gala на пару с главным редактором журнала Vogue – Анной Винтур, Фареллом Уильямсом и Колманом Доминго. Рэпер появился в эксклюзивном черном костюме, созданном по его личному дизайну, и очках от Ray-Ban, которые были инкрустированы настоящими бриллиантами и драгоценными камнями. Шерстяная куртка поверх костюма была оммажем на легендарные парки бренда Marmot, которые носили жители квартала Гарлем в Нью-Йорке, где провел свое детство ASAP Rocky.





Камала Харрис

Бывшая претендентка на пост президента США дебютировала на ковровой дорожке главного модного события года. Камала впервые посетила Met Gala и не просто так: своим появлением она хотела подчеркнуть значимость чернокожей культуры. Камала выбрала платье бренда Off-White, основателем которого является темнокожий дизайнер.





Лана Дель Рей

Экстремально похудевшая Лана Дель Рей и, по совместительству, нынешняя супруга охотника на аллигаторов, пришла на Met Gala в элегантном платье из коллекции Valentino Haute Couture от креативного директора Алессандро Микеле. Задняя часть платья украшена перьями и кружевом, спереди – пышная юбка-баллон и черный бархат. Перья, изгибающиеся за спиной Дель Рей в такт ее походки, словно имитировали крылья и создавали образ загадочной нимфы, случайно оказавшейся на красной ковровой дорожке.





Rihanna

По слухам, ежегодное опоздание Рианны на несколько часов уже стало традицией Met Gala. Прибывшая последней на красную дорожку, звезда захватила все внимание публики и прессы: Рианна снова беременна от Асапа Роки, нынешнего сопредседателя Met Gala. Рианна появилась в платье от Marc Jacobs, которое облегало ее беременный живот. Образ отличился не только своим заявлением, но и филигранным соответствием денди-дресс-коду: нагрудный платок в трендовый гороховый принт, укороченный галстук и цилиндр на голове – образовали денди-ансамбль в наряде.





Главное модное событие не заканчивает красной дорожкой: дальше звезд ждут ночные вечеринки, организованные соучередителями мероприятия, а нас – новые провокационные наряды.