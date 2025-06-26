Джефф Безос и Лорен Санчес готовятся провести свадьбу века в Венеции в окружении звездных гостей

Основатель Amazon Джефф Безос и его невеста, телеведущая Лорен Санчес, готовятся провести свадьбу, масштабы которой поражают даже по голливудским меркам. Торжества, которые стартуют 26 июня, обещают стать самым громким светским событием года. Виновники события и их гости уже прибывают в Венецию.

Вместо церемониального зала – исторический остров Сан-Джорджо-Маджоре, напротив площади Святого Марка. Вместо банкетного зала – мегаяхта миллиардера. Для более чем 200 гостей арендованы лучшие отели Венеции, десятки гондол и около 60 водных такси. Только подготовка заняла месяцы, а затраты по оценкам прессы превысили 60 миллионов долларов.

В списке гостей – Ким Кардашьян, Леонардо Ди Каприо, Кэти Перри, Иванка Трамп, Леди Гага, Дарья Жукова с супругом Ставросом Ниархосом и многие другие. Некоторые прибывают с семьями, другие – в сопровождении охраны. Санчес готовит 27 смен нарядов, а расписание торжеств держится в тайне даже от части приглашенных.

Однако далеко не все в Венеции готовы аплодировать молодоженам. Местные жители и активисты называют происходящее "частной оккупацией города". Они недовольны перекрытыми каналами, возведенными ограждениями у храмов и небывалыми ценами на жилье. Соцсети облетели снимки баннеров "No Space for Bezos" и призывы к бойкоту, включая угрозы заблокировать доступ к каналам надувными крокодилами.

Под давлением общественного недовольства Безос перевел миллион долларов на сохранение Венецианской лагуны и задействовал местных жителей в обслуживании свадьбы. Тем не менее протесты не утихают. Для многих горожан Венеция вновь стала витриной роскоши для избранных.

Знакомство пары началось в 2016 году, роман стал достоянием общественности в 2019-м, а предложение о браке прозвучало в 2023-м. Девичник Лорен провела в космосе – полет на корабле Blue Origin длился 11 минут, но стал символом не только любви, но и влияния.