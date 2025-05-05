Лучшие образы звезд с Met Gala 2025

В Нью-Йорке прошел бал Met Gala 2025 – главное модное событие весны, традиционно собравшее звезд первой величины на ковровой дорожке у стен Метрополитен-музея. Темой вечера в этом году стала Superfine: Tailoring Black Style – ода эстетике черного дендизма и мужскому костюму как символу самовыражения, сопротивления и стиля в афродиаспоре. Дресс-кодом обозначили фразу "Сшито для вас", призывая гостей погрузиться в историю пошива, силуэта и дерзкого кроя.

Зендея



Актриса вновь подтвердила статус иконы стиля. На Мет Гала 2025 она появилась в костюме от Louis Vuitton с нотками 70-х: приталенный жакет, клеш и эффектный макияж создавали винтажный, но безупречно актуальный образ. Один из самых обсуждаемых выходов вечера.



Рианна



Подтвердившая слухи о беременности, певица появилась в кастомном наряде от Marc Jacobs. Укороченный пиджак, корсет и юбка с высоким разрезом подчеркивали фигуру и добавляли динамики образу. Черная шляпа и галстук в горох стали яркой отсылкой к эстетике черного дендизма. Этот выход можно считать официальным анонсом ее третьей беременности.



Зои Салдана



Актриса сделала ставку на смокинг – но в формате платья. Интересный силуэт с акцентом на бедра идеально вписался в концепцию Met Gala 2025. Образ от Thom Browne одновременно уважительный к теме и подчеркивающий женственность.



Хэлли Берри



Один из самых неожиданных камбэков Мет Гала 2025 – возвращение Хэлли Берри, которая не появлялась на мероприятии восемь лет. 58-летняя актриса произвела настоящий фурор, выйдя на дорожку в прозрачном платье от LaQuan Smith, украшенном глиттером и вырезами от талии до колен. Дополнением стали бриллиантовое ожерелье Cartier и авторский головной убор от Дженнифер Бер.



Дайана Росс





Легендарная певица вновь появилась на Met Gala – впервые за последние 20 лет. Вышитый кейп с именами детей и внуков придал выходу трогательную нотку и стал настоящим украшением вечера. Наряд для бала создал нигерийский дизайнер Уго Мози.

Сабрина Карпентер





Певица осталась верна своей любви к сексуальности и появилась в образе от Louis Vuitton: укороченный жакет со шлейфом и боди из костюмной ткани – коктейль классики и провокации. Стиль "черного денди" в е исполнении – это скорее авангард, чем традиция.

Анок Яй



Супермодель выбрала сложносочиненный образ от Thom Browne. Лиф с воротником, "рукава" обернутые вокруг талии и белый подол создавали впечатление готического балета в мире денди. Один из самых художественных луков вечера.



Ким Кардашьян





На Мет Гала 2025 Ким показала, что костюм может быть выполнен даже из кожи. Темный лук от Chrome Hearts с элементами вестернкора был неожиданным прочтением заданной темы и вызвал волну обсуждений.