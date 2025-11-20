Как одеться на новогодний корпоратив 2025/2026: обзор 3 коллекций от российских брендов

Раз в год у нас есть официальное право сменить строгий дресс-код на одежду, которая сверкает, переливается и блестит. Если вы в поисках идеального образа, способного ослепить ваших коллег, то вам сюда. Мы изучили праздничные коллекции, которые уже вышли, и выбрали три российских бренда, чья одежда поможет вам создать незабываемый образ на новогодний корпоратив 2025/2026.

NUME x KALMANOVICH

Дизайнеры NUME x KALMANOVICH создали новогоднюю сказку для модниц в четырех действиях. Коллекция с театральным послевкусием предлагает наряды из бархата и твида, расшитого пайетками, а особое внимание уделено деталям: это и стеклярус, и асимметричные вырезы. Ключевыми моделями стали миди-платье, полностью покрытое пайетками спереди и с глубоким V-образным вырезом на спине, а также кокетливое мини-платье из чёрного бархата с объёмной юбкой из белоснежной тафты. В коллекцию также вошли жилеты приталенного силуэта с объемным бантом и мини-юбки-баллоны. Образы дополняются необычными аксессуарами, такими как укороченные перчатки из сетки, выполненные в трендовом принте "polka dot".





2MOOD

Бренд 2MOOD представил коллекцию "Starring You", которая объединяет проверенную вечернюю классику с архитектурным кроем. Эти вещи легко комбинировать и носить не только в праздничную ночь, что делает покупку практичной. В палитре преобладают уверенные и насыщенные цвета: алый, черный, молочный и светло-розовый. В коллекцию вошли платья из сатина и бархата, кейпы с элегантными драпировками, которые добавляют образам торжественности, а также винтажные жакеты из парчи. Модели из 2MOOD идеальны, если вы ищете наряд с четкой формой, который подчеркнет осанку и будет выглядеть безупречно.





ALL WE NEED

Коллекция от ALL WE NEED вдохновлена костюмами танцовщиц начала XX века, благодаря чему наряды ощущаются легко и не сковывают движений. Дизайнеры сделали ставку на сочетание комфортного хлопкового бархата для жакетов и платьев с воздушными, летящими тканями. В капсулу вошли брюки и юбки из невесомой органзы, атласные платья и топы, украшенные кружевом, а также нежные комплекты в оттенке Ballerina Pink из пушистой ткани. Самый универсальный элемент коллекции – боди с элегантной застежкой, которое легко комбинируется с любым низом.



Вне зависимости от того, какой образ вы выберете – драматичный бархат от Kalmanovich, структурную классику от 2MOOD или балетную легкость All We Need, – помните о главных трендах: акцентных деталях, насыщенных фактурах и, главное, о том, что ваш наряд должен дарить вам ощущение праздника.

