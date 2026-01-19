"Моим учителем был сон": спектакль Натальи Менендес в Электротеатре

Спектакль Электротеатра по пьесе Педро Кальдерона 1635 года – довольно точное сценическое воплощение оригинала: постановкой спектакля занималась режиссер Наталья Менендес (возглавляла Teatro Espanol в Мадриде до ноября 2023 года), адаптацией на русский язык – Наталья Ванханен, известная переводчица с испанского.

"Жизнь есть сон" (12+) – одна из немногих, если не единственная конпродукция в репертуаре Электротеатра. Это интересно не только в контексте возможностей международного культурного сотрудничества, но и как режиссерская стратегия. Борис Юхананов, который был художественным руководителем театра с момента его открытия в 2015 году и вплоть до своей смерти в августе 2025 года, обратился к творчеству Кальдерона за импульсом для собственных поисков. Их Борис Юрьевич воплотил преимущественно во второй части конпродукции, спектакле "Стойкий принцип" (16+).





Внимание к Кальдерону, яркому представителю испанской литературы Золотого века, носителю барочного мировоззрения, для Юхананова не слишком удивительно. Разочарование в мире и мятежные настроения, осознание двойственности вещей и стремление "выйти к свету" – искусство эпохи барокко словно открывает человеку глаза на лабиринт реальности, в которой тот обречен существовать.

"Жизнь это сон. В ней все мы спим и грезим наяву…" – гласят строки из переведенной пьесы.

Если жизнь – это сон, то в ней возможно все. А еще ко всему этому не стоит относиться слишком серьезно. Педро Кальдерон, конечно, не имел в виду, что жить нужно легкомысленно и безответственно – как раз наоборот. Только под "жизнью" автор подразумевал сразу две реальности: повседневность, наполненную обманчивым чувственным опытом, и ту реальность, которая открывается за пределами бытия. Ко второй, если верить Кальдерону, нужно быть готовым уже в этой – несовершенной – жизни. И сделать это так же просто на словах, как это сложно на деле: пробраться через пелену иллюзий к разуму, чтобы постигнуть истину.





В иллюзиях пребывают сразу несколько главных героев спектакля. Девушка из Московии по имени Росаура (акт. Мария Беляева/Марго Мовсесян) переживает предательство любимого человека, а что еще хуже – ее честь запятнана, крайне незавидная участь для женщины в эпоху Позднего Средневековья. Росаура спешит встретиться с обидчиком, чтобы отомстить ему – она верит, что сможет восстановить справедливость и надеется на поддержку внешних сил. Кларин (акт. Андрей Емельянов/Елена Морозова), шут и непременный спутник Росауры в начале ее путешествия – наоборот, не доверяет высоким помыслам и искренне считает, что приоритетом каждого человека должны быть безопасность, сытость и тепло.





Король Полонии Басилио (Александр Пантелеев) уже в преклонном возрасте, но не спешит передавать престол наследникам: он слишком обеспокоен будущим своей страны, строит самые точные прогнозы на ее благо. Однажды король таким образом чуть не погубил своего новорожденного сына, выслав его подальше от королевства и заточив в башню. Причиной тому стало предсказание звезд о крайне скверном характере мальчика. Басилио уверен, что в состоянии контролировать ход вещей. Клотальдо (Юрий Дуванов/Александр Милосердов) верно служит Басилио, исполняя любой приказ короля. Лояльность правителю для Клотальдо означает гораздо больше, чем любовь к ближнему или собственная выгода.





Не избавлены от иллюзий и претенденты на престол в отсутствие кровного наследника – граф Астольфо (Евгений Самарин/Павел Шумский) и принцесса Эстрелья (Юлия Абдель Фаттах/Анастасия Фурса). Астольфо убежден, что холодный расчет обязательно приведет его к амбициозным целям, в то время как Эстрелья видит мир возвышенно и принимает происходящее как плод божественного замысла.





Наконец, наследный принц Сегизмундо (Антон Косточкин/Дмитрий Мягкий), обреченный своим отцом томиться в башне десятки лет, изначально также находится в плену миража: его естественная склонность к гневу и ярким эмоциям встречается с жестоким мифом, который придумал Клотальдо по приказу Басилио: о том, что Сегизмундо не достоин стать правителем, а изоляция спасет его от себя же самого. Внезапно принцу улыбается фортуна: он получает шанс не только выбраться из клетки, но и стать правителем Полонии на один день. Только как понять, реальна ли внезапная удача или она лишь снится изможденному сознанию? А если не снится, тогда чем были предыдущие страдания героя?





В конце истории Сегизмундо удается освободиться из плена иллюзий. Обращаясь к разуму, оставляя за спиной привычки и предрассудки, принц добывает счастье для себя и для других (земное счастье, уточнил бы здесь Кальдерон). Многослойность сюжета вводит зрителя в состояние легкого вертиго: режимы физиологического сна и бодрствования героя чередуются с их метафорами. Уравновешивает это ощущение лаконичная сценография и стройность текстуальной композиции – на сцене преимущественно звучат монологи и диалоги.

Прожить эмоционально насыщенный, местами весьма непростой опыт, порассуждать о силе долга и морали вместе с героями – все это требует полного погружения в двухчасовое действие и неподвластно поверхностному просмотру. Спектакль Натальи Менендес дает зрителю возможность испытать небольшой катарсис: увидеть сон, чтобы пробудиться к жизни.

Следующий показ спектакля "Жизнь это сон" (12+) запланирован на февраль.