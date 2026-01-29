Бойфренд Рианны ASAP Rocky запустил ювелирный бренд PAVE NITEO

ASAP Rocky появился на показе Chanel и показал украшения, которые совсем скоро будут в продаже.

Американский рэпер и дизайнер A$AP Rocky официально представил собственный ювелирный бренд PAVĒ NITEŌ. Первые изделия артист показал на Неделе высокой моды в Париже, появившись на показе Chanel в кольцах с миниатюрными черепами – ключевых аксессуарах новой коллекции.

Как сообщает Variety, бренд был зарегистрирован ещё весной 2024 года компанией A$AP Rocky Ventures, Inc., однако до этого момента исполнитель не давал комментариев о проекте. На шоу Chanel он впервые подтвердил слухи, заявив, что кольца, вызвавшие ажиотаж в соцсетях, – часть дебютной линейки PAVĒ NITEŌ.

Украшения созданы в сотрудничестве с венецианским ювелирным домом A. Codognato, который работает с 1866 года и известен своими изделиями в стиле memento mori. Кольца из новой коллекции отсылают к этой символике и к визуальной эстетике Тима Бёртона, оформившего обложку грядущего альбома музыканта Don’t Be Dumb.

Рэп-исполнитель пояснил, что хотел соединить в коллекции "роскошь и философию бренности": сложные формы, тёмная символика и  ручная работа отражают концепцию бренда. По данным СМИ, полный запуск PAVĒ NITEŌ состоится в ближайшие месяцы.

Запуск PAVĒ NITEŌ стал очередным шагом артиста в fashion-индустрии – ранее он сотрудничал с Bottega Veneta, Gucci и Dior, а теперь впервые выходит на рынок ювелирного дизайна как самостоятельный бренд.

