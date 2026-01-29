Бойфренд Рианны ASAP Rocky запустил ювелирный бренд PAVE NITEO

Американский рэпер и дизайнер A$AP Rocky официально представил собственный ювелирный бренд PAVĒ NITEŌ. Первые изделия артист показал на Неделе высокой моды в Париже, появившись на показе Chanel в кольцах с миниатюрными черепами – ключевых аксессуарах новой коллекции.

Как сообщает Variety, бренд был зарегистрирован ещё весной 2024 года компанией A$AP Rocky Ventures, Inc., однако до этого момента исполнитель не давал комментариев о проекте. На шоу Chanel он впервые подтвердил слухи, заявив, что кольца, вызвавшие ажиотаж в соцсетях, – часть дебютной линейки PAVĒ NITEŌ.