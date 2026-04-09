Лариса Долина: "Я никому не сделала плохого или дурного. Я всех простила – перед своей совестью чиста"

В молодом театре Москвы "Неформат", созданном в 2024 году известным адвокатом и по совместительству художественным руководителем Михаилом Барщевским, – премьера спектакля "Мечты Фемиды" с Ларисой Долиной в одной из главных ролей. За чашечкой крепкого кофе советская и российская эстрадная певица, народная артистка РФ призналась: сегодня театр играет в ее жизни огромную роль, и именно он спасает ее от жизненных неурядиц.

– Лариса Александровна, как вы попали в проект?

– Сразу скажу: это полная авантюра! Вообще все, кто хорошо знаком с Михаилом Юрьевичем знают: он абсолютный авантюрист. И когда он предложил мне поучаствовать в спектакле, да еще на такую роль, которую до меня играла Евдокия Германова, я подумала: "Как это вообще возможно?" За такой короткий срок. Я ведь совсем не профессиональная драматическая актриса, но я была счастлива предложению. Любопытная история.

– Кого вы играете?

– У меня очень непростая, но очень близкая мне роль – по характеру, прежде всего. Играю адвоката Нину, подругу председательницы областного суда Галины Ежиковой, которую играет Наталья Бочкарева. Моя задача – ее постоянно успокаивать, приводить в чувство и вселять надежду, что все будет хорошо. Пытаться, во всяком случае, это делать.

– А как сложился ваш "творческий дуэт" с Натальей?

– Нам очень комфортно. Мы знакомы уже давно, но играем вместе на сцене впервые. Знаете, я довольно часто хожу в театры и уже сразу вижу, когда кто-то из актеров начинает перетягивать "одеяло на себя". Здесь же у нас получился замечательный тандем, взаимодействие. Мы играем подруг, у которых разные пути, но когда одной нужна помощь, вторая сразу приходит. В сюжете есть небольшая конфликтная ситуация, и наша общая цель ее разрешить.

– Это уже не первый ваш опыт на сцене...

– Может, я кого-то удивлю, но в Театре на Таганке я играю уже 5 лет! И мой премьерный, самый первый и, пожалуй, самый тяжелейший спектакль "Суини Тодд" стал для меня настоящей школой театральной жизни.

Признаться, я постоянно чувствовала себя изгоем. Было такое ощущение, что я постоянно извинюсь за то, что нахожусь среди таких профессионалов – драматических артистов. Был такой страх, и он до сих пор есть.

Но всегда беру себя в руки. Начинаю думать как персонаж, которого я должна сыграть. Я это и своим студентам всегда повторяю: если поете песню, то про себя проговаривайте, это не просто ноты, а это смысл, который вы должны донести. Поставьте себя на место героя или героини, иначе ничего не получится, потому как песня – это тоже маленький спектакль.

– Мы знаем вас как певицу, как преподавателя, теперь еще вы актриса. Театр в вашей жизни, какое место занимает?

– Никогда не ставила перед собой такого выбора: что важнее. Сегодня в моей творческой карьере большое место занимает театр. Многим готова ради выхода на сцену пожертвовать. У меня просто чудовищный график, и Ирина Апексимова – художественный руководитель Таганки и моя родственница заодно – мне всегда заранее график присылает, даты, чтобы я могла понять, какими концертами можно пожертвовать, чтобы прийти в театр и играть.

– А волнение при выходе на сцену еще присутствует?

– Конечно! Всегда волнуюсь. Помню, думала: "Я на сцене Таганки!" Это же такая невероятная ответственность и счастье одновременно. Перед репетицией всегда стараюсь зайти хоть на миг в кабинет Юрия Любимова, чтобы энергией зарядиться. Не могу без театра жить. Как я раньше без него была? Не понимаю…

До этого, кстати, у меня был опыт работы на Бродвее: роль Мамы Мортон в джазовом мюзикле "Чикаго". В 2013-м я стала первой и единственной российской артисткой, которая попала в труппу. Потом мюзикл отыграли в Москве. Так и началась моя дорожка – сложная, кропотливая, важная. Сцена – она вдохновляет, дает громадный ресурс.

– И можно последний вопрос: насколько вам было сложно после всех этих жизненных перипетий, которые мы все знаем, выходить на сцену?

– Сцена – она и спасет от всего плохого. Во всяком случае, меня.

Я пережила, пожалуй, самый страшный период своей жизни, но смогла перевернуть эту страницу. Нашла силы жить дальше, с чистого листа.

Буквально в конце апреля у меня выходит новый клип на новую песню. Вообще, много свежего материла, обновленного репертуара. Вот выпустила виниловый альбом. Кроме концертной программы, как видите, играю в театре. Я все прошла, я счастлива. Считаю, что это испытание, которое мне послано, – оно для того, чтобы посмотреть на некоторые моменты жизни другими глазами. Я никому не сделала плохого или дурного. Я всех простила – перед своей совестью чиста.