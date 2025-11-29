Основатель бренда валенок Андрей Попов рассказал о сотрудничестве с советскими производствами

Создатель бренда Voylok Андрей Попов рассказал, как попытка восстановить традиционное ремесло привела его к взаимодействию с оставшимися советскими производственными мощностями и к переосмыслению восприятия валенок в современной среде. Предприниматель отметил, что идея вернуть забытый вид обуви возникла из личного опыта и стремления адаптировать традиционную технологию к актуальным запросам рынка.

По словам Попова, поиски действующих фабрик, сохранивших советские подходы к производству, стали одним из ключевых этапов развития проекта. Первая попытка найти партнеров оказалась безуспешной – крупные московские мощности были распроданы, а оборудование вывезено. Это заставило его отправиться в регионы, где еще работали небольшие предприятия, унаследовавшие старые методы изготовления. Именно там предприниматель впервые увидел, что технология, построенная на простой комбинации шерсти, горячей воды и ручного труда, способна органично вписываться в современные тренды экологичного производства.

"Стало понятно, что сама идея имеет право на существование, что она будет востребована, что мир готов к валенкам. Валенки же делаются по абсолютно безотходной технологии: шерсть, горячая вода и умелые руки. То, что остается, либо пускается обратно в производство, либо используется фермерами как удобрение", – рассказал Андрей Петров в эксклюзивном интервью Клео.ру.





Постепенно проект вырос из личной инициативы в стартап, ориентированный на международный спрос. Однако геополитическая ситуация перечеркнула планы по глобальному продвижению.

При этом предприниматель отмечает, что неожиданным следствием ранних трудностей стало переосмысление целевой аудитории. Вместо немедленного выхода на зарубежные рынки проект постепенно переориентировался на внутренний спрос. По его словам, именно работа с российскими покупателями, знакомыми с наследием советских фабрик и сами испытывающими ностальгию по традиционным изделиям, дала проекту новое направление. Попов считает, что валенки способны органично вернуться в современную городскую среду и занять свое место среди устойчивых форм моды.