Инфлюенсеру Кьяре Ферраньи грозит 20 месяцев тюрьмы за мошенничество

Модный инфлюенсер и предприниматель из Италии Кьяра Ферраньи столкнулась с серьезными юридическими проблемами. Миланская прокуратура потребовала для медийной персоны 20 месяцев лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Судебное разбирательство связано с благотворительной кампанией 2022 года, в рамках которой Ферраньи продвигала рождественские кондитерские изделия в сотрудничестве с компанией Balocco. На упаковке продукции размещались сообщения о поддержке детского медицинского учреждения в Турине, что создавало у потребителей впечатление, что часть средств от каждой покупки направляется на благотворительность.

В ходе расследования выяснилось, что пищевой производитель перечислил фиксированную сумму в размере 50 тысяч евро, не зависевшую от объемов продаж. При этом сама блогерша получила вознаграждение в размере одного миллиона евро за участие в промоакции. Антимонопольная служба Италии оштрафовала Ферраньи на значительную сумму за введение покупателей в заблуждение.

Представители защиты настаивают на невиновности своей подзащитной, утверждая, что все действия совершались добросовестно. Сама инфлюенсер ранее заявляла о готовности перечислить спорный гонорар в пользу медицинского учреждения. Общая сумма выплат по различным искам, связанным с благотворительными проектами, уже превысила 3,4 миллиона евро.

Этот громкий случай привел к изменениям в итальянском законодательстве – теперь деятельность блогеров с многомиллионной аудиторией, связанная с благотворительностью, подлежит строгому регулированию. Окончательное решение по делу ожидается в начале следующего года после рассмотрения контраргументов защиты.