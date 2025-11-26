Дизайнер Пэм Хогг скончалась в Лондоне

Мир моды понес еще одну утрату. Скончалась знаменитый британский дизайнер Пэм Хогг, чье творчество стало символом бунтарского духа и новаторства. Новость о кончине модельера подтвердили члены ее семьи. Они рассказали, что последние дни она провела в лондонском хосписе в окружении близких.

Хогг оставалась одной из самых ярких и независимых фигур в индустрии моды на протяжении четырех десятилетий. Выпускница Школы искусств Глазго, она начала свой творческий путь в 1981 году с коллекции "Психоделические джунгли", мгновенно завоевав внимание андеграундной сцены. Ее смелые эксперименты с латексом, металлическими вставками и авангардными силуэтами стали визитной карточкой бренда.

Известность модельеру также принесли работы для мировых знаменитостей. В числе ее клиенток были Леди Гага, Рианна, Бейонсе, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и принцесса Диана. Хогг создавала сценические образы для музыкальных проектов, включая культовый костюм для клипа Кайли Миноуг "2 Hearts", а в 2016 году разработала дизайн статуэтки для престижной премии BRIT Awards.

Коллеги и друзья запомнили Пэм Хогг как бескомпромиссную художницу, чье творчество бросало вызов условностям. Ее театрализованные показы на Неделе моды в Лондоне собирали самых ярких представителей арт-сцены, а личность самой дизайнерши стала олицетворением свободы самовыражения.