Мелания Трамп в пальто Dior приняла рождественскую ель Белого дома

В преддверии зимы супруга американского президента Мелания Трамп провела традиционную церемонию встречи главной рождественской ели страны. Торжественное событие состоялось у входа в Белый дом и ознаменовало начало праздничного сезона в официальной резиденции.

Первая леди продемонстрировала безупречный вкус, выбрав для особого случая элегантное пальто кремового оттенка от модного дома Dior. Образ дополнили стильные акценты – перчатки глубокого бордового цвета и эффектные туфли от Manolo Blahnik с традиционным шотландским принтом тартан, что соответствует актуальным трендам этого сезона.





Праздничное дерево высотой более пяти метров было доставлено к резиденции на конной повозке в сопровождении кучера в классическом цилиндре. Пихта-победительница была выращена на специализированной ферме Korson's Tree Farms в штате Мичиган, получившей это право по результатам конкурса Национальной ассоциации рождественских елок.

По установившейся традиции, хвойная красавица займет центральное место в Голубой комнате Белого дома, где в начале декабря пройдет торжественная церемония зажжения огней. Мелания Трамп лично курирует процесс создания праздничного декора резиденции, который в этом году приобретает особое значение после недавно завершенной масштабной реставрации восточного крыла здания.