Не пуховиком единым: что носить в холода, кроме дутой куртки

Зима близко, а значит, пора забыть о пуховиках (хотя бы на время) и искать трендовые альтернативы. Если ты устала от бесконечных дутых курток и хочешь добавить капельку стиля и шика в свой зимний гардероб, у нас для тебя есть несколько идей, которые точно не дадут замерзнуть и помогут оставаться модной. Давай поговорим о том, что сейчас в топе среди верхней одежды, помимо любимых пуховиков.

Миди-пальто в трендовом оттенке





Это не просто пальто, это стильное заявление! Выбирай трендовый в этом сезоне оттенок, а длина миди добавляет утонченности и элегантности. Сочетай такое пальто с высокими кожаными ботфортами и объемным шарфом в клетку. А чтобы придать луку еще больше лоска, добавь тонкий кожаный ремень поверх пальто – акцент на талию сейчас как никогда актуален.

Теплый кейп





Хотите почувствовать себя героиней стритстайл-хроник? Кейп – твой выбор! Контрастные детали или необычные принты сделают его интересным акцентом на фоне зимних пейзажей. Сочетай кейп с узкими брюками или кожаными леггинсами, добавь высокие ботинки на платформе – и ты готова для вечерних прогулок по городу или коктейля с друзьями. Минималистичные серьги и структурированная сумка станут идеальными аксессуарами.

Дубленка с овчиной





Дубленка в этом сезоне возвращается с обновленным силуэтом – выбирай укороченные модели с массивным воротником и подкладкой из овчины. Ее можно сочетать с базовыми вещами, как джинсы и свитер, а можно играть на контрасте, надевая с легкими шелковыми платьями и массивными ботинками. Добавь к образу кожаные перчатки и бейсболку – да-да, это сейчас ультрамодно.

Пуховик-рубашка





Окей, да, мы говорим о том, что носить вместо пуховика, но пуховик-рубашка – это другой разговор! Легкий, но теплый, он выглядит расслабленно, но в то же время стильно. Это идеальный вариант для тех, кто ценит комфорт, но не хочет жертвовать модой. Сочетай его с трикотажными брюками или юбкой-миди, дополни образ кроссовками на массивной подошве и минималистичными украшениями.

Куртка-бомбер из шерсти





Еще одна альтернатива пуховику – шерстяной бомбер. Сочетай его с широкими брюками и массивными кроссовками, а в качестве аксессуаров выбери большие солнцезащитные очки и спортивную сумку. Эдакий микс спортивного шика и утонченности.

Аксессуары, которые решают все: Не забывай про детали – эта зима любит акценты. Большие объемные шарфы, береты из шерсти, кожаные ремни и массивные украшения. Всё это поможет завершить образ и сделать его действительно особенным. И, конечно, не забудь про перчатки: сейчас в тренде удлиненные, кожаные и даже с мягким блеском.

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