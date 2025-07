Голый тренд: микрошорты – новый черный?

Мода 2000-х резко ворвалась в тренды современности вместе со всеми своими культовыми айтемами. А что может быть более характерным для первого десятилетия XXI века, чем мини-шорты? Экстракороткую длину увековечила Рианна на обложке своего легендарного альбома "Umbrella". Тем временем, певица Ke$ha в своем клипе на песню Wake Up in the Morning пела о беззаботной жизни в мини-шортах из денима.

Так как мода циклична, неудивительно, что в 2023 году итальянский бренд Miu Miu выпустил коллекцию, в которой представил вещь, моментально ставшую хитом – микрошорты. Все началось, когда папарацци заметили Кендалл Дженнер, прогуливающуюся по Нью-Йорку в микрошортах, которые по длине были как нижнее белье, а сверху она накинула осеннее пальто. Такой аутфит сначала шокировал общественность, но вскоре тренд на микрошорты распространился за пределы гардероба Кендалл. Особый резонанс вызвало появление Эммы Коррин на показе Miu Miu осень-зима 2023 в золотистых микрошортах с пайетками. Этот образ моментально привлек внимание, спрос на продукцию бренда подскочил за сутки.





Но путь к микрошортам лежал через не менее скандальные мини-юбки, которые тоже во многом обязаны Miu Miu. Когда казалось, что ультракороткие юбки достигли своего предела, бренд вновь задал новый вектор. Fashion-инфлюенсеры, очарованные эстетикой "нижнее белье как полноценный элемент одежды", переключились на суперкороткие шорты.





Как носить микрошорты в городе

Чтобы эти ультракороткие шорты стали вашим модным козырем, а не источником неловкости, важен правильный баланс. Ключ к успеху – игра на контрастах. Попробуйте сочетать микрошорты с высокими сапогами и объемной курткой или оверсайз блейзером. Такой прием создает интересный силуэт и придает образу завершенность.

Прелесть микрошорт в их удивительной многогранности. Вы можете подойти к этому тренду с разных сторон. Эстетика Miu Miu гласит так: сыграйте на грани с бельевым стилем. Микрошорты, напоминающие боксеры или плавки, прекрасно смотрятся в паре со строгим жакетом или объемным свитером.





Добавить романтики в образ помогут модели с оборками, пышными деталями или шелковые материалы. Очевидно, что мода принимает микрошорты, пусть даже они и бросают вызов нашим привычным представлениям о стиле.