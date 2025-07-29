Твой идеальный аутфит на фестиваль в духе Coachella

Музыкальные фестивали – неотъемлемая часть летнего досуга. С тех пор как прогремел Woodstock в 1969 году – самое узнаваемое музыкальное событие в истории XX века, – началась череда фестивалей на открытом воздухе. Со временем у фестивального тусовщика появился свой характерный стиль. Рассказываем, как одеться на летний фестиваль, чтобы выглядеть согласно дресс-коду тусовщика.

Ковбойская шляпа

Пожалуй, самый узнаваемый элемент в гардеробе всех фестивальных посетителей – это ковбойская шляпа. Ответ, почему именно она, достаточно прост. Фестиваль Coachella проходит в городе Индио, штат Калифорния, где температура может достигать 30 градусов по Цельсию. Головной убор – не просто прихоть, а необходимость, когда на мероприятии нужно провести весь день.





Байкерские казаки

Ковбои, байкеры, а что дальше? Вторая в списке незаменимых вещей на фестивале – это, конечно, кожаные сапоги. И пусть вас не смущает, что на дворе лето, любителям моды жара нипочем. А звезды и инфлюенсеры по-особенному влюблены в винтажные сапоги с эффектом "потертости времени" – берем такой вариант на заметку!





Бахрома

Ни для кого не секрет, что стиль бохо или bohemian chic вернулся на подиум и улицы города, став самой популярной эстетикой 2025 года. Поэтому одежда с бахромой как никогда лучше впишется в ваш фестивальный наряд. Это может быть аксессуар, например, замшевая сумка с бахромой, или полноценный элемент одежды, особенно популярны накидки.





Брюки клеш

Как мы уже упомянули, общепринятый стиль фестивального тусовщика во многом обязан событию "Вудсток", прошедшему в 1969 году в городе Бетел, США. Под открытым небом собрались полмиллиона человек, большинство из которых были хиппи. Для "детей цветов" была характерна цветная, яркая одежда, а еще брюки-клеш, наследованные из стиля рок-н-ролла. Современные посетители часто вдохновляются хиппи-стилем, поэтому на нынешних фестивалях можно часто заметить публику в подобной одежде.





Вдохновляйтесь этими идеями, комбинируйте и создавайте свой неповторимый фестивальный образ. Главное, чтобы в вашем аутфите было больше солнца, свободы и хорошего настроения!