Стильные головные уборы для женщин старше 50 лет: основные тренды 2024 года

В любом возрасте представительницы прекрасного пола хотят выглядеть стильно и эффектно. Справиться с задачей поможет удачно подобранная одежда и аксессуары. К числу последних относится головной убор для женщин после 50 лет в 2024 году. Дизайнеры предлагают варианты, помогающие воплотить подчеркнуто элегантный лук или расслабленный образ в стиле кэжуал.

Популярные головные уборы для женщин после 50 лет в 2024 году

Представительницы прекрасного пола, перешагнувшие определенный возрастной рубеж, особенно тщательно подбирают предметы гардероба. Стилисты рекомендуют женщинам после 50 лет останавливаться на следующих разновидностях головных уборов:

Женщины, стремящиеся соответствовать тенденциям современной моды, смогут подобрать кепи с небольшим или удлиненным козырьком. Аксессуар может быть выполнен из фетра, приближаясь к классическому стилю. Другой вариант – кепи, изготовленное из кожи и привносящее в образ дерзкие молодежные нотки. Изделие гармонично сочетается как с элегантными пальто, так и с дутыми куртками либо пуховиками, представленными в стиле кэжуал.

Демисезонный лук, который создается в теплую погоду, можно дополнить платком, выполненным из легкой или плотной ткани. Изделие завязывают узлом на подбородке или фиксируют, обернув вокруг шеи. Последний способ применим для объемного платка, напоминающего палантин.

Представительницы прекрасного пола после 50 лет могут обратиться к универсальному тренду – шапке бини. Можно выбрать модель, плотно прилегающую по голове или имеющую удлиненную макушку. Бини органично сочетается с любой разновидностью верхней одежды. Зачастую шапка выполняется с помощью вязки английской резинкой.

В зимний сезон становятся актуальными меховые шапки, выполненные из укороченного ворса норки или удлиненного песцового меха. Стоит учесть, что данный головной убор будет выступать акцентом образа, поэтому требует дополнения сдержанными предметами гардероба. Другой вариант – совместить меховую шапку с шубой, изготовленной из аналогичного меха и совпадающей по расцветке.

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Тренды и стили головных уборов: шляпы, береты, федоры и другие модели

Женский образ получится особенно эффектным, если подобрать головной убор, гармонично вписывающийся в общую стилистику. В дизайнерских коллекциях представлены следующие разновидности популярных аксессуаров:

Не утрачивает актуальности берет, ассоциирующийся с французским шиком. Изделие гармонично сочетается с классическими тренчами и пальто. Для демисезонного образа подойдет легкий берет, изготовленный из кашемира или другой неплотной ткани. Зимний лук можно дополнить головным убором, связанным из шерсти или представленным в меховом варианте.

Для создания элегантного образа беспроигрышным решением станет шляпа федора. Головной убор изготавливается из мягкого фетра и имеет неширокие поля. Пикантную изюминку изделию придает атласная лента, обвитая по окружности.

Популярным трендом считается шляпа, сделанная в виде панамы. Для теплого сезона подойдет легкий головной убор, изготовленный в болоньевом или кожаном варианте. Актуальный дизайнерский прием – дополнение панамы прошивкой, придающей ей стеганую структуру. В зимний сезон станет находкой шляпа с меховой подстежкой, выполненной из овчинного ворса.

Интересным и неординарным решением станет вязаная чалма, дополненная брошью в передней части, что придает ей стильный акцент. Головной убор можно сочетать как с элегантными пальто, так и с верхней одеждой, оформленной в стиле бохо.

В зимний сезон станет находкой снуд, служащий одновременно шарфом и головным убором. Универсальное изделие поможет максимально защититься от холода. Гармоничным будет сочетание с пальто, дополненным высоким воротником-стойкой, вокруг которого будет обвиваться шарф. В теплую погоду снуд можно приспустить, оставив голову открытой. В этом заключается преимущество аксессуара, который носят разными способами в зависимости от погодных условий и индивидуальных пожеланий.

Шапка-капор напоминает по оформлению снуд, но характеризуется меньшей объемностью. Нижняя часть изделия выглядит не как шарф, а как плотно прилегающий к шее воротник. Подобный дизайн предоставляет возможность носить капор как поверх воротника верхней одежды, так и заправив внутрь. В последнем случае допускается комбинация с капюшоном или объемным дутым воротом куртки либо пуховика.

Цветовые решения для стильного образа

Подбор оттенков головного убора для женщин после 50 лет не имеет жестких ограничений. Важнее всего учитывать индивидуальные предпочтения, стиль и цветовую гамму вашей кожи, волос и глаз. Однако есть несколько рекомендаций, которые помогут создать элегантный и стильный образ:

Беспроигрышным и универсальным решением станут нейтральные цвета. Черный, серый, бежевый и коричневый являются классическими сдержанными оттенками, которые подходят почти всем представительницам прекрасного пола и отлично сочетаются с другими цветами одежды.

При желании привнести в образ романтичные нотки стоит подобрать пастельные оттенки. Легкие и нежные цвета, такие как бледно-розовый, мятный, светло-голубой или лавандовый, помогут придать вашему образу женственности и свежести.

Благородные черты в образ привнесут глубокие темные тона. Удачно подобранные оттенки, такие как темно-синий, бургунд, темно-зеленый или темно-фиолетовый, могут добавить изысканности и элегантности вашему стилю.

Женщины после 50 лет могут использовать яркие акценты в своей одежде. Добавьте красный, ярко-желтый или синий аксессуар к нейтральному наряду, чтобы придать ему особую оживленность. Допускается подобрать шарф, сумку или украшение, совпадающие по тональности с головным убором.

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Подведем итог

Головной убор для женщин после 50 лет в 2024 году представлен актуальными фасонами, среди которых любая представительница прекрасного пола подберет вариант на свой вкус. В зависимости от сезона и индивидуальных пожеланий, можно подобрать легкие тканевые аксессуары или вязаные, меховые варианты.

Фото Клео.ру