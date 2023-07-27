Стильный маникюр на море-2024: лучшие идеи и тенденции

С наступлением пляжного сезона любая модница стремится сделать образ ярким, стильным и эффектным. Неотъемлемым атрибутом является маникюр на море в 2024 году, который предлагается в оригинальных решениях, позволяющих максимально отразить стиль и настроение девушки. Мастера нейл-сервиса прибегают к подбору насыщенных оттенков лака, дополнению неординарными декоративными элементами.

Тенденции в маникюре на море в 2024 году

При желании соответствовать актуальным трендам модницы обращают внимание на стильные новинки нейл-арта. Для создания маникюра в морской тематике стоит обратить внимание на следующие варианты оформления:

С морем и солнечным пляжем ассоциируются оттенки лаков, воплощающие цвет волны, варьирующиеся от светло-голубого до насыщенного аквамаринового. Солнечное настроение придаст оттенок солнца, предлагающийся в палитре от бледного до яркого желтого. Альтернативное решение – прибегнуть к бежевой, песочной либо золотистой цветовой гамме.

Классический френч предлагается обыграть в оригинальной интерпретации, окрасив область «улыбки» сине-белыми полосками, ассоциирующимися с морской тельняшкой.

Неординарным воплощением омбре станет градиентный эффект, созданный в виде извилистых полосок, напоминающих волны. Переход осуществляется от белого к бирюзовому и насыщенному аквамариновому оттенку.

Красиво и органично смотрится маникюр на море, дополненный изображениями тропических пальм. На ногтевых пластинах прорисовываются деревья или отдельные листья. Можно проявить фантазию и изобразить рисунок в виде кокоса в разрезе.

Приветствуется акцентирование безымянного или какого-либо другого пальца с помощью изображения рыбки или дельфина. Остальные пластины можно окрасить голубым однотонным лаком или создать на них имитацию волн.

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Идеи для маникюра на море

Стилисты в полной мере проявляют фантазию, предлагая идеи для создания морского дизайна. При выборе нейл-арта модницам рекомендуется руководствоваться следующими тенденциями:

Беспроигрышный вариант – нанести на акцентный ноготь изображение золотистого либо серебристого якоря. Декор прорисовывается лаком соответствующего оттенка или выкладывается в объемном виде. Для создания последней вариации дизайна прибегают к технике лепки. Альтернативное решение – выложить рисунок с помощью фольги. Остальные ногти зачастую окрашивают сине-белыми полосками.

С солнечным пляжем ассоциируется покрытие ногтевых пластин бархатистой пудрой. Благодаря оригинальной фактуре, она выглядит, как песок на пляже. Приветствуется выкладывание на одном пальце объемной ракушки или якоря. Также к популярным идеям относится изображение вдавленного отпечатка стопы на песке.

В жаркую погоду станет находкой маникюр на море с изображением мороженого. Зачастую его прорисовывают в виде рожка с тремя разноцветными шариками.

Приветствуется дополнение модных ногтей декоративными элементами, ассоциирующимися с пляжной тематикой. Это могут быть изображения в виде морской звезды, компаса, узор, ассоциирующийся с рыбьей чешуей. Последний вариант дизайна удобно выполнять, обращаясь к технике стемпинга. С помощью отпечатков на ногтевую пластину наносится многократно повторяющийся рисунок.

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Практические советы для создания маникюра на море

Делая нейл-арт в пляжный сезон, стоит учитывать воздействие на руки соленой воды, песка и других факторов, которые могут повредить ваш маникюр. Чтобы сохранить модные ногти в красивом виде длительный срок, стилисты рекомендуют девушкам придерживаться определенных рекомендаций. Нюансы заключаются в следующем:

Закрепите маникюр перед отъездом. Попросите мастера нанести долговременное покрытие гель-лаком, чтобы ваш маникюр был более стойким к внешним воздействиям.

Регулярно наносите солнцезащитный крем на руки и ногти, чтобы предотвратить повреждение от солнечных лучей и соленой воды.

Постарайтесь избегать длительного погружения рук в морскую воду. Постоянный контакт с ней может ослабить покрытие и привести к отслоению ногтей.

Поддерживайте уровень увлажнения, регулярно нанося соответствующий крем или масло на кутикулу и ногти. Это поможет предотвратить ломкость и отслаивание ногтей.

Если вы планируете заниматься активными видами отдыха, такими как серфинг, водные лыжи или пляжный волейбол, старайтесь быть аккуратными, чтобы не повредить маникюр.

Уход за ногтями и кутикулой на пляже

Солнце, соленая вода и песок могут негативно повлиять на состояние пластин, поэтому уход за ногтями и кутикулой на пляже особенно важен. Девушкам рекомендуют учитывать следующие моменты:

Периодически наносите солнцезащитный крем на руки и ногтевые пластины, включая кутикулу. Это поможет снизить риск негативного воздействия солнечных лучей.

После каждого контакта с водой наносите увлажняющий крем на руки и ногти. Это поможет предотвратить сухость и ломкость ногтевых пластин.

Старайтесь не использовать острые предметы, такие как ножницы или пилочки для ногтей во время пляжного отдыха. Если ноготь требует коррекции, лучше отложить это до возвращения из отпуска или обратиться к профессионалу.

Сбалансированное питание, богатое ценными веществами, такими как белки, витамины и минералы, поможет поддерживать здоровье ногтей и кутикулы. Употребляйте достаточное количество воды, чтобы поддерживать гидратацию ногтей и кутикулы изнутри.

Избегайте отрывания или обрезания кутикулы во время пляжного отдыха. Лучше заниматься этим после возвращения домой, используя специальные инструменты и средства.

Вечером или в свободное время проведите масляный массаж для увлажнения ногтей и кутикулы. Используйте специальное масло для кутикулы или оливковое масло, легко втирая его в данную область легкими движениями.

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Подведем итог

Маникюр на море в 2024 году представлен оригинальными идеями, среди которых любая представительница прекрасного пола сможет подобрать вариант на свой вкус. При создании дизайна прибегают к подбору цветовой гаммы и декоративных элементов, ассоциирующихся с пляжной тематикой. Благодаря этому нейл-арт будет смотреться стильно и неординарно.

Фото Клео.ру