Элегантные или дерзкие: какие шапки будут модными осенью-зимой 2023-2024

Удачно подобранный головной убор способен выступить гармоничным завершением образа и стать его основным акцентом. Дизайнеры предлагают вниманию девушек модные шапки для сезона осень-зима 2023-2024 года, представленные актуальными фасонами. В зависимости от выбранной модели аксессуар можно сочетать с элегантными пальто, шубами или дублёнками оверсайз, пуховиками или дутыми куртками.

Модные фасоны шапок

В дизайнерских коллекциях есть разнообразные модели, среди которых любая девушка подберёт вариант на свой вкус. Составить представление об интересных и оригинальных фасонах помогут фото стильных образов. Модницам рекомендуется взять на заметку следующие дизайны головных уборов:

Helsinki Hat представляет собой шапку крупной вязки, напоминающую бини, но выполненную из более толстых нитей. За счёт структуры материала изделие имеет значительный объём. Шапка выполняется в минималистичном варианте, при её изготовлении избегают обилия декора. В тренде дополнение головного убора этническими мотивами.

Классическая бини продолжает оставаться вне конкуренции среди модниц. Популярность головного убора обусловлена его универсальным и лаконичным дизайном, который вписывается в разнообразные луки. Встречаются бини, дополненные отворотами, или без данной детали. Стилисты рекомендуют отдавать предпочтение нежной пастельной цветовой гамме: молочному, светло-розовому, карамельному, мятному, голубому, лавандовому оттенкам.

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Изюминку в образ привнесут шапочки с меховым помпоном. Альтернативный вариант – элемент, выполненный из шерстяных нитей. Помпон может полностью совпадать по цвету с изделием или контрастировать.

В стиль милитари или расслабленный городской casual органично впишется кепка с небольшим или длинным козырьком. Изделие может иметь жёсткую или мягкую форму. Встречается дополнение декором в виде металлической либо пластиковой цепочки, размещённой в передней части.

Берет ассоциируется с элегантностью и популярным в последнее время стилем ретро. Изделие выполняется в тканевом варианте или с помощью техники вязки из шерсти. Акцентной деталью образа выступят береты, изготовленные из матовой или лакированной кожи.

Любительницы нестандартных решений смогут обратиться к оригинальной тенденции и подобрать шапку-балаклаву. Преимущество головного убора заключается в том, что он максимально защитит от холода. Это обусловлено необычным фасоном, прикрывающим нижнюю часть лица. Стилисты рекомендуют подбирать балаклаву, оснащённую змейкой-молнией. При необходимости деталь можно расстегнуть и оставить лицо открытым.

Универсальным практичным решением станет женский капор, выполняющий одновременно функцию головного убора и шарфа. Изделие зачастую имеет объёмный дизайн, образуя мягкие складки. В тёплую погоду его можно приспустить вниз, создавая имитацию шарфа-снуда.

Оригинальной новинкой станет шапка-чалма, имеющая характерную форму. Передняя часть изделия может быть украшена крупной брошью, выступающей акцентной деталью. Чалма органично смотрится с кашемировыми, твидовыми, шерстяными пальто.

Актуальным фасоном считается панама, выполненная в кожаном, тканевом, меховом варианте. Аксессуар идеально подойдёт для зимы, поскольку утеплен мехом. Последний совпадает по цвету с изделием или выполняется в другом оттенке, создавая эффектный контраст. Подобная модель гармонично сочетается с дублёнкой-авиатор, имеющей меховую отделку аналогичного оттенка.

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С чем носить модные шапки

Головной убор рекомендуется подбирать в зависимости от стиля, которого придерживается девушка:

Универсальная бини подойдёт для сочетания с любой верхней одеждой, выполненной в элегантном или расслабленном городском стиле. Шапка станет удачным решением для девушек, которые предпочитают часто менять образы.

Шубу из прямого или вьющегося меха органично дополнит панама с отделкой из ворса, совпадающего по оттенку с верхней одеждой. Подобный головной убор можно комбинировать с дублёнкой-авиатор, имеющей укороченный или удлинённый покрой.

Шапки, связанные из толстых нитей, рекомендуется носить с объёмной верхней одеждой оверсайз. В качестве последней выступают пальто, куртки, пуховики и полушубки.

Аксессуары, сделанные в виде чалмы или берета, требуют комбинирования с элегантной верхней одеждой. Беспроигрышным решением станет совмещение с классическим пальто, имеющим прямой или приталенный крой.

Кепки и балаклавы подойдут для воплощения дерзких молодёжных луков. Сочетание с дублёнками-авиаторами, шубами-чебурашками сделает образ эффектным и легким одновременно.

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Подведем итог

Модные шапки незаменимы в сезон осень-зима 2023-2024 года. Фасон аксессуара подбирается в зависимости от выбранной стилистики образа и может быть элегантным, дерзким молодёжным, спортивным. Девушки смогут выбрать модель, максимально соответствующую их предпочтениям, учитывая дизайн аксессуара и цветовую гамму.