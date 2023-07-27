Модные тренды купальников 2023 года: откройте для себя новые стили

С наступлением жаркого сезона становится актуальным подбор нарядов, предназначенных для походов на пляж. При создании таких коллекций дизайнеры используют модные тренды купальников 2023 года. Стилисты предлагают вниманию девушек как монохромные лаконичные модели, так и вещи, щедро декорированные разнообразными принтами и оригинальными декоративными элементами.

Классические модели

В дизайнерские коллекции включены всевозможные фасоны, при создании которых стилисты руководствовались новейшими модными трендами. Актуальной тенденцией стало дополнение моделей нестандартным декором, привносящим в образ свежие нотки. Девушкам рекомендуется обратить внимание на следующие купальники 2023 года:

Любительницы спортивного стиля смогут остановить свое внимание на фасонах, имеющих соответствующее оформление. Это сплошной лаконичный купальник с овальным вырезом на спине и широкими бретелями. Другая вариация дизайна – раздельная модель с классическими плавками и лифом, сделанным в виде укороченного топа либо майки. Как слитный, так и раздельный фасон допустимо использовать для похода в бассейн или пляжного отдыха.

Скорректировать недостатки фигуры помогут слитные модели. Дополнительным преимуществом станет изготовление вещи из ткани, наделенной утягивающим эффектом. Акцентной деталью может выступить треугольный вырез декольте, притягивающий внимание к этой зоне. Расположенная вокруг него бахрома придаст зрительной пышности груди.

При желании сделать талию визуально стройнее станет находкой модель, имеющая сходство со стилем ретро. Эффект достигается с помощью плавок, имеющих завышенную посадку. Верхняя часть подбирается в зависимости от особенностей фигуры, она может иметь вид бандо, халтера, укороченного топа.

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Яркие цвета и принты

Обязательным атрибутом дизайнерских коллекций являются купальники 2023 года, выполненные в универсальном черном или белом цвете. Первый вариант придает дополнительной стройности фигуре, второй — подчеркивает красивый загар. Однако зачастую девушки стремятся максимально выразить индивидуальность, подбирая с этой целью яркие расцветки или оригинальные принты. В этом случае стилисты рекомендуют руководствоваться следующими модными трендами:

Беспроигрышный вариант привлечь внимание – подобрать купальник насыщенного алого цвета. Вещь сделает образ подчеркнуто женственным и соблазнительным. Кроме того, яркий красный оттенок отлично смотрится на смуглой коже и сочетается с эффектным загаром.

При желании зрительно вытянуть силуэт, рекомендуется подобрать купальник, дополненный полосатым принтом, имеющим продольное размещение. С помощью данного приема фигура становится зрительно стройнее.

Не утрачивает актуальности геометрия, выражающаяся в создании рисунков, состоящих из ромбов, квадратов, треугольников, кружков. Вещь приобретет дополнительную яркость, если украсить ее блестками или пайетками.

Оригинально смотрятся этнические орнаменты, ассоциирующиеся со стилем бохо. Принтованной может быть только верхняя или нижняя часть либо все детали купальника. Допускается сочетание с бахромой, органично вписывающейся в общую стилистику образа.

Молодежные нотки придадут образу купальники 2023 года, выполненные в джинсовой расцветке. Для их оформления прибегают к традиционной сине-голубой палитре, к серым либо ярким красным, зеленым расцветкам.

В пляжную тематику органично впишутся растительные или тропические орнаменты. Поверхность купальника может быть украшена принтами, изображающими пальмы в целом виде или отдельные листья.

Аксессуары и дополнения

При желании максимально выразить индивидуальность модницы обращаются к дополнению купальников 2023 года оригинальными декоративными элементами. Среди модных трендов, предлагаемых дизайнерами, можно отметить следующие:

Дополнительную пикантность комплекту придаст украшение верха небольшими рукавчиками, приспущенными на плечи. Детали органично смотрятся с верхом, напоминающим топ. Плавки могут быть классическими, дополняться завышенной линией талии, создаваться в виде шортиков.

Неординарно смотрится дополнение боковых вырезов или зоны декольте полосками ткани, чередующимися друг за другом. Еще одна разновидность декора – золотистые или серебристые цепочки, придающие изделию роскошные нотки.

Пользуется популярностью дополнение лифа широким воланом или многоярусными оборками. Преимущество такого дизайна заключается в том, что грудь становится визуально пышнее.

Изюминкой образа способен стать лиф, в котором создается оригинальный узел в центральной части. Деталь дополняется завязками или игривым бантом.

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Рекомендации стилиста

При выборе фасонов купальников стоит учитывать особенности фигуры той или иной представительницы прекрасного пола. Удачно выбранный покрой, расцветка, дизайн способны представить внешность в максимально выигрышном свете. При выборе модели стилисты рекомендуют придерживаться следующих рекомендаций:

Для модниц с небольшой грудью станет находкой раздельный дизайн, верхняя часть которого выполнена в виде лифа бандо. При его оформлении зачастую обходятся без бретелей, благодаря чему удается получить красивый равномерный загар. Плавки предлагаются как в классическом исполнении, так с дополнением завязками по бокам, придающим образу игривые нотки. Последняя вариация оформления известна под названием «бразильяно».

Для обладательниц пышного бюста подойдут купальники 2023 года, дополненные лифом халтер. Подобный верх оснащен широкой бретелью, перекидывающейся через шею и обеспечивающей надежную фиксацию груди.

Для обладательниц стройной фигуры подойдут максимально открытые модели бикини. Комплект включает миниатюрные плавки и аккуратный лиф, состоящий из треугольников или сделанный в виде бандо. При желании сделать грудь визуально пышнее обращаются к дополнению верха бахромой, широким воланом или многослойными рюшами.

Дизайн «монокини», характеризующийся сплошным покроем и глубокими вырезами в боковых частях, смогут позволить себе обладательницы стройной талии. Это обусловлено тем, что данная область остается открытой и привлекает к себе внимание с помощью акцентных деталей.

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Подведем итог

Модные тренды купальников 2023 года представлены разнообразными фасонами, среди которых любая представительница прекрасного пола подберет вариант по своему вкусу и с учетом особенностей фигуры. Дизайнерские коллекции пополнены оригинальными моделями, выполненными в слитном или раздельном дизайне, в сдержанных либо ярких расцветках.

Фото Клео.ру