Модные фасоны платьев 2019
Чтобы выглядеть неотразимой в наступившем сезоне, требуется знать какие модные фасоны платьев будут популярны и востребованы в 2019 году. Платье – это тот незаменимый элемент женского гардероба, который может одинаково украшать свою обладательницу, добавлять ей женственность и красоту, а также быть практичным и весьма удобным. Какие же модные тенденции и новинки среди платьев нам приготовили кутюрье в 2019 году?
Ключевое предназначение любого платья – воплощение в жизнь предельно нежного и женственного образ. Все будет зависеть лишь от выбранного фасона и стилистической направленности – будет оно элегантным, вечерним, повседневным или даже спортивным. Главное, при выборе платья мечты – грамотно подобрать фасон, чтобы он в выгодном свете подчеркнул достоинства и скрыл недостатки силуэта.
Актуальные тенденции и новинки модных платьев сезона 2019
модных домов
К примеру, Max Mara, украшает узенькими оборками, идущими вдоль по направлению рукава платья, выполненные из кожи или трикотажа.
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Oscar de La Renta предпочел струящиеся гофрированные модели макси длины, украшенные разрезанной американской проймой. Помимо всего прочего, он применил в отделке модных фасонов платьев 2019 на весну-лето бахрому всевозможной длины.
Brandon Maxwell также выдвинул идею для летних гофрированных моделей, а также платьев по фигуре с силуэтом футляр коралловой цветовой гаммы. Несмотря на непохожесть взглядов дизайнеров, во всех коллекциях можно уловить схожие мотивы, которые непременно будут включать в себя:
- лиф с асимметрией на одно плечо;
- платья, украшенные рубашечным воротником;
- А-силуэт;
- геометрические и цветочные принты;
- открытая линия плеч.
Рукодельницы могут воплотить в жизнь модные фасоны платьев 2019 года, воспользовавшись журналами с выкройками.
Цветовые решения
Цветовая гамма модных платьев различного фасона на 2019 год пестрит своим разнообразием. Однако модницам стоит заострить свое внимание на перечисленных ниже вариантах:
- светлые тона пастельной цветовой гаммы, подходящие лучше всего для весенне-летнего периода и способные добавить образу свежести и нежности;
- все также на пике популярности прибывают цветочные и растительные принты, которые благополучно перебираются из сезона в сезон;
- клетка – один из самых востребованных трендов 2019 года. Исходя из обзоров, подтвержденных фото в журналах и содержащих информацию о модных фасонах платьев, клетка может быть как крупной, так и мелкой, традиционного черно-белого оттенка или же разноцветной. Весьма интересно выглядит вариант, который напоминает рисунок на шахматной доске;
- полоска – принт, точно так же переходящий из сезона в сезон. Стоит отметить, что продольное расположение этого принта визуально удлиняет силуэт и делает фигуру значительно стройнее;
- яркие, колоритные цветовые решения – наиболее актуальны в связи с приближением весны и лета. При этом платье может быть, как однотонной цветовой гаммы, так и включать в себя ансамбль различных колеров. Весьма востребован в этом году оранжевый и желтый тон, ассоциирующиеся с солнышком и светом;
- одним из фаворитов сезона считается белый цвет, который будет очень уместен летом;
- модницы, которые предпочитают дерзость и оригинальность, будут в восторге от леопардовой расцветки, которая напоминает кожу рептилии.
Модные женские платья на каждый день
Что касается модных фасонов платьев 2019 на каждый день, то их спектр необычайно велик и разнообразен.
Платье-халат
Данная модель необычайно удобна и комфортна, она чудесно подойдет для ежедневных прогулок, в особенности, в жаркие летние дни. Этот фасон отличает присутствие запаха, который фиксирует изделие на линии талии посредством узкого или широкого пояска. В том случае, если изделие выполняется из шелка, то с виду оно напоминает японское кимоно.
Стоит отметить, что подобные изделия подойдут не только стройным девушкам, но и пополнят ряды модных фасонов платьев 2019 года на полных женщин, которые стремятся скрыть лишние килограммы в области талии.
Запах – тот акцент, благодаря которому талия будет казаться визуально гораздо тоньше, в особенности, если на поясе будет присутствовать драпировка.
Платье-футляр
Это неизменная касика, не подвластная изменениям моды. Данная вещь великолепно впишется в офисный стиль, так как выглядит строго и элегантно. Весенние и летние модели могут содержать короткий рукав или быть совсем без него. Шелковые и атласные модели, украшенные кружевами, могут быть применены для выхода в свет.
Посредством фасона «футляр» девушки могут подкорректировать некоторые недостатки фигуры. Такая модель прекрасно подойдет как обладательницам пышных, так и худеньким девушкам, вот почему ее принято считать универсальной. Придать стройности фигуре помогут контрастные вставки из материала темного цвета, которые, как правило, располагаются по бокам.
Платье-рубашка
Подобный вариант платья – неизменный вариант для составления стильных и модных повседневных луков. Рубашка может быть различной длины (короткой и до уровня щиколотки) и кроя. Необычно выглядит асимметричная длина, когда вещь спереди немного короче, чем сзади. Определенный вид моделей может содержать разрезы по бокам.
Пуговицы могут располагаться как по всему изделию, так и только лишь в верхней его части, останавливаясь на уровне талии. Для весенне-летнего периода будут уместны платья-рубашки, выполненные из хлопка или легкого шифона.
Платье-трапеция
Такую модель характеризует немного расклешенный крой, расширяющийся от верха к низу. Трапецию можно отнести к тем модным фасонам платьев 2019 года, которые отлично впишутся в гардероб для полных женщин. Это модель способна сделать силуэт стройнее, скрыть лишние объемы в области талии и бедер.
Асимметричное платье
Платье с асимметрией – одно из самых впечатляющих решений со стороны дизайнеров. Асимметрия, как правило, применяется либо в верхней, либо в нижней части изделия. К примеру, весьма привлекательными выглядят вечерние платья, в которых одно из плеч открыто.
Благодаря подобному приему можно привлечь к себе внимание и произвести неизгладимое впечатление. Юбка также может содержать асимметрии: быть разной длины в передней и задней части.
Платье в стиле спорт-шик
Спортивное платье – идеальный спутник для молодежных образов в стиле casual. Ему присущи простота и лаконичность содержания. Для пошива, по обыкновению, применяются натуральные, хорошо «дышащие» материалы:
- хлопок;
- лен;
- трикотаж.
Фасон может облегать фигуру, быть трапециевидным, максимально свободным в стиле «оверсайз». Такая вещь будет незаменима для ежедневных прогулок по городу. Дополнить ансамбль можно кедами, кроссовками или балетками.
Платье-футболка и платье-майка
Эта модель считается ультрамодной новинкой сезона 2019. Вещь наделена прямым покроем, может быть, как короткой, так и длинной. В случае максимальной длины, платье дополняют разрезы по бокам. Вещь станет незаменимой для составления повседневных стильных луков.
Платье-майка – некая альтернатива предыдущему варианту. Его главной особенностью и отличием считается отсутствие рукавов. Изделия может быть оснащено широкими или узкими бретелями. Для оформления подобных моделей применяются как яркие, так и сдержанные цветовые гаммы. Очень распространено украшение платьев-маек оригинальными, разнообразными принтами и кружевом.
В зависимости от особенности кроя эту модель можно применить для создания непохожих друг на друга образов. Свободная майка идеально будет гармонировать со спортивными кедами, а обтягивающее платье («лапша»), дополненная роскошными босоножками, великолепно впишется в вечерний лук.
Вечерние модные платья 2019 года
Для светских раутов и вечерних мероприятий известные кутюрье произвели потрясающие модные фасоны платьев на 2019 год, элегантные модели. Они могут поражать своим декором, материалом и цветом, но в любом случае будут выглядеть очень эффектно.
Платье, украшенное оборками
Такой вариант предпочтут женственные и романтичные особы. Оборки могут быть расположены и снизу, и сверху платья: в области плеч или на самом подоле. Благодаря этой детали можно визуально увеличить объем какой-либо части тела.
Многослойные модели
Данный фасон возникает благодаря деталям, которые расположены одна над другой. Это могут быть юбки различной длины, добавляющие пышность, нашивка воланов и рюш сверху или снизу. Такое изделие превосходно будет смотреться на худеньких модницах.
Американская пройма
Это элемент, который оголяет зону плеч, добавляя силуэту пикантность и перчинку. В комбинации с атласом, шифоном, тоненьким трикотажем или бархатом можно получить превосходный вечерний образ, с драпировкой из легкого материала или с облегающим лифом из плотного.
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Новинки платьев для полных
Точно так же, как и стройным девушкам, модницам с пышными формами подойдут следующие модели модных платьев:
- платье-футляр;
- модели длины макси;
- стильные платья с юбкой-клеш;
- модные фасоны платьев 2019 на полных женщин с короткими рукавами, широкими, колокольчиками;
- модели с баской, воланами и рюшами;
- платье-рубашка;
- модели с запахом;
- летние варианты на бретелях и с вырезом лодочкой.
Грамотно подобранное платье сможет в выгодном свете сделать акцент на достоинствах фигуры, а недостатки – едва заметными.
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А какое платье выбираете вы? 3
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Наталья / 07.03.19 22:37Не могу сказать, что отличаюсь параметрами 90*60*90, однако пышные формы никогда не мешали мне носить платья. В моем гардеробе их очень много: вечерние, повседневные и даже спортивные.
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Екатерина / 07.03.19 22:37Очень интересным вариантом показались платья с американской проймой. Обязательно уделю внимание подобным моделям, отправляясь в магазин в следующий раз.
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Елена / 07.03.19 22:36В моем гардеробе присутствует далеко не одно платье-майка. На мой взгляд, это отличный вариант и для повседневной носки и для вечеринок. Вот почему я сочетаю его и с кроссовками и туфлями.