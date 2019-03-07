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Модные фасоны платьев 2019

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Чтобы выглядеть неотразимой в наступившем сезоне, требуется знать какие модные фасоны платьев будут популярны и востребованы в 2019 году. Платье – это тот незаменимый элемент женского гардероба, который может одинаково украшать свою обладательницу, добавлять ей женственность и красоту, а также быть практичным и весьма удобным. Какие же модные тенденции и новинки среди платьев нам приготовили кутюрье в 2019 году? 

Ключевое предназначение любого платья – воплощение в жизнь предельно нежного и женственного образ. Все будет зависеть лишь от выбранного фасона и стилистической направленности – будет оно элегантным, вечерним, повседневным или даже спортивным. Главное, при выборе платья мечты – грамотно подобрать фасон, чтобы он в выгодном свете подчеркнул достоинства и скрыл недостатки силуэта.

Актуальные тенденции и новинки модных платьев сезона 2019

 

модных домов

К примеру, Max Mara, украшает узенькими оборками, идущими вдоль по направлению рукава платья, выполненные из кожи или трикотажа. 

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Oscar de La Renta предпочел струящиеся гофрированные модели макси длины, украшенные разрезанной американской проймой. Помимо всего прочего, он применил в отделке модных фасонов платьев 2019 на весну-лето бахрому всевозможной длины. 

Brandon Maxwell также выдвинул идею для летних гофрированных моделей, а также платьев по фигуре с силуэтом футляр коралловой цветовой гаммы. Несмотря на непохожесть взглядов дизайнеров, во всех коллекциях можно уловить схожие мотивы, которые непременно будут включать в себя:

  • лиф с асимметрией на одно плечо;
  • платья, украшенные рубашечным воротником;
  • А-силуэт;
  • геометрические и цветочные принты;
  • открытая линия плеч.

Рукодельницы могут воплотить в жизнь модные фасоны платьев 2019 года, воспользовавшись журналами с выкройками.

Цветовые решения

Цветовая гамма модных платьев различного фасона на 2019 год пестрит своим разнообразием. Однако модницам стоит заострить свое внимание на перечисленных ниже вариантах:

  • светлые тона пастельной цветовой гаммы, подходящие лучше всего для весенне-летнего периода и способные добавить образу свежести и нежности;

  • все также на пике популярности прибывают цветочные и растительные принты, которые благополучно перебираются из сезона в сезон;

  • клетка – один из самых востребованных трендов 2019 года. Исходя из обзоров, подтвержденных фото в журналах и содержащих информацию о модных фасонах платьев, клетка может быть как крупной, так и мелкой, традиционного черно-белого оттенка или же разноцветной. Весьма интересно выглядит вариант, который напоминает рисунок на шахматной доске;

  • полоска – принт, точно так же переходящий из сезона в сезон. Стоит отметить, что продольное расположение этого принта визуально удлиняет силуэт и делает фигуру значительно стройнее;

  • яркие, колоритные цветовые решения – наиболее актуальны в связи с приближением весны и лета. При этом платье может быть, как однотонной цветовой гаммы, так и включать в себя ансамбль различных колеров. Весьма востребован в этом году оранжевый и желтый тон, ассоциирующиеся с солнышком и светом;

  • одним из фаворитов сезона считается белый цвет, который будет очень уместен летом;

  • модницы, которые предпочитают дерзость и оригинальность, будут в восторге от леопардовой расцветки, которая напоминает кожу рептилии.

Модные женские платья на каждый день

Что касается модных фасонов платьев 2019 на каждый день, то их спектр необычайно велик и разнообразен.

Платье-халат

Данная модель необычайно удобна и комфортна, она чудесно подойдет для ежедневных прогулок, в особенности, в жаркие летние дни. Этот фасон отличает присутствие запаха, который фиксирует изделие на линии талии посредством узкого или широкого пояска. В том случае, если изделие выполняется из шелка, то с виду оно напоминает японское кимоно.

Стоит отметить, что подобные изделия подойдут не только стройным девушкам, но и пополнят ряды модных фасонов платьев 2019 года на полных женщин, которые стремятся скрыть лишние килограммы в области талии.

Запах – тот акцент, благодаря которому талия будет казаться визуально гораздо тоньше, в особенности, если на поясе будет присутствовать драпировка.

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Платье-футляр

Это неизменная касика, не подвластная изменениям моды. Данная вещь великолепно впишется в офисный стиль, так как выглядит строго и элегантно. Весенние и летние модели могут содержать короткий рукав или быть совсем без него. Шелковые и атласные модели, украшенные кружевами, могут быть применены для выхода в свет.

Посредством фасона «футляр» девушки могут подкорректировать некоторые недостатки фигуры. Такая модель прекрасно подойдет как обладательницам пышных, так и худеньким девушкам, вот почему ее принято считать универсальной. Придать стройности фигуре помогут контрастные вставки из материала темного цвета, которые, как правило, располагаются по бокам.

Платье-рубашка

Подобный вариант платья – неизменный вариант для составления стильных и модных повседневных луков. Рубашка может быть различной длины (короткой и до уровня щиколотки) и кроя. Необычно выглядит асимметричная длина, когда вещь спереди немного короче, чем сзади. Определенный вид моделей может содержать разрезы по бокам.

Пуговицы могут располагаться как по всему изделию, так и только лишь в верхней его части, останавливаясь на уровне талии. Для весенне-летнего периода будут уместны платья-рубашки, выполненные из хлопка или легкого шифона.

Платье-трапеция

Такую модель характеризует немного расклешенный крой, расширяющийся от верха к низу. Трапецию можно отнести к тем модным фасонам платьев 2019 года, которые отлично впишутся в гардероб для полных женщин. Это модель способна сделать силуэт стройнее, скрыть лишние объемы в области талии и бедер.

Асимметричное платье

Платье с асимметрией – одно из самых впечатляющих решений со стороны дизайнеров. Асимметрия, как правило, применяется либо в верхней, либо в нижней части изделия. К примеру, весьма привлекательными выглядят вечерние платья, в которых одно из плеч открыто.

Благодаря подобному приему можно привлечь к себе внимание и произвести неизгладимое впечатление. Юбка также может содержать асимметрии: быть разной длины в передней и задней части.

Платье в стиле спорт-шик

Спортивное платье – идеальный спутник для молодежных образов в стиле casual. Ему присущи простота и лаконичность содержания. Для пошива, по обыкновению, применяются натуральные, хорошо «дышащие» материалы:

  • хлопок;
  • лен;
  • трикотаж.

Фасон может облегать фигуру, быть трапециевидным, максимально свободным в стиле «оверсайз». Такая вещь будет незаменима для ежедневных прогулок по городу. Дополнить ансамбль можно кедами, кроссовками или балетками.

Платье-футболка и платье-майка

Эта модель считается ультрамодной новинкой сезона 2019. Вещь наделена прямым покроем, может быть, как короткой, так и длинной. В случае максимальной длины, платье дополняют разрезы по бокам. Вещь станет незаменимой для составления повседневных стильных луков.

Платье-майка – некая альтернатива предыдущему варианту. Его главной особенностью и отличием считается отсутствие рукавов. Изделия может быть оснащено широкими или узкими бретелями. Для оформления подобных моделей применяются как яркие, так и сдержанные цветовые гаммы. Очень распространено украшение платьев-маек оригинальными, разнообразными принтами и кружевом.

В зависимости от особенности кроя эту модель можно применить для создания непохожих друг на друга образов. Свободная майка идеально будет гармонировать со спортивными кедами, а обтягивающее платье («лапша»), дополненная роскошными босоножками, великолепно впишется в вечерний лук.

Вечерние модные платья 2019 года

Для светских раутов и вечерних мероприятий известные кутюрье произвели потрясающие модные фасоны платьев на 2019 год, элегантные модели. Они могут поражать своим декором, материалом и цветом, но в любом случае будут выглядеть очень эффектно.

Платье, украшенное оборками

Такой вариант предпочтут женственные и романтичные особы. Оборки могут быть расположены и снизу, и сверху платья: в области плеч или на самом подоле. Благодаря этой детали можно визуально увеличить объем какой-либо части тела.

Многослойные модели

Данный фасон возникает благодаря деталям, которые расположены одна над другой. Это могут быть юбки различной длины, добавляющие пышность, нашивка воланов и рюш сверху или снизу. Такое изделие превосходно будет смотреться на худеньких модницах.

Американская пройма

Это элемент, который оголяет зону плеч, добавляя силуэту пикантность и перчинку. В комбинации с атласом, шифоном, тоненьким трикотажем или бархатом можно получить превосходный вечерний образ, с драпировкой из легкого материала или с облегающим лифом из плотного.

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Новинки платьев для полных

Точно так же, как и стройным девушкам, модницам с пышными формами подойдут следующие модели модных платьев:

  • платье-футляр;
  • модели длины макси;
  • стильные платья с юбкой-клеш;
  • модные фасоны платьев 2019 на полных женщин с короткими рукавами, широкими, колокольчиками;
  • модели с баской, воланами и рюшами;
  • платье-рубашка;
  • модели с запахом;
  • летние варианты на бретелях и с вырезом лодочкой.

Грамотно подобранное платье сможет в выгодном свете сделать акцент на достоинствах фигуры, а недостатки – едва заметными.

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07.03.2019
Теги: мода платье 2019

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  • Наталья / 07.03.19 22:37
    -
    0
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    Не могу сказать, что отличаюсь параметрами 90*60*90, однако пышные формы никогда не мешали мне носить платья. В моем гардеробе их очень много: вечерние, повседневные и даже спортивные.
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  • Екатерина / 07.03.19 22:37
    -
    0
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    Очень интересным вариантом показались платья с американской проймой. Обязательно уделю внимание подобным моделям, отправляясь в магазин в следующий раз.
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  • Елена / 07.03.19 22:36
    -
    0
    +
    В моем гардеробе присутствует далеко не одно платье-майка. На мой взгляд, это отличный вариант и для повседневной носки и для вечеринок. Вот почему я сочетаю его и с кроссовками и туфлями.
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