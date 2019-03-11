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Модные блузки весна-лето 2019 года

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Стильная блузка на весну-лето 2019 года – это обязательный атрибут женского гардероба в соответствии с модными тенденциями. Именно красивые блузы являются неотъемлемой составляющей большинства луков, выполненных в разных стилях. Их можно гармонично комбинировать с брюками, юбками, жилетами и пиджаками.

Актуальные тенденции модных блузок 2019 года

Обращая внимание на стильные луки, представленные на показах знаменитых дизайнеров, можно заметить, как меняются модные тенденции блузок 2019 года: появляются новые модели, но при этом на пике популярности остаются и давно знакомые элементы.

Среди самых актуальных трендовых новинок можно выделить следующие:

  • пышные, многослойные, нестандартные рукава с воланами, складки – фасон блузки может быть как простым и строгим, так и уникальным, с необычными принтами и элементами;
  • широкие плечи и подплечники отражают некие «мужские», воинственные черты характера дерзких и уверенных в себе дам;
  • креативность и смелость. Обращая внимание на фото с показов, на которых представлены модели блузок 2019 года на весну-лето, можно сделать вывод, исходя из модных тенденций, что дизайнеры постарались воплотить в жизнь изделия запоминающимися и необычными;
  • комбинация мужского и женского стиля одновременно: за основу взяты рубашки мужского кроя в ансамбле с пышными «фонариками» или ультрамодным на данный момент епископским рукавом;
  • милитари. Это направление отличается от других своей особой «аурой», кроем, накладными карманами, погонами, и, вероятно, брюками в военном стиле;
  • прозрачные, кружевные вставки. В наступившем сезоне 2019 года весьма актуально присутствие прозрачных элементов в образе, особенно, если речь идет о блузках из шифона;
  • присутствие баски. Эта, на первый взгляд, давно забытая деталь, канула в лету. Однако в этом сезоне она вновь востребована и интересно обыгрывается во многих стильных моделях блузок;
  • глубокая линия декольте. Изобилие подобных вариантов на подиумах наталкивает на мысль, что в этом году невероятно модно делать акцент на своей сексуальности. Дизайнеры разрабатывают всевозможные фасоны, причем речь может идти даже о строгих деловых костюмах, которые комбинируются с блузами с разрезом до самого живота;
  • платки, завязанные на шее, широкие галстуки или банты – девушкам потребуется сначала хорошо потрудиться, чтобы завязать ленты на горловине стильно и оригинально;
  • широкий, вшитый в изделии пояс. Как правило, их заправляют в брюки или джинсы с высокой талией.

Надевая прозрачную целиком или с отдельными элементами блузу, непременно под низ стоит надеть выразительное черное белье. Только тогда образ примет завершенность и станет сложившимся и утонченным. Очень востребованными материалами считаются шифон, трикотаж и атлас.

Принты и модные расцветки блузок на весну-лето 2019

Что касается узоров, цветовой гаммы и принтов блузок 2019 года на весну-лето, то здесь дизайнеры, исходя из модных тенденций и фото в журналах, не поскупились на разнообразные и зачастую неординарные идеи. Тренды, представленные на подиумах, свидетельствуют, в первую очередь, об этнической тематике.

Среди самых востребованных можно выделить следующие:

  • полоска – этот давно ставший популярным и всеми любимый тренд зрительно способен вытянуть силуэт и добавить стройности;

  • узоры и магия Востока;
  • леопардовый и тигровый принт. С подобным узором могут выполняться изделия как из теплого материала, так и из шелка. Блузки, выполненные из шифона с подобным принтом, украшают подиумы в 2019 году. Это можно проследить по фото и модным тенденциям. Подобные мотивы предпочитают «опасные», энергичные, дерзкие девушки, которые уверены в себе;

  • ультрамодные блузы в горох. Выигрышнее всего они будут смотреться с однотонным низом, в качестве которых должны выступить брюки или юбка, причем они могут быть ярких тонов. Существуют наряды с черным горохом на белоснежном фоне и наоборот. К первым подойдет темный низ, а ко вторым можно попробовать подобрать светлые джинсы. Не стоит отказываться от разноцветных юбок и брюк: красных, желтых, синих, зеленых, – ведь они будут превосходно гармонировать с изделиями в горошек;

  • цветочные и растительные мотивы на блузах добавляют образу свежести, легкости, нежности и чистоты.

  • Вы следите за модными тенденциями?

Что касается цветовой гаммы блузок на весну-лето 2019, то она следующая:

  • блузы из ярких цветных материалов. Впечатляющие наряды одной цветовой гаммы можно надеть даже на работу;
  • белоснежные блузы: с коротким или длинным рукавом, приталенные или свободные, укороченные – это неумирающая классика. Это изделие непременно должно присутствовать в гардеробе каждой женщины;
  • блузы пастельных тонов: пудрового, бежевого, кремового;
  • золотистый или серебристый металлик можно применять для вечеринок и выходов в свет;
  • черные блузы, как правило, комбинируют с темным низом. Для того, чтобы образ не получился чересчур мрачным, блуза может быть полностью прозрачной или содержать прозрачные элементы, также приветствуются модели нестандартного кроя.

С чем сочетать модную блузку

Блузку на весну-лето можно комбинировать абсолютно с любыми деталями гардероба. Фото с модных показов свидетельствуют о том, что ее можно сочетать с джинсами, юбками, шортами, брюками. Ниже приведены всевозможные ансамбли, в центре которых лежит стильная блузка на весну и лето:

  • с юбкой. Речь идет о любом фасоне и стиле. Для офисного варианта более всего будет уместна юбка-карандаш. Подобный лук можно создать посредством сочетания белоснежной блузы и юбки любого оттенка;

  • с пышной юбкой до пола или с нестандартным асимметричным подолом выигрышнее всего будет выглядеть строгая и деловая блуза. Однако дизайнеры выдвигают идеи и других стильных новинок: массивные, принтованные, пышные блузы в композиции с такими же яркими юбками. Некоторые могут счесть подобные луки «цыганскими» и слишком пестрыми, а кто-то сможет увидеть в этом именно себя;

  • сочетание классических строгих брюк и элегантного верха в 2019 году – идеальный деловой образ, а если же под них подобрать  летящую блузу из шифона, то согласно фото в журналах и модным тенденциям, лук в одном мгновение станет нарядным и вечерним;

  • с ультрамодными брюками-клеш  будет превосходно смотреться изделие и атласа или шифона. Результатом подобного сочетания станет весьма экстравагантный лук. В подобном образе смело можно посещать выставки и музеи, рестораны и светские мероприятия;

  • комбинирование с черной юбкой или брюками из кожи контрастной белоснежной блузы. Этот образ лучше всего подойдет до весны: его можно дополнить как ботильонами на каблуке, так и грубыми ботинками, а также курткой-косухой и нестандартной сумкой. Пиджак или модный кардиган подойдут особам, которые стремятся  к изяществу, женственности и элегантности;

  • сочетание блузок и шорт. Такой вариант уместен для лета: прогулок, свиданий, шопинга и прочих повседневных мероприятий. Блуза может быть абсолютно любой модели – она в любом случае не сможет превратить общий лук в строгий. Самым популярным летним сочетанием считается легкая летящая блуза и джинсовые шорты;

  • с джинсами блузки 2019 года весной-летом комбинируют все без исключения. Кто-то – наиболее строгие, кто-то – воздушные и пышные, чтобы выделить стройность ног в зауженных джинсах. Можно отдать предпочтение пастельной цветовой гамме верха и яркому насыщенному низу, а можно сыграть на контрасте двух ярких оттенков;

  • ансамбль с вязаными кардиганами и теплыми меховыми изделиями. К примеру, в весеннее время в легкой шифоновой блузке будет тепло. В таком случае на помощь придется меховой жилет. Тонкий верх и роскошный мех очень хорошо смогут подружиться. Вязаные кардиганы с отсутствующими рукавами также будут отлично смотреться на блузах с великолепными, объемными рукавами;

  • комбинация блузы и строгого делового костюма. К сожалению, классический стиль ограничивает безграничный выбор блуз, однако можно найти решение, отдав предпочтение нестандартному фасону.

В целом, дизайнеры рекомендуют комбинировать модную блузку 2019 года и низ к ней на контрасте: или по цветовой гамме (холодные колеры с теплыми) или по фактуре изделий (шифон и деним). Однако, чтобы найти идеальное сочетание, необходимо обладать отменным вкусом и чувством стиля, а также быть в курсе модных тенденций весны-лета.

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11.03.2019
Теги: блузки 2019 года модные тенденции

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