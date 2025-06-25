Демна Гвасалия показал письмо с отказом от стажировки в Balenciaga, которое получил в 2007-м

В модной индустрии редко можно встретить настолько символичное напоминание о старте пути. Демна Гвасалия, нынешний креативный директор Gucci, опубликовал в соцсетях электронное письмо с отказом от Balenciaga, датированное 2007 годом. Тогда еще никому не известный выпускник Королевской академии изящных искусств в Антверпене пробовал устроиться на стажировку в мужской отдел модного дома – и получил отказ.

Сухой формальный ответ, в котором молодому дизайнеру сообщалось, что его кандидатура не рассматривается, теперь открывает ретроспективную выставку, посвященную десяти годам Гвасалии в Balenciaga. Символичный жест, превративший одно из самых банальных писем в точку отсчета эпохи. Парадоксально, но спустя всего восемь лет он возглавил Balenciaga, превратив бренд в синоним провокационной моды и культурного кодирования. Именно Демна принес в мир высоких домов уличную эстетику, и сделал это с беспрецедентной уверенностью.





Выставка проходит в штаб-квартире Kering в Париже, где сейчас находятся оба бренда – и Balenciaga, и Gucci. Это не просто демонстрация вещей: экспозиция стала своего рода исповедью о десятилетии в креативной среде, где каждое дизайнерское решение – это манифест. Сам Демна называет это путешествием по границам восприятия и внутренним марафоном для мозга, а не просто модой ради моды.

Ирония судьбы в том, что тот, кому когда-то не дали шанса, теперь определяет облик моды для еще одного гиганта. После ухода из Balenciaga он принял предложение возглавить Gucci, тем самым завершив одну веху и начав новую – уже как легенда индустрии.