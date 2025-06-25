Анна Винтур уходит с должности главного редактора американского Vogue спустя 37 лет

После почти четырех десятилетий у руля американского Vogue Анна Винтур уходит с поста, который стал синонимом модной власти. 75-летняя легенда индустрии решила отойти от ежедневного управления изданием, освободив кресло главного редактора, но остается в структуре Condé Nast в качестве глобального директора по контенту и редакционного куратора всех международных версий Vogue.

Решение, о котором сотрудники узнали 25 июня, завершает важнейший этап в истории модного глянца. С момента своего назначения в 1988 году Винтур сделала Vogue не просто модным журналом, а культурным институтом. Под ее руководством обложки заполнили не только супермодели, но и актеры, политики, спортсмены – от Мишель Обамы до Бейонсе. Она первой рискнула поставить на обложку женщину в джинсах, а затем мужчину, нарушив многолетние традиции издания.

Путь Винтур в индустрии начинался задолго до американского Vogue. До 1988 года она уже успела поработать в британской версии журнала, а также в Harper’s Bazaar и New York. Ее стиль, сочетающий строгость и интуицию, породил миф – и стал основой для образа Миранды Пристли в фильме "Дьявол носит Prada", воплощенного Мэрил Стрип.

На посту сопредседателя Met Gala, который она занимает с 1995 года, Винтур превратила благотворительное мероприятие в глобальное шоу, диктующее модные повестки на годы вперед. Ее стратегические решения выходили за рамки глянца – она участвовала в ребрендинге дизайнеров, курировала цифровые реформы и трансформировала представление о женских медиа.

В начале 2025 года она получила высшую гражданскую награду США – Президентскую медаль Свободы, а спустя месяц – орден Кавалеров Почета от британского монарха. Однако, несмотря на все регалии, влияние и культовый статус, Анна Винтур сделала шаг назад, чтобы сосредоточиться на международной координации бренда и передаче американского Vogue в новые руки.