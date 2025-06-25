Валя Карнавал похвасталась часами Cartier за 4,5 миллиона рублей

Кажется, Валя Карнавал окончательно закрепилась в статусе самой балуемой дивы отечественного интернета. На днях блогерша выложила в сторис фото своей руки, украшенной миниатюрными, но очень дорогими часами. По кадру модные следопыты тут же опознали люксовую модель Baignoire от Cartier – крохотное изделие в белом золоте, буквально усыпанное бриллиантами.

Ценник на такие часы – не для слабонервных. В официальных бутиках стоимость модели составляет порядка 435 тысяч гонконгских долларов, что по текущему курсу эквивалентно около 4,5 миллионам рублей. То есть это целое состояние, сверкающее на запястье.





Пока подписчики гадают, кто же так щедро радует звезду, Валя, похоже, не спешит раскрывать карты. А ведь совсем недавно ее заметили в компании таинственного спутника на ужине в одном из армянских ресторанов. Поговаривают, что мужчина – бизнесмен с немалым состоянием. Интриги добавил и тот факт, что чуть ранее девушка "засветила" кольцо с внушительным бриллиантом стоимостью порядка пяти миллионов рублей.

Если проследить хронологию сюрпризов, складывается роскошная коллекция: цветочные композиции в человеческий рост, ювелирные украшения от Cartier и Van Cleef & Arpels, дизайнерские аксессуары и брендовая обувь. Кажется, тайный поклонник Вали Карнавал не экономит ни на жестах, ни на символике: все указывает на серьезность его намерений.