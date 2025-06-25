Валя Карнавал похвасталась часами Cartier за 4,5 миллиона рублей

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Блогер не торопится раскрывать личность щедрого ухажера.

Кажется, Валя Карнавал окончательно закрепилась в статусе самой балуемой дивы отечественного интернета. На днях блогерша выложила в сторис фото своей руки, украшенной миниатюрными, но очень дорогими часами. По кадру модные следопыты тут же опознали люксовую модель Baignoire от Cartier – крохотное изделие в белом золоте, буквально усыпанное бриллиантами.

Ценник на такие часы – не для слабонервных. В официальных бутиках стоимость модели составляет порядка 435 тысяч гонконгских долларов, что по текущему курсу эквивалентно около 4,5 миллионам рублей. То есть это целое состояние, сверкающее на запястье.

Фото: соцсети / @karna.val; архив пресс-службы бренда Cartier / www.cartier.com

Пока подписчики гадают, кто же так щедро радует звезду, Валя, похоже, не спешит раскрывать карты. А ведь совсем недавно ее заметили в компании таинственного спутника на ужине в одном из армянских ресторанов. Поговаривают, что мужчина – бизнесмен с немалым состоянием. Интриги добавил и тот факт, что чуть ранее девушка "засветила" кольцо с внушительным бриллиантом стоимостью порядка пяти миллионов рублей.

Если проследить хронологию сюрпризов, складывается роскошная коллекция: цветочные композиции в человеческий рост, ювелирные украшения от Cartier и Van Cleef & Arpels, дизайнерские аксессуары и брендовая обувь. Кажется, тайный поклонник Вали Карнавал не экономит ни на жестах, ни на символике: все указывает на серьезность его намерений.

Евгений Елисеев

Выпускающий редактор

 

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