Зумеры ходят в кино чаще своих родителей. Чем им так нравится большой экран?

Американцы, рожденные между 1997 и 2012 годами, ходят в кино чаще представителей других поколений, показало недавнее исследование, проведенное компанией Fandango. 87% зумеров смотрели хотя бы один фильм на большом экране за прошедший год, в то время как среди бэби-бумеров (начавших свой жизненный путь в 1940–1950-х годах) до кинотеатра добрались только 58%. Почему молодежь так любит ходить в кино? Ниже представляем мнение нескольких зумеров, высказавшихся за синефильство и против него (чаще, все-таки за).





Эмма, 19 лет:

"Кинотеатр – это пространство, в котором практически невозможно отвлекаться: в кромешной темноте кинозала я могу, наконец, отложить телефон в сторону и погрузиться в происходящее на экране. Залипать в экран смартфона проще дома, когда я предоставлена сама себе – в кинотеатре это вряд ли поймут соседи по ряду"

Алекс, 22 года:

"Возможность отключиться от тяжелых мыслей и забот на пару часов – редкое удовольствие в мире, где ты должен быть постоянно на связи, следить за новостями и отвечать на сообщения. Однако не все мои друзья разделяют мой энтузиазм насчет кино: для некоторых провести больше двух часов в отрыве "от реального мира" кажется непозволительным"





Джей, 23 года:

"Сегодня кинотеатры способны сплотить людей, предоставив им площадку для проживания совместного опыта. В кино зрители часто смеются или плачут в унисон: в такой обстановке едва поговоришь, зато легко ощутить общность с другими. Это как разговор ни о чем, который рождается в очереди у офисного кулера. Фильмы выходят на большой экран по всей стране, иногда по всему миру – значит, всегда есть возможность обсудить увиденное, поделиться впечатлениями с друзьями и коллегами…"

В то же время, отмечает Алекс, кинотеатры обязаны своей популярностью социальным сетям, которые преподносят просмотр фильмов на большом экране как признак культурной образованности и даже элитарности. Другое дело, что, регулярно демонстрируя свои вкусы и познания в истории кино, пользователи обычно хотят произвести правильное впечатление – следовать за трендом, не сильно углубляясь в суть повестки.

Поиск подходящей кинокартины все чаще происходит на просторах соцсетей, но и здесь стоит быть аккуратным, предупреждает...

...Кейт, 26 лет:

"Идея похода в кинотеатр сильно романтизирована, чем любят пользоваться блоггеры. Простой монтаж короткого эпизода, приятная музыка – и видео с рекомендацией фильма готово!"

К счастью, сегодня существуют отдельные приложения для синефилов, где можно ставить рейтинг фильму, рекомендовать или не рекомендовать новинку и просто вести обсуждение. Каркас аудитории подобных сервисов составляет молодежь – от 18 до 35 лет.





Конечно, не последнюю роль в популярности кинотеатров среди пользователей играет цена на билет. Сеска, 26 лет отмечает, что с удовольствием покупает билет на фильм по цене, не превышающей 7 фунтов (порядка 650–700 российских рублей), но начинает сомневаться в своем намерении сходить в кино, когда ей приходится платить в два раза больше.

Конкуренцию большому экрану составляют и стриминговые сервисы, что стало особенно заметно после пандемии COVID-19. Сегодня кинотеатрам приходится бороться за желание и готовность зрителя выйти из квартиры ради просмотра новинки, при этом никто не отменял расходов на аренду помещения.

Сейчас, когда будущее кинотеатров под вопросом, зумеры своим примером показывают, как поддержать независимый кинематограф: регулярно смотреть фильмы вне дома. Похоже, пока это работает.