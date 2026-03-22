Мягкая брутальность 2.0: как трикотаж стал главным акцентом в мужском гардеробе

Мужской трикотаж долгое время оставался в тени. Свитер – чтобы было тепло. Кардиган – чтобы выглядело аккуратно. Без лишнего внимания к деталям и без попыток сделать из этого что-то большее.

В 2026 ситуация изменилась. Трикотаж перестал быть фоном и занял центральное место в образе. Через него теперь задают настроение и добавляют индивидуальность – спокойно, без лишней демонстративности.

Почему трикотаж вышел на первый план

Общий стиль стал мягче. Брутальность никуда не исчезла, но перестала быть прямолинейной. Меньше жестких форм, больше расслабленных силуэтов и понятных, "живых" сочетаний.

На этом фоне трикотаж оказался максимально уместным. Он дает комфорт, добавляет глубину образу и при этом не выглядит нарочито.





Раньше выразительность чаще искали в верхней одежде или обуви. Сейчас достаточно одного свитера, чтобы образ выглядел собранно.

Новая волна: трикотаж с рисунками

Главное изменение – в деталях. В 2026 в центре внимания оказались модели с наивными сюжетами и ощущением ручной работы.

Речь про вещи с:

животными и простыми рисунками

орнаментами, будто связанными вручную

спокойной "деревенской" эстетикой

Еще недавно такие свитеры ассоциировались с иронией или праздничными вечеринками. Сейчас это часть повседневного гардероба.

Хороший пример – Эндрю Гарфилд, который появился на премьере фильма "Вверх по волшебному дереву" в кардигане S.S.Daley с изображением ягнят. Вещь заметная, но без ощущения нарочитости. И именно поэтому выглядит современно.





Как носить такой трикотаж

Здесь важен баланс. Если свитер или кардиган привлекает внимание, остальная часть образа должна оставаться спокойной.

Подойдут:

прямые брюки без лишних деталей

базовая обувь

простые верхние слои

Хорошо смотрится сочетание грубых ботинок и "уютного" трикотажа – образ получается собранным, но без излишней строгости.

Если рисунки – не вариант

Не всем комфортны вещи с сюжетами и акцентами. В этом случае стоит обратить внимание на более сдержанные решения.





Актуально выглядят:

крупная фактурная вязка

глубокие, спокойные оттенки

слегка свободный крой

Такие вещи не привлекают лишнего внимания, но при этом выглядят современно и продуманно.

На что смотреть при выборе

Трикотаж легко может выглядеть неаккуратно, если не обращать внимания на детали.

Важны три вещи: плотность, форма и фактура. Слишком тонкие модели часто выглядят проще, чем хотелось бы. Обтягивающий крой тоже не добавляет актуальности. Намного лучше смотрится легкий объем и плотная вязка, которая держит форму.

Отдельный момент – тактильность. Даже визуально должно быть понятно, что вещь качественная.