Maison Margiela провел первый подиумный показ за пределами Парижа

Maison Margiela впервые провел подиумное шоу вне Парижа. Показ прошел в Шанхе, где креативный директор Глен Мартенс представил коллекцию, объединившую prêt-à-porter и кутюрную линию Artisanal.



Первая часть показа была посвящена повседневной моде в фирменной деконструкции: строгие брючные костюмы, кожаные жилеты с вырезами, драпированные платья из тканей с эффектом состаренности – будто вещи уже прожили свою историю. Вторая часть – Artisanal – стала полем для экспериментов: здесь появились силуэты, напоминающие скульптуры, и платья, визуально "отлитые" из металла, золота или фарфора.



Мартенс активно работал с текстурами: шелк покрывали воском для создания эффекта состаренной поверхности, латекс фиксировали в форме застывших отпечатков украшений, а некоторые образы собирались буквально из фрагментов – винтажные ткани и детали объединялись в новые конструкции. Эта эстетика "разрушенной" одежды продолжает тренд, который уже обозначился в коллекциях сезона осень–зима 2026/2027.



Особое внимание привлекли бархатные total-луки – от приталенных платьев до аксессуаров, – а также образы, вдохновленные старинной куклой Auntie. Ее когда-то обнаружил Джон Гальяно на антикварном рынке в Париже, и с тех пор она стала частью визуального кода дома.



По традиции, лица моделей скрывали сложные маски – их создавали из самых неожиданных материалов: от папье-маше до скотча и кожаных обрезков, усиливая эффект анонимности и театральности.



Среди гостей показа были замечены Ксения Собчак и Ольга Карпуть. Собчак выбрала почти total look Maison Margiela фанаткой которого давно является: кожаный жакет с архитектурными рукавами, перчатки и культовые таби, дополнив образ полупрозрачной вуалью. Юбку журналистка выбрала от российского бренда IZETA









