Лучшие способы заморозки овощей на зиму

Заморозка овощей в домашних условиях – один из самых популярных способов заготовки урожая на зиму. Его преимущества очевидны: продукты не подвергаются обработке высокими температурами, не требуется использования соли, сахара, консервантов, сокращается время готовки, сохраняется максимум полезных компонентов.

Общие правила заморозки

Заморозка овощей, как и другие виды заготовок впрок, имеет свои технологические тонкости:

Выбирайте спелые, но плотные овощи без деформации и признаков болезни. Перед заморозкой тщательно вымойте и обсушите плоды. Некоторые овощи нуждаются в бланшировании, предотвращающем развитие микробов и приостанавливающем окислительные процессы. Для хранения заготовок используйте пакеты (плотные полиэтиленовые, со специальными застежками «zip») или пластиковые контейнеры для морозильных камер. Температура хранения не должна превышать -18 °C, в ином случае срок годности обработанных продуктов сократится с 8-12 до 2-3 месяцев. Нельзя повторно замораживать оттаявшие заготовки. Выбирайте способ нарезки и размер порций в зависимости от будущего использования овощей. Для удобства приготовления подписывают дату и вид заморозки.

Способы замораживания овощей в домашних условиях

Обработка холодом позволяет сохранить максимум полезных веществ, содержащихся в плодах. Заморозить можно почти все овощи, кроме редиса, репы и редьки. Они после разморозки теряют свой вкус, становятся водянистыми и приобретают неприятный запах.

Заморозку овощей на зиму в домашних условиях можно произвести несколькими способами:

цельные плоды заготавливают в свежем или запеченном виде (томаты, перцы, баклажаны);

порезанные кусочками (половинками, дольками, пластинками, брусками, кубиками);

протертые на терке овощи удобно использовать для пассеровки, в начинку к выпечке и в каши (морковь, свекла, тыква, перец);

перетертые в пюре (помидоры).

Заморозка моркови

Этот овощ используется в пассеровках к супам и вторым блюдам

Очищенный корнеплод нарежьте кубиками, кружками, соломкой для гарниров. Разложите на поднос и поставьте в морозильную камеру, прикрыв пленкой. Россыпь замороженных кусочков или протертую на терке морковь сложите в пакеты, храните согласно общим указаниям.

Замороженные томаты

Помидоры придают блюду приятную кислинку и красивый цвет.

Мясистые плоды заморозьте целиком, порезанными дольками, кружками или кусочками. Для супов и соусов томаты перетрите в пюре, удалив тонкую кожицу. Выложите массу в силиконовые формы и заморозьте. Застывшие заготовки переложите в пакет.





Заморозка перца

Эту овощную культуру можно замораживать целиком или порезав крупными кусками, кольцами, полосками и кубиками.

Цельные плоды освободите от внутренностей, бланшируйте в кипящей воде не более 1 минуты. Сложите своеобразные пирамидки из 3-4 перцев по пакетам (контейнерам) и заморозьте. Порезанный перец выкладывают на поднос в один слой. Замораживают, складывают в пакеты.

Замороженная спаржевая фасоль

Нежные зеленые стручки легко поддаются заморозке в домашних условиях. Зимой из фасоли можно приготовить аппетитное соте, рагу или вкусную запеканку.

Стручки вымойте, срежьте концы. Разделите на 2-3 части, просушите. Заморозьте на подносе. Либо сразу разложите заготовки в пакеты, уберите в морозильную камеру. Встряхивайте подмораживаемое содержимое, чтобы фасоль не слипалась. Храните овощи не больше 12 месяцев при температуре от - 18 градусов.

Замороженные баклажаны

Баклажаны используют в приготовлении овощных и смешанных гарниров. Для заморозки лучше использовать небольшие плоды, имеющие однородную мякоть с маленькими семенами.

Перед нарезкой и бланшированием снимите плотную кожицу. Нарежьте крупными кусочками, кружками, дольками или кубиками. Бланшируйте 2-3 минуты в подсоленной воде. Просушите, выложите на противень и заморозьте. Заготовки уберите в пакеты или пластиковые боксы с крышкой. Заготовьте цельные (половинчатые) баклажаны, предварительно приготовив в печи. Кожицу наколите вилкой, плоды смажьте маслом и запекайте до готовности. Остудите и заморозьте в пакетах, выпустив воздух.

Заморозка кабачков

Нежные бахчевые культуры часто используют в приготовлении рагу, овощных пюре, супов.

Молодые неочищенные плоды тщательно вымойте и вытрите насухо. Порежьте кружками, крупными дольками, кубиками. Нарезку разложите на подносы ровным слоем, заморозьте. Храните в плотных пакетах от 3-12 месяцев, соблюдая температурный режим.

Заморозка капусты

В зависимости от вида капусты меняются способы ее заморозки.

Брокколи имеет нежную структуру, поэтому мытые и сухие кочаны разберите на соцветия и заморозьте на подносе. Уберите в пакеты для хранения. Вымытую, обсушенную цветную и брюссельскую капусту разложите на соцветия, бланшируйте в подкисленной воде. Через 2-3 минуты обработки капусту переложите в ледяную воду. Обсушите, выложите замораживаться на противне, накрытом пергаментом. Переложите в подготовленные пакеты, контейнеры.

Плоды, замороженные на зиму в домашних условиях, станут выгодным подспорьем на кухне. Из разнообразия овощей можно самостоятельно приготовить различные смеси, существенно экономящие бюджет и время хозяйки.