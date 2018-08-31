Лучшие способы заморозки овощей на зиму
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Заморозка овощей в домашних условиях – один из самых популярных способов заготовки урожая на зиму. Его преимущества очевидны: продукты не подвергаются обработке высокими температурами, не требуется использования соли, сахара, консервантов, сокращается время готовки, сохраняется максимум полезных компонентов.
Общие правила заморозки
Заморозка овощей, как и другие виды заготовок впрок, имеет свои технологические тонкости:
- Выбирайте спелые, но плотные овощи без деформации и признаков болезни.
- Перед заморозкой тщательно вымойте и обсушите плоды.
- Некоторые овощи нуждаются в бланшировании, предотвращающем развитие микробов и приостанавливающем окислительные процессы.
- Для хранения заготовок используйте пакеты (плотные полиэтиленовые, со специальными застежками «zip») или пластиковые контейнеры для морозильных камер.
- Температура хранения не должна превышать -18 °C, в ином случае срок годности обработанных продуктов сократится с 8-12 до 2-3 месяцев.
- Нельзя повторно замораживать оттаявшие заготовки.
- Выбирайте способ нарезки и размер порций в зависимости от будущего использования овощей.
- Для удобства приготовления подписывают дату и вид заморозки.
Способы замораживания овощей в домашних условиях
Обработка холодом позволяет сохранить максимум полезных веществ, содержащихся в плодах. Заморозить можно почти все овощи, кроме редиса, репы и редьки. Они после разморозки теряют свой вкус, становятся водянистыми и приобретают неприятный запах.
Заморозку овощей на зиму в домашних условиях можно произвести несколькими способами:
- цельные плоды заготавливают в свежем или запеченном виде (томаты, перцы, баклажаны);
- порезанные кусочками (половинками, дольками, пластинками, брусками, кубиками);
- протертые на терке овощи удобно использовать для пассеровки, в начинку к выпечке и в каши (морковь, свекла, тыква, перец);
- перетертые в пюре (помидоры).
Заморозка моркови
Этот овощ используется в пассеровках к супам и вторым блюдам
- Очищенный корнеплод нарежьте кубиками, кружками, соломкой для гарниров.
- Разложите на поднос и поставьте в морозильную камеру, прикрыв пленкой.
- Россыпь замороженных кусочков или протертую на терке морковь сложите в пакеты, храните согласно общим указаниям.
Замороженные томаты
Помидоры придают блюду приятную кислинку и красивый цвет.
- Мясистые плоды заморозьте целиком, порезанными дольками, кружками или кусочками.
- Для супов и соусов томаты перетрите в пюре, удалив тонкую кожицу. Выложите массу в силиконовые формы и заморозьте. Застывшие заготовки переложите в пакет.
Заморозка перца
Эту овощную культуру можно замораживать целиком или порезав крупными кусками, кольцами, полосками и кубиками.
- Цельные плоды освободите от внутренностей, бланшируйте в кипящей воде не более 1 минуты. Сложите своеобразные пирамидки из 3-4 перцев по пакетам (контейнерам) и заморозьте.
- Порезанный перец выкладывают на поднос в один слой. Замораживают, складывают в пакеты.
Замороженная спаржевая фасоль
Нежные зеленые стручки легко поддаются заморозке в домашних условиях. Зимой из фасоли можно приготовить аппетитное соте, рагу или вкусную запеканку.
- Стручки вымойте, срежьте концы.
- Разделите на 2-3 части, просушите. Заморозьте на подносе.
- Либо сразу разложите заготовки в пакеты, уберите в морозильную камеру.
- Встряхивайте подмораживаемое содержимое, чтобы фасоль не слипалась.
- Храните овощи не больше 12 месяцев при температуре от - 18 градусов.
Замороженные баклажаны
Баклажаны используют в приготовлении овощных и смешанных гарниров. Для заморозки лучше использовать небольшие плоды, имеющие однородную мякоть с маленькими семенами.
- Перед нарезкой и бланшированием снимите плотную кожицу.
- Нарежьте крупными кусочками, кружками, дольками или кубиками. Бланшируйте 2-3 минуты в подсоленной воде.
- Просушите, выложите на противень и заморозьте. Заготовки уберите в пакеты или пластиковые боксы с крышкой.
- Заготовьте цельные (половинчатые) баклажаны, предварительно приготовив в печи. Кожицу наколите вилкой, плоды смажьте маслом и запекайте до готовности. Остудите и заморозьте в пакетах, выпустив воздух.
Заморозка кабачков
Нежные бахчевые культуры часто используют в приготовлении рагу, овощных пюре, супов.
- Молодые неочищенные плоды тщательно вымойте и вытрите насухо.
- Порежьте кружками, крупными дольками, кубиками.
- Нарезку разложите на подносы ровным слоем, заморозьте.
- Храните в плотных пакетах от 3-12 месяцев, соблюдая температурный режим.
Заморозка капусты
В зависимости от вида капусты меняются способы ее заморозки.
- Брокколи имеет нежную структуру, поэтому мытые и сухие кочаны разберите на соцветия и заморозьте на подносе. Уберите в пакеты для хранения.
- Вымытую, обсушенную цветную и брюссельскую капусту разложите на соцветия, бланшируйте в подкисленной воде. Через 2-3 минуты обработки капусту переложите в ледяную воду.
- Обсушите, выложите замораживаться на противне, накрытом пергаментом.
- Переложите в подготовленные пакеты, контейнеры.
Плоды, замороженные на зиму в домашних условиях, станут выгодным подспорьем на кухне. Из разнообразия овощей можно самостоятельно приготовить различные смеси, существенно экономящие бюджет и время хозяйки.
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А какие овощи замораживаете вы? 3
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Юля / 31.08.18 00:37Морожу все: овощи, фрукты, ягоды. В холодное время года хочется побаловать себя и родных летними запасами. Тем более, когда все растет в своем саду. Очень удобно взять заморозку и приготовить любимое блюдо.
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Светлана / 31.08.18 00:36Многие подумают – чего морочиться с заморозкой, когда в магазинах огромное количество замороженных смесей на любой вкус. Я сторонник домашней еды, уверенная в качестве продуктов со своего огорода. А чего заморозил производитель и как хранятся эти пакеты в супермаркетах всегда вызывает сомнение.
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Влада / 31.08.18 00:36Зимой такие заготовки очень выручают. Овощи в супермаркетах «пластмассовые», безвкусные и дорогие. А в морозильнике есть такой чудесный запас витаминов, который не заменить привозными культурами.