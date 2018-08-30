Как заморозить кабачки на зиму: способы
Заморозка – это эффективный способ заготовки овощей и фруктов на зиму, благодаря которой можно сохранить в продуктах максимальное количество полезных витаминов и микроэлементов. Кабачок незаменимый овощ на кухне у многих хозяек, из него готовят много вкусных супов, гарниров, заготовок на зиму и даже делают разную выпечку.
Имея нейтральный вкус, кабачок прекрасно сочетается с разными овощами, мясом и даже рыбой. Давайте же поговорим о том, как можно заморозить кабачки на зиму дома, чтобы они не утратили свои полезные качества. Мы предлагаем отличные и проверенные способы заготовки овощей.
Какие кабачки больше подходят для заморозки
Чтобы сохранить полезные витамины и микроэлементы в овощах лучше выбирать исключительно молодые и свежие кабачки. При этом нужно проследить за тем, чтобы на кожице плодов не было гнили и повреждений.
Если вы планируете заморозить кабачки для маленького ребенка, ни в коем случае не используйте переспелые или наоборот, недозревшие овощи, с малейшими повреждениями и следами гнили. Для заготовки на зиму также не подходят овощи с очень твердой кожицей, поскольку мякоть в них слишком жесткая и после размораживания она будет невкусной.
Прежде чем осуществлять процедуру заморозки каждый подготовленный овощ нужно внимательно осмотреть на наличие повреждений, темных пятен и гнили.
Перед измельчением овощи:
- Отрезают место крепления цветка и плодоножку.
- Моют в проточной воде.
- Просушивают, чтобы на плодах не было лишней влаги.
- Если для заморозки используются перезревшие плоды, удаляют крупные семена с прилегающей мякотью.
- Если кожица на кабачках слишком жесткая, ее нужно обязательно срезать.
После чего нужно привести кабачки в то состояние, в котором вы планируете замораживать их: нарезать тонкими колечками, брусочками или кубиками, приготовить из плодов пюре или обжарить на сковороде.
Способы заморозки
А теперь собственно поговорим о том, как осуществляется заморозка кабачков на зиму в домашних условиях и какие способы заготовки существуют.
Заморозка колечками
Этот способ позволит приготовить жареные кабачки зимой. Если плоды были заморожены по всем правилам, обжаренные овощи получатся такими же вкусными, как и летом.
Размораживать кружочки кабачков не нужно перед процессом жарки.
Процесс заготовки кружочками:
- Промытые плоды нарезаем в виде тонких кружочков, затем бланшируем, поместив в кипящую воду на 5 минут. Все содержимое откидываем на сито, чтобы стекла вся жидкость.
- Сухие кружочки кабачков выкладываем в подготовленный пакет и помещаем на несколько часов в морозилку. Замороженные овощи можно переложить на дальнейшее хранение в холодильник.
- Можно также заготовить овощи без процесса бланшировки. Для этого посыпаем порезанные плоды небольшим количеством соли и выкладываем на деревянную дощечку. Всю выделившуюся в процессе влагу вытираем салфетками или полотенцем и помещаем в морозильную камеру.
Заморозка овощей кубиками
Любые замороженные овощи можно приобрести зимой в магазине. Но вот качественный этот продукт или нет, это уже вопрос. Поэтому заморозку кабачков на зиму дома можно осуществлять в виде нарезанных кубиков.
Порезав овощи желаемой формы можно сразу же выложить в подходящую емкость и поместить на дальнейшее хранение в морозилку.
Но этот способ не подходит для многих хозяек, поскольку разморозив кабачки зимой, они замечают, что овощи становятся резиновыми. Оказывается, что в процессе заготовки нужно обязательно удалять из плодов лишнюю влагу, рассмотрим, как это сделать правильно.
- Кабачки нарезаем, выкладываем в глубокую емкость и посыпаем поваренной солью. Примерно через 30 минут на порезанных кусочках начнет выделяться жидкость. Промакиваем ее бумажными полотенцами, складываем в пакет и помещаем в морозильную камеру.
- Существует еще один способ заготовки кубиками, но на него уходит больше времени. Порезанные овощи бланшируем в кипящей воде в течение трех минут и помещаем на хранение в ледяную воду. Просушив овощи на бумажных полотенцах, выкладываем в пакет и помещаем в морозильную камеру.
Внимание! Если порезанные кубики кабачков были плохо просушены от лишней влаги, то в процессе заморозки они попросту слипнутся в единый ком.
Процесс заморозки тертых овощей
Это еще один отличный проверенный способ заготовки плодов. Совсем необязательно заготавливать кабачки в целом виде. Замораживать можно и тертые овощи. Такой способ идеально подходит для приготовления овощных котлет или оладий.
- Промываем плоды в проточной воде и удаляем слишком твердую и грубую кожицу, если для заготовки мы используем переспевшие плоды. Если семена в мякоти слишком крупные, их также нужно удалить.
- Очищенные овощи измельчаем на терке со средними дырочками.
- Из полученной мякоти отжимаем сок руками.
- Раскладываем по пакетам полученную мякоть и помещаем в морозилку.
Заготовка пюре на зиму
Рассмотрим еще один не менее популярный способ заморозки кабачков на зиму дома. Овощи, заготовленные таким способом можно использовать для приготовления детского питания.
- Промываем овощи в проточной воде, удаляем толстую кожицу и шинкуем в виде кубиков.
- Доводим до кипения воду и помещаем туда измельченные овощи и продолжаем варить до полуготовности.
- Откидываем порезанные плоды на дуршлаг.
- После того как стечет лишняя жидкость, измельчаем кабачки до состояния кашицы при помощи блендера.
- Фасуем по одной порции готового пюре в маленькие пластиковые контейнеры, накрываем крышками и ставим в морозильную камеру. Размораживать готовое пюре из овощей желательно исключительно при комнатной температуре.
Мы постарались подробно изложить все рецепты с фото и методы заморозки кабачков. Используя все возможности морозильной камеры можно готовить самые вкусные и полезные блюда из кабачков не только в летний сезон, но и зимой.
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А вы замораживаете овощи на зиму? 2
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Наталья / 30.08.18 03:28Мы нарезаем кабачки достаточно тонкими пластинами, слегка просушиваем, выкладываем в пакеты и замораживаем в морозилке. Потом просто можно обмакнуть каждое колечко в муке и обжарить до готовности. При этом кабачки размораживать не нужно.
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Татьяна / 30.08.18 03:27Я просто очищаю кабачки от твердой кожицы, если есть необходимость, удаляю семена, режу небольшими брусочками и помещаю на хранение в контейнеры в свежем виде. А потом просто ставлю их на быструю заморозку и овощи полностью готовы.