Как заморозить кабачки на зиму: способы

Заморозка – это эффективный способ заготовки овощей и фруктов на зиму, благодаря которой можно сохранить в продуктах максимальное количество полезных витаминов и микроэлементов. Кабачок незаменимый овощ на кухне у многих хозяек, из него готовят много вкусных супов, гарниров, заготовок на зиму и даже делают разную выпечку.

Имея нейтральный вкус, кабачок прекрасно сочетается с разными овощами, мясом и даже рыбой. Давайте же поговорим о том, как можно заморозить кабачки на зиму дома, чтобы они не утратили свои полезные качества. Мы предлагаем отличные и проверенные способы заготовки овощей.

Какие кабачки больше подходят для заморозки

Чтобы сохранить полезные витамины и микроэлементы в овощах лучше выбирать исключительно молодые и свежие кабачки. При этом нужно проследить за тем, чтобы на кожице плодов не было гнили и повреждений.

Если вы планируете заморозить кабачки для маленького ребенка, ни в коем случае не используйте переспелые или наоборот, недозревшие овощи, с малейшими повреждениями и следами гнили. Для заготовки на зиму также не подходят овощи с очень твердой кожицей, поскольку мякоть в них слишком жесткая и после размораживания она будет невкусной.

Прежде чем осуществлять процедуру заморозки каждый подготовленный овощ нужно внимательно осмотреть на наличие повреждений, темных пятен и гнили.

Перед измельчением овощи:

Отрезают место крепления цветка и плодоножку. Моют в проточной воде. Просушивают, чтобы на плодах не было лишней влаги. Если для заморозки используются перезревшие плоды, удаляют крупные семена с прилегающей мякотью. Если кожица на кабачках слишком жесткая, ее нужно обязательно срезать.

После чего нужно привести кабачки в то состояние, в котором вы планируете замораживать их: нарезать тонкими колечками, брусочками или кубиками, приготовить из плодов пюре или обжарить на сковороде.

Способы заморозки

А теперь собственно поговорим о том, как осуществляется заморозка кабачков на зиму в домашних условиях и какие способы заготовки существуют.

Заморозка колечками

Этот способ позволит приготовить жареные кабачки зимой. Если плоды были заморожены по всем правилам, обжаренные овощи получатся такими же вкусными, как и летом.

Размораживать кружочки кабачков не нужно перед процессом жарки.

Процесс заготовки кружочками:

Промытые плоды нарезаем в виде тонких кружочков, затем бланшируем, поместив в кипящую воду на 5 минут. Все содержимое откидываем на сито, чтобы стекла вся жидкость. Сухие кружочки кабачков выкладываем в подготовленный пакет и помещаем на несколько часов в морозилку. Замороженные овощи можно переложить на дальнейшее хранение в холодильник. Можно также заготовить овощи без процесса бланшировки. Для этого посыпаем порезанные плоды небольшим количеством соли и выкладываем на деревянную дощечку. Всю выделившуюся в процессе влагу вытираем салфетками или полотенцем и помещаем в морозильную камеру.

Заморозка овощей кубиками

Любые замороженные овощи можно приобрести зимой в магазине. Но вот качественный этот продукт или нет, это уже вопрос. Поэтому заморозку кабачков на зиму дома можно осуществлять в виде нарезанных кубиков.

Порезав овощи желаемой формы можно сразу же выложить в подходящую емкость и поместить на дальнейшее хранение в морозилку.

Но этот способ не подходит для многих хозяек, поскольку разморозив кабачки зимой, они замечают, что овощи становятся резиновыми. Оказывается, что в процессе заготовки нужно обязательно удалять из плодов лишнюю влагу, рассмотрим, как это сделать правильно.

Кабачки нарезаем, выкладываем в глубокую емкость и посыпаем поваренной солью. Примерно через 30 минут на порезанных кусочках начнет выделяться жидкость. Промакиваем ее бумажными полотенцами, складываем в пакет и помещаем в морозильную камеру. Существует еще один способ заготовки кубиками, но на него уходит больше времени. Порезанные овощи бланшируем в кипящей воде в течение трех минут и помещаем на хранение в ледяную воду. Просушив овощи на бумажных полотенцах, выкладываем в пакет и помещаем в морозильную камеру.

Внимание! Если порезанные кубики кабачков были плохо просушены от лишней влаги, то в процессе заморозки они попросту слипнутся в единый ком.

Процесс заморозки тертых овощей

Это еще один отличный проверенный способ заготовки плодов. Совсем необязательно заготавливать кабачки в целом виде. Замораживать можно и тертые овощи. Такой способ идеально подходит для приготовления овощных котлет или оладий.

Промываем плоды в проточной воде и удаляем слишком твердую и грубую кожицу, если для заготовки мы используем переспевшие плоды. Если семена в мякоти слишком крупные, их также нужно удалить. Очищенные овощи измельчаем на терке со средними дырочками. Из полученной мякоти отжимаем сок руками. Раскладываем по пакетам полученную мякоть и помещаем в морозилку.

Заготовка пюре на зиму

Рассмотрим еще один не менее популярный способ заморозки кабачков на зиму дома. Овощи, заготовленные таким способом можно использовать для приготовления детского питания.

Промываем овощи в проточной воде, удаляем толстую кожицу и шинкуем в виде кубиков. Доводим до кипения воду и помещаем туда измельченные овощи и продолжаем варить до полуготовности. Откидываем порезанные плоды на дуршлаг. После того как стечет лишняя жидкость, измельчаем кабачки до состояния кашицы при помощи блендера. Фасуем по одной порции готового пюре в маленькие пластиковые контейнеры, накрываем крышками и ставим в морозильную камеру. Размораживать готовое пюре из овощей желательно исключительно при комнатной температуре.

Мы постарались подробно изложить все рецепты с фото и методы заморозки кабачков. Используя все возможности морозильной камеры можно готовить самые вкусные и полезные блюда из кабачков не только в летний сезон, но и зимой.