 
 
 

Клео.ру
 
 

Как заморозить кабачки на зиму: способы

2 0

Заморозка – это эффективный способ заготовки овощей и фруктов на зиму, благодаря которой можно сохранить в продуктах максимальное количество полезных витаминов и микроэлементов. Кабачок незаменимый овощ на кухне у многих хозяек, из него готовят много вкусных супов, гарниров, заготовок на зиму и даже делают разную выпечку. 

Имея нейтральный вкус, кабачок прекрасно сочетается с разными овощами, мясом и даже рыбой. Давайте же поговорим о том, как можно заморозить кабачки на зиму дома, чтобы они не утратили свои полезные качества. Мы предлагаем отличные и проверенные способы заготовки овощей.

Какие кабачки больше подходят для заморозки

Чтобы сохранить полезные витамины и микроэлементы в овощах лучше выбирать исключительно молодые и свежие кабачки. При этом нужно проследить за тем, чтобы на кожице плодов не было гнили и повреждений.

Если вы планируете заморозить кабачки для маленького ребенка, ни в коем случае не используйте переспелые или наоборот, недозревшие овощи, с малейшими повреждениями и следами гнили. Для заготовки на зиму также не подходят овощи с очень твердой кожицей, поскольку мякоть в них слишком жесткая и после размораживания она будет невкусной.

Прежде чем осуществлять процедуру заморозки каждый подготовленный овощ нужно внимательно осмотреть на наличие повреждений, темных пятен и гнили.

Перед измельчением овощи:

  1. Отрезают место крепления цветка и плодоножку.
  2. Моют в проточной воде.
  3. Просушивают, чтобы на плодах не было лишней влаги.
  4. Если для заморозки используются перезревшие плоды, удаляют крупные семена с прилегающей мякотью.
  5. Если кожица на кабачках слишком жесткая, ее нужно обязательно срезать.

После чего нужно привести кабачки в то состояние, в котором вы планируете замораживать их: нарезать тонкими колечками, брусочками или кубиками, приготовить из плодов пюре или обжарить на сковороде.

  • А какие овощи вы замораживаете на зиму?

Способы заморозки

А теперь собственно поговорим о том, как осуществляется заморозка кабачков на зиму в домашних условиях и какие способы заготовки существуют.

Заморозка колечками

Этот способ позволит приготовить жареные кабачки зимой. Если плоды были заморожены по всем правилам, обжаренные овощи получатся такими же вкусными, как и летом.

Размораживать кружочки кабачков не нужно перед процессом жарки.

Процесс заготовки кружочками:

  1. Промытые плоды нарезаем в виде тонких кружочков, затем бланшируем, поместив в кипящую воду на 5 минут. Все содержимое откидываем на сито, чтобы стекла вся жидкость.
  2. Сухие кружочки кабачков выкладываем в подготовленный пакет и помещаем на несколько часов в морозилку. Замороженные овощи можно переложить на дальнейшее хранение в холодильник.
  3. Можно также заготовить овощи без процесса бланшировки. Для этого посыпаем порезанные плоды небольшим количеством соли и выкладываем на деревянную дощечку. Всю выделившуюся в процессе влагу вытираем салфетками или полотенцем и помещаем в морозильную камеру.

Заморозка овощей кубиками

Любые замороженные овощи можно приобрести зимой в магазине. Но вот качественный этот продукт или нет, это уже вопрос. Поэтому заморозку кабачков на зиму дома можно осуществлять в виде нарезанных кубиков.

Порезав овощи желаемой формы можно сразу же выложить в подходящую емкость и поместить на дальнейшее хранение в морозилку.

Но этот способ не подходит для многих хозяек, поскольку разморозив кабачки зимой, они замечают, что овощи становятся резиновыми. Оказывается, что в процессе заготовки нужно обязательно удалять из плодов лишнюю влагу, рассмотрим, как это сделать правильно.

  1. Кабачки нарезаем, выкладываем в глубокую емкость и посыпаем поваренной солью. Примерно через 30 минут на порезанных кусочках начнет выделяться жидкость. Промакиваем ее бумажными полотенцами, складываем в пакет и помещаем в морозильную камеру.
  2. Существует еще один способ заготовки кубиками, но на него уходит больше времени. Порезанные овощи бланшируем в кипящей воде в течение трех минут и помещаем на хранение в ледяную воду. Просушив овощи на бумажных полотенцах, выкладываем в пакет и помещаем в морозильную камеру.

Внимание! Если порезанные кубики кабачков были плохо просушены от лишней влаги, то в процессе заморозки они попросту слипнутся в единый ком.

Процесс заморозки тертых овощей

Это еще один отличный проверенный способ заготовки плодов. Совсем необязательно заготавливать кабачки в целом виде. Замораживать можно и тертые овощи. Такой способ идеально подходит для приготовления овощных котлет или оладий.

  1. Промываем плоды в проточной воде и удаляем слишком твердую и грубую кожицу, если для заготовки мы используем переспевшие плоды. Если семена в мякоти слишком крупные, их также нужно удалить.
  2. Очищенные овощи измельчаем на терке со средними дырочками.
  3. Из полученной мякоти отжимаем сок руками.
  4. Раскладываем по пакетам полученную мякоть и помещаем в морозилку.

Заготовка пюре на зиму

Рассмотрим еще один не менее популярный способ заморозки кабачков на зиму дома. Овощи, заготовленные таким способом можно использовать для приготовления детского питания.

  1. Промываем овощи в проточной воде, удаляем толстую кожицу и шинкуем в виде кубиков.
  2. Доводим до кипения воду и помещаем туда измельченные овощи и продолжаем варить до полуготовности.
  3. Откидываем порезанные плоды на дуршлаг.
  4. После того как стечет лишняя жидкость, измельчаем кабачки до состояния кашицы при помощи блендера.
  5. Фасуем по одной порции готового пюре в маленькие пластиковые контейнеры, накрываем крышками и ставим в морозильную камеру. Размораживать готовое пюре из овощей желательно исключительно при комнатной температуре.

Мы постарались подробно изложить все рецепты с фото и методы заморозки кабачков. Используя все возможности морозильной камеры можно готовить самые вкусные и полезные блюда из кабачков не только в летний сезон, но и зимой. 

Оцените автора материала. Статью уже оценили 2 чел.

1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд 3.00 из 5. 2
30.08.2018
Теги: заморозка кабачков проверенный способ на зиму

Читайте также

 

А вы замораживаете овощи на зиму? 2  

Оставить комментарий
  • Наталья / 30.08.18 03:28
    -
    0
    +
    Мы нарезаем кабачки достаточно тонкими пластинами, слегка просушиваем, выкладываем в пакеты и замораживаем в морозилке. Потом просто можно обмакнуть каждое колечко в муке и обжарить до готовности. При этом кабачки размораживать не нужно.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Татьяна / 30.08.18 03:27
    -
    0
    +
    Я просто очищаю кабачки от твердой кожицы, если есть необходимость, удаляю семена, режу небольшими брусочками и помещаю на хранение в контейнеры в свежем виде. А потом просто ставлю их на быструю заморозку и овощи полностью готовы.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору