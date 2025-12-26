Рецепты с креветками на Новый год 2026: вкусные идеи для праздничного стола

Любая хозяйка в преддверии главного зимнего торжества тщательно продумывает праздничное меню и стремится подобрать такие блюда, чтобы они пришлись по вкусу членам семьи и гостям. Конечно же, угощения должны быть разнообразными, и включать не только мясные компоненты, но и морепродукты. Любители последних особенно оценят рецепты с креветками на Новый год 2026. С креветками можно создавать горячие блюда, всевозможные салаты и закуски. В этой статье Клео.ру предлагает вам ознакомиться с несколькими оригинальными рецептами.

Жюльен из креветок и мидий

Изысканное блюдо французской кухни станет настоящим украшением праздничного стола. Креветки для него понадобятся некрупные, а мидии можно взять в замороженном виде. Обязательный атрибут рецепта – правильно подобранная посуда, кокотницы, в которых запекается жульен. Именно благодаря им это новогоднее блюдо с креветками приобретет идеальную консистенцию и аппетитный вид.





Ингредиенты:

креветки, мидии – по 200 г;

сметана – 100 мл;

сливки – 200 мл;

твердый сыр, сливочное масло, мука – по 40 г;

укроп – 2 веточки;

вода – 1,5 л;

лимон – 0,5 шт.;

соль, белый молотый перец.

Приготовление

Вскипятить воду, поместив в нее веточки укропа и соль (1 ч. ложку). Погрузите в кипяток креветки и мидии, варите 3 мин., после слейте воду, используя дуршлаг. Обжарить муку на сухой сковородке. Влить сливки, постоянно помешивая. Добавить сметану, соль, перец. Прогреть соус, доводя его почти до кипения, после этого сразу снять сковороду с огня. Разложить по кокотницам морепродукты, разлить соус, сверху потереть сыр. Поставить заготовки в духовку, разогретую до 200 градусов, запекать около 5-7 мин. Украсить жульен дольками лимона.

Тарталетки с креветками

Одной из самых популярных разновидностей праздничных закусок неизменно остаются тарталетки с разными видами вкусных начинок. В качестве последней прекрасно подойдут креветки, выступающие в комбинации с творожным сыром, авокадо и лимонным соком. Предлагаем вашему вниманию такой оригинальный рецепт.





Ингредиенты:

тарталетки – 12-15 шт.;

креветки – 300 г;

авокадо, свежий огурец – по 1 шт.;

творожный сыр – 100 г;

лимонный сок – 1 ст. ложка;

перец, соль.

Приготовление

Измельчить авокадо кубиками, огурец соломкой. Перемешать творожный сыр с соском лимона и авокадо. Очищенные креветки обжарить на небольшом количестве оливкового либо растительного масла. В тарталетки поместить творожную начинку, сверху выложить полоски огурца и креветки.

Закуска с креветками в беконе

Это блюдо характеризуется максимальной простотой в готовке, поэтому его можно сделать непосредственно перед приходом гостей. Подготовка ингредиентов потребует минимум усилий, а процесс запекания займет всего лишь 15 минут. Такой вариант закуски с креветками хорош как в горячем, таки в остывшем холодом виде.





Ингредиенты:

тигровые свежемороженые креветки – 1 кг;

сырокопченый бекон – 250 г;

чеснок – 2 зубчика;

петрушка – 1 пучок;

черный молотый перец – 1 щепотка.

Приготовление

Креветки очистить, перемешать с давленым чесноком, мелко рубленой петрушкой и перцем. Каждую креветку завернуть в полоску бекона, уложить в жаропрочную форму. Отправить заготовки в духовку, разогретую до 200 градусов, запекать 15 минут.

Салат с креветками и красной икрой

Благодаря гармонично сочетающимся между собой компонентам и красивой подаче это блюдо способно стать настоящим украшением праздничного стола. В состав такого новогоднего салата с креветками также входят красная икра, овощи и пикантный соус. Он наверняка придется по вкусу большинству ваших гостей.





Ингредиенты:

креветки – 100–150 г;

красная икра – 50 г + 20 г для украшения;

помидор, огурец, картофель, морковь – по 1 шт.

замороженная стручковая фасоль – 150 г;

салат фризе – 1/2 листочка;

соль.

Для соуса:

кетчуп – 1,5 ст. ложки;

майонез – 3 ст. ложки;

коньяк – 1 ст. ложка;

соль, перец.

Приготовление

Отварить картофель и морковь, порезать кубиками. Аналогично измельчить помидор. Стручковую фасоль проварить 5 мин. в подсоленной воде, доведенной до кипения, откинуть на дуршлаг и обдать холодной водой. Порезать фасоль небольшими кусочками. Креветки бросить в кипящую подсоленную воду, варить 5 мин., очистить и порезать кубиками. Соединить компоненты для соуса. Перемешать креветки, 50 г красной икры, помидор, морковь, картошку, фасоль и соус. Выложить салат на тарелку, используя для этого форму в виде кольца. Выложить вокруг блюда порезанный тонкими слайсами огурец, сверху поместить салат фризе, а на него красную икру для украшения.

Салат с креветками "Стрелы Амура"

Этот новогодний салат отличается пикантным вкусом, при этом он очень легкий, поскольку помимо морепродуктов в него входят консервированный ананас, гранат, пекинская капуста. Приготовить это блюдо невероятно легко, однако при этом оно придаст вашему праздничному столу изюминку.





Ингредиенты:

очищенные вареные креветки – 300 г;

крабовые палочки – 15 шт.;

пекинская капуста – 0,5 кочана;

консервированные ананасы – 1 банка;

гранат – 1 шт.;

майонез, соль.

Приготовление

Ананасы и крабовые палочки порезать кубиками, капусту нашинковать, из граната достать зерна. Соединить все компоненты, в том числе и креветки, посолить, заправить майонезом.

Итог

Рецепты с креветками станут гармоничным дополнением торжественного стола на Новый год 2026 и привнесут в него разнообразие. Выбирайте варианты по своему вкусу, готовьте и не сомневайтесь в результате – ваши гости будут довольны!