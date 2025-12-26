Рецепты с креветками на Новый год 2026: вкусные идеи для праздничного стола

Лучшие рецепты с креветками на Новый год 2026. Праздничные салаты, закуски и горячие блюда для новогоднего стола.
Любая хозяйка в преддверии главного зимнего торжества тщательно продумывает праздничное меню и стремится подобрать такие блюда, чтобы они пришлись по вкусу членам семьи и гостям. Конечно же, угощения должны быть разнообразными, и включать не только мясные компоненты, но и морепродукты. Любители последних особенно оценят рецепты с креветками на Новый год 2026. С креветками можно создавать горячие блюда, всевозможные салаты и закуски. В этой статье Клео.ру предлагает вам ознакомиться с несколькими оригинальными рецептами.
Жюльен из креветок и мидий
Изысканное блюдо французской кухни станет настоящим украшением праздничного стола. Креветки для него понадобятся некрупные, а мидии можно взять в замороженном виде. Обязательный атрибут рецепта – правильно подобранная посуда, кокотницы, в которых запекается жульен. Именно благодаря им это новогоднее блюдо с креветками приобретет идеальную консистенцию и аппетитный вид.
Ингредиенты:
- креветки, мидии – по 200 г;
- сметана – 100 мл;
- сливки – 200 мл;
- твердый сыр, сливочное масло, мука – по 40 г;
- укроп – 2 веточки;
- вода – 1,5 л;
- лимон – 0,5 шт.;
- соль, белый молотый перец.
Приготовление
- Вскипятить воду, поместив в нее веточки укропа и соль (1 ч. ложку). Погрузите в кипяток креветки и мидии, варите 3 мин., после слейте воду, используя дуршлаг.
- Обжарить муку на сухой сковородке. Влить сливки, постоянно помешивая. Добавить сметану, соль, перец. Прогреть соус, доводя его почти до кипения, после этого сразу снять сковороду с огня.
- Разложить по кокотницам морепродукты, разлить соус, сверху потереть сыр. Поставить заготовки в духовку, разогретую до 200 градусов, запекать около 5-7 мин.
- Украсить жульен дольками лимона.
Тарталетки с креветками
Одной из самых популярных разновидностей праздничных закусок неизменно остаются тарталетки с разными видами вкусных начинок. В качестве последней прекрасно подойдут креветки, выступающие в комбинации с творожным сыром, авокадо и лимонным соком. Предлагаем вашему вниманию такой оригинальный рецепт.
Ингредиенты:
- тарталетки – 12-15 шт.;
- креветки – 300 г;
- авокадо, свежий огурец – по 1 шт.;
- творожный сыр – 100 г;
- лимонный сок – 1 ст. ложка;
- перец, соль.
Приготовление
- Измельчить авокадо кубиками, огурец соломкой.
- Перемешать творожный сыр с соском лимона и авокадо.
- Очищенные креветки обжарить на небольшом количестве оливкового либо растительного масла.
- В тарталетки поместить творожную начинку, сверху выложить полоски огурца и креветки.
Закуска с креветками в беконе
Это блюдо характеризуется максимальной простотой в готовке, поэтому его можно сделать непосредственно перед приходом гостей. Подготовка ингредиентов потребует минимум усилий, а процесс запекания займет всего лишь 15 минут. Такой вариант закуски с креветками хорош как в горячем, таки в остывшем холодом виде.
Ингредиенты:
- тигровые свежемороженые креветки – 1 кг;
- сырокопченый бекон – 250 г;
- чеснок – 2 зубчика;
- петрушка – 1 пучок;
- черный молотый перец – 1 щепотка.
Приготовление
- Креветки очистить, перемешать с давленым чесноком, мелко рубленой петрушкой и перцем.
- Каждую креветку завернуть в полоску бекона, уложить в жаропрочную форму.
- Отправить заготовки в духовку, разогретую до 200 градусов, запекать 15 минут.
Салат с креветками и красной икрой
Благодаря гармонично сочетающимся между собой компонентам и красивой подаче это блюдо способно стать настоящим украшением праздничного стола. В состав такого новогоднего салата с креветками также входят красная икра, овощи и пикантный соус. Он наверняка придется по вкусу большинству ваших гостей.
Ингредиенты:
- креветки – 100–150 г;
- красная икра – 50 г + 20 г для украшения;
- помидор, огурец, картофель, морковь – по 1 шт.
- замороженная стручковая фасоль – 150 г;
- салат фризе – 1/2 листочка;
- соль.
Для соуса:
- кетчуп – 1,5 ст. ложки;
- майонез – 3 ст. ложки;
- коньяк – 1 ст. ложка;
- соль, перец.
Приготовление
- Отварить картофель и морковь, порезать кубиками. Аналогично измельчить помидор.
- Стручковую фасоль проварить 5 мин. в подсоленной воде, доведенной до кипения, откинуть на дуршлаг и обдать холодной водой. Порезать фасоль небольшими кусочками.
- Креветки бросить в кипящую подсоленную воду, варить 5 мин., очистить и порезать кубиками.
- Соединить компоненты для соуса.
- Перемешать креветки, 50 г красной икры, помидор, морковь, картошку, фасоль и соус. Выложить салат на тарелку, используя для этого форму в виде кольца.
- Выложить вокруг блюда порезанный тонкими слайсами огурец, сверху поместить салат фризе, а на него красную икру для украшения.
Салат с креветками "Стрелы Амура"
Этот новогодний салат отличается пикантным вкусом, при этом он очень легкий, поскольку помимо морепродуктов в него входят консервированный ананас, гранат, пекинская капуста. Приготовить это блюдо невероятно легко, однако при этом оно придаст вашему праздничному столу изюминку.
Ингредиенты:
- очищенные вареные креветки – 300 г;
- крабовые палочки – 15 шт.;
- пекинская капуста – 0,5 кочана;
- консервированные ананасы – 1 банка;
- гранат – 1 шт.;
- майонез, соль.
Приготовление
- Ананасы и крабовые палочки порезать кубиками, капусту нашинковать, из граната достать зерна.
- Соединить все компоненты, в том числе и креветки, посолить, заправить майонезом.
Итог
Рецепты с креветками станут гармоничным дополнением торжественного стола на Новый год 2026 и привнесут в него разнообразие. Выбирайте варианты по своему вкусу, готовьте и не сомневайтесь в результате – ваши гости будут довольны!