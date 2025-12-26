Рецепты с креветками на Новый год 2026: вкусные идеи для праздничного стола

 354

Лучшие рецепты с креветками на Новый год 2026. Праздничные салаты, закуски и горячие блюда для новогоднего стола.

Любая хозяйка в преддверии главного зимнего торжества тщательно продумывает праздничное меню и стремится подобрать такие блюда, чтобы они пришлись по вкусу членам семьи и гостям. Конечно же, угощения должны быть разнообразными, и включать не только мясные компоненты, но и морепродукты. Любители последних особенно оценят рецепты с креветками на Новый год 2026. С креветками можно создавать горячие блюда, всевозможные салаты и закуски. В этой статье Клео.ру предлагает вам ознакомиться с несколькими оригинальными рецептами.

Жюльен из креветок и мидий

Изысканное блюдо французской кухни станет настоящим украшением праздничного стола. Креветки для него понадобятся некрупные, а мидии можно взять в замороженном виде. Обязательный атрибут рецепта – правильно подобранная посуда, кокотницы, в которых запекается жульен. Именно благодаря им это новогоднее блюдо с креветками приобретет идеальную консистенцию и аппетитный вид.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Ингредиенты:

  • креветки, мидии – по 200 г;
  • сметана – 100 мл;
  • сливки – 200 мл;
  • твердый сыр, сливочное масло, мука – по 40 г;
  • укроп – 2 веточки;
  • вода – 1,5 л;
  • лимон – 0,5 шт.;
  • соль, белый молотый перец.

Приготовление

  1. Вскипятить воду, поместив в нее веточки укропа и соль (1 ч. ложку). Погрузите в кипяток креветки и мидии, варите 3 мин., после слейте воду, используя дуршлаг.
  2. Обжарить муку на сухой сковородке. Влить сливки, постоянно помешивая. Добавить сметану, соль, перец. Прогреть соус, доводя его почти до кипения, после этого сразу снять сковороду с огня.
  3. Разложить по кокотницам морепродукты, разлить соус, сверху потереть сыр. Поставить заготовки в духовку, разогретую до 200 градусов, запекать около 5-7 мин.
  4. Украсить жульен дольками лимона.

Тарталетки с креветками

Одной из самых популярных разновидностей праздничных закусок неизменно остаются тарталетки с разными видами вкусных начинок. В качестве последней прекрасно подойдут креветки, выступающие в комбинации с творожным сыром, авокадо и лимонным соком. Предлагаем вашему вниманию такой оригинальный рецепт.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Ингредиенты:

  • тарталетки – 12-15 шт.;
  • креветки – 300 г;
  • авокадо, свежий огурец – по 1 шт.;
  • творожный сыр – 100 г;
  • лимонный сок – 1 ст. ложка;
  • перец, соль.

Приготовление

  1. Измельчить авокадо кубиками, огурец соломкой.
  2. Перемешать творожный сыр с соском лимона и авокадо.
  3. Очищенные креветки обжарить на небольшом количестве оливкового либо растительного масла.
  4. В тарталетки поместить творожную начинку, сверху выложить полоски огурца и креветки.

Закуска с креветками в беконе

Это блюдо характеризуется максимальной простотой в готовке, поэтому его можно сделать непосредственно перед приходом гостей. Подготовка ингредиентов потребует минимум усилий, а процесс запекания займет всего лишь 15 минут. Такой вариант закуски с креветками хорош как в горячем, таки в остывшем холодом виде.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Ингредиенты:

  • тигровые свежемороженые креветки – 1 кг;
  • сырокопченый бекон – 250 г;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • петрушка – 1 пучок;
  • черный молотый перец – 1 щепотка.

Приготовление

  1. Креветки очистить, перемешать с давленым чесноком, мелко рубленой петрушкой и перцем.
  2. Каждую креветку завернуть в полоску бекона, уложить в жаропрочную форму.
  3. Отправить заготовки в духовку, разогретую до 200 градусов, запекать 15 минут.

Салат с креветками и красной икрой

Благодаря гармонично сочетающимся между собой компонентам и красивой подаче это блюдо способно стать настоящим украшением праздничного стола. В состав такого новогоднего салата с креветками также входят красная икра, овощи и пикантный соус. Он наверняка придется по вкусу большинству ваших гостей.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Ингредиенты:

  • креветки – 100–150 г;
  • красная икра – 50 г + 20 г для украшения;
  • помидор, огурец, картофель, морковь – по 1 шт.
  • замороженная стручковая фасоль – 150 г;
  • салат фризе – 1/2 листочка;
  • соль.

Для соуса:

  • кетчуп – 1,5 ст. ложки;
  • майонез – 3 ст. ложки;
  • коньяк – 1 ст. ложка;
  • соль, перец.

Приготовление

  1. Отварить картофель и морковь, порезать кубиками. Аналогично измельчить помидор.
  2. Стручковую фасоль проварить 5 мин. в подсоленной воде, доведенной до кипения, откинуть на дуршлаг и обдать холодной водой. Порезать фасоль небольшими кусочками.
  3. Креветки бросить в кипящую подсоленную воду, варить 5 мин., очистить и порезать кубиками.
  4. Соединить компоненты для соуса.
  5. Перемешать креветки, 50 г красной икры, помидор, морковь, картошку, фасоль и соус. Выложить салат на тарелку, используя для этого форму в виде кольца.
  6. Выложить вокруг блюда порезанный тонкими слайсами огурец, сверху поместить салат фризе, а на него красную икру для украшения.

Салат с креветками "Стрелы Амура"

Этот новогодний салат отличается пикантным вкусом, при этом он очень легкий, поскольку помимо морепродуктов в него входят консервированный ананас, гранат, пекинская капуста. Приготовить это блюдо невероятно легко, однако при этом оно придаст вашему праздничному столу изюминку.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Ингредиенты:

  • очищенные вареные креветки – 300 г;
  • крабовые палочки – 15 шт.;
  • пекинская капуста – 0,5 кочана;
  • консервированные ананасы – 1 банка;
  • гранат – 1 шт.;
  • майонез, соль.

Приготовление

  1. Ананасы и крабовые палочки порезать кубиками, капусту нашинковать, из граната достать зерна.
  2. Соединить все компоненты, в том числе и креветки, посолить, заправить майонезом. 

Итог

Рецепты с креветками станут гармоничным дополнением торжественного стола на Новый год 2026 и привнесут в него разнообразие. Выбирайте варианты по своему вкусу, готовьте и не сомневайтесь в результате – ваши гости будут довольны!

Татьяна Веселова

Повар

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.