Самый вкусный рецепт курицы с овощами в духовке

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Сочная курица в духовке

Если есть желание удивить всех домочадцев, и придать обычному ужину частичку торжества, куриное мясо с овощами станет прекрасным выбором. Оно получается сочным, аппетитным, и очень вкусным. От такого угощения не откажутся ни взрослые, ни дети. Каждый захочет попробовать кусочек.

Ингредиенты:

курица – 2 кг;

цветная капуста – 400 г;

черный перец – щепотка;

соль – по вкусу;

сливочное масло – 70 г;

болгарский перец – 2 шт.;

петрушка – пучок;

чеснок – 3 зубчика;

кукуруза – 2 шт.;

растительное масло – 20 мл;

лимон – 1 шт.;

помидоры – 4 шт.;

морковь – 2 шт.

Приготовление:

Займемся подготовкой курицы. Ее хорошо промываем, просушиваем бумажными полотенцами.

Ножом аккуратно вырезаем хребет, разрезаем грудную кость, разворачиваем тушку.

Курицу солим, перчим.

Лимон промываем, выдавливаем из него сок, натираем цедру.

Чеснок очищаем, измельчаем.

Петрушку промываем и мелко нарезаем.

В одной емкости перемешиваем соль, черный перец, чеснок, сливочное масло, растительное масло, лимонную цедру, лимонный сок, зелень.

Приступаем к фаршировке курицы. Следуем рецепту пошагово, в результате получится самое вкусное мясо с овощами в духовке.

Переворачиваем тушку грудкой вверх, отодвигаем кожицу, делаем карман.

Фаршируем курицу полученной смесью, равномерно распределяя ее по всей поверхности.

Сверху тушку также смазываем смесью.

Разогреваем духовку до температуры 220 градусов.

Выкладываем мясо в форму для запекания, убираем в духовку. Готовим блюдо в течение 45 минут.

Через 25 минут смазываем тушку жиром, выделившимся в процесс готовки.

Тем временем займемся подготовкой овощей. Для этого нарезаем их небольшими кубиками, солим, перчим, смазываем смесью из масел и специй.

Запекаем овощи отдельно от мяса. На приготовление уйдет не более 20 минут.

Выкладываем курицу с овощами на блюдо, подаем лакомство к столу.

Угощение не оставит равнодушным даже гурманов. Пряный аромат разнесется по дому мгновенно, собирая всех домочадцев за ужином. Аппетитное блюдо сможет занять почетное место даже на праздничном столе, все приглашенные гости от лакомства будут в восторге.

Курица с медово-горчичным соусом

Если есть желание приготовить курицу с овощами в духовке, стоит воспользоваться самым вкусным рецептом. Сладко-острый соус придает блюду необычное послевкусие, делает его более притягательным.

Лакомство прекрасно подойдет для семейного ужина, каждый из членов семьи обязательно попробует кусочек.

Ингредиенты:

чеснок – зубчик;

сушеный орегано – щепотка;

горчица – 10 г;

соль – по вкусу;

мед – 20 г;

сушеный базилик – щепотка;

куриное филе – 2 шт.;

оливковое масло – 30 мл;

картофель – 200 г;

сливочное масло – 20 г;

коричневый сахар – 10 г;

брокколи – 300 г;

черный молотый перец – по вкусу.

Приготовление:

Картофель хорошо промываем, при необходимости очищаем щеткой. Кожицу не снимаем.

Разрезаем овощи на несколько частей, перекладываем в форму для запекания.

Курицу промываем, разрезаем на небольшие куски. Высыпаем сверху на картофель.

В отдельной тарелке соединяем мед, горчицу, растопленное сливочное масло, оливковое масло, базилик, сахар, орегано. Все перемешиваем до получения однородного состояния.

Чеснок очищаем, измельчаем, забрасываем в миску с соусом. Добавляем соль, черный перец, все хорошо перемешиваем.

Полученным соусом поливаем картофель с куриным филе.

Разогреваем духовку до 190 градусов, готовим блюдо в течение 35 минут.

Брокколи промываем, делим на соцветия. В течение 2 минут отвариваем в кипящей воде.

Извлекаем противень из духовки, выкладываем брокколи, готовим блюдо еще примерно 10 минут.

По окончании отведенного времени, делим лакомство на порции, выкладываем в тарелки.

Благодаря сладко-острому соусу блюдо приобретает пикантные нотки. Кроме того, присутствует сладкое послевкусие. Такое угощение разойдется мгновенно, каждый из членов семьи попросит добавки.

Курица с кабачками

Самый вкусный рецепт позволяет приготовить в духовке сочную курицу с овощами. Безусловно, лучшее время для экспериментов – это лето. Именно в этот период наблюдается изобилие свежих овощей. Для приготовления блюда можно выбирать любые ингредиенты, все зависит от личных предпочтений.

Если удалось получить богатый урожай кабачков, можно смело включать их в рецепт. Благодаря овощу удастся разнообразить повседневное меню. Чеснок и соевый соус придает лакомству пикантный вкус.

Ингредиенты:

чеснок – 4 зубчика;

соевый соус – 60 г;

соль – щепотка;

черный перец – щепотка;

кабачок – 3 шт.;

куриные бедра – 1 кг;

растительное масло – 50 мл;

петрушка – пучок;

вода – 20 мл.

Приготовление:

Кабачок промываем, очищаем, нарезаем небольшими кольцами. Противень смазываем растительным маслом, выкладываем кабачки, добавляем соль. Чеснок очищаем, мелко нарезаем. Куриные бедра натираем солью и чесноком. Выкладываем на противень. В одной миске соединяем соевый соус, измельченную петрушку. Полученный соус выливаем на противень. Разогреваем духовку до 180 градусов, готовим блюдо в течение 20 минут. В процессе готовки поливаем мясо выделившимся соком. По окончании отведенного времени извлекаем форму из духовки, выкладываем блюдо на тарелку, подаем к столу в горячем виде.

Аппетитный ужин для всей семьи готов, осталось лишь попробовать его на вкус. Куриные бедра получаются сочными и нежными, а кабачок выступает в качестве гарнира.

Ароматная курица с овощами

Чтобы приготовить курицу с овощами в духовке, стоит воспользоваться самым вкусным рецептом. Сногсшибательный аромат разнесется по дому еще в процессе готовки. Все домочадцы будут с нетерпением ждать ужина, желая отведать вкусное лакомство.

В кулинарной книге обязательно должен быть любимый рецепт, который станет настоящим спасением. Если возникнет желание побаловать всю семью удивительным угощением, то не придется долго думать над тем, что приготовить. Мясные изделия вне конкуренции. Они даже обычному ужину придадут частичку торжества.

Ингредиенты:

лук – 1 шт.;

брюссельская капуста – 1 шт.;

оливковое масло – 40 мл;

картофель – 5 шт.;

морковь – 1 шт.;

сушеный орегано – щепотка;

лавровый лист – 2 шт.;

приправа – по вкусу;

болгарский перец – 1 шт.;

сушеный тимьян – щепотка;

сладкая паприка – 10 г;

соль – щепотка;

куриные голени – 4 шт.;

кабачок – 1 шт.;

помидоры – 3 шт.;

баклажан – 1 шт.;

сушеный розмарин – щепотка.

Приготовление:

Картофель хорошо промываем, разрезаем на небольшие кусочки. Очищенную морковь мелко нарезаем. Баклажаны промываем, разрезаем вдоль на 4 части. Формируем пластины толщиной не более 1 см. Лук очищаем, промываем, разрезаем полукольцами. С кабачка снимаем кожицу, промываем, нарезаем полукругами. Помытые помидоры нарезаем крупными дольками. Болгарский перец ополаскиваем холодной водой, удаляем семена, разрезаем на полоски. Капусту размораживаем, измельчаем. Займемся подготовкой мяса. Куриные голени хорошо промываем, выкладываем в пакет для запекания. К мясу забрасываем поочередно все измельченные овощи, размещаем их снизу. В рукав для запекания добавляем соль, специи, масло. Закрываем пакет, убираем в духовой шкаф. Готовим блюдо при температуре 180 градусов, на готовку отводим примерно час. По окончании отведенного времени извлекаем рукав с содержимым, выкладываем лакомство на тарелку. Подаем мясное изделие в горячем виде. От такого шедевра отказаться невозможно. Немого терпения и времени, и блюдо будет украшать стол.

Это отличный вариант для праздника, когда хочется показать всем приглашенным гостям свои кулинарные навыки. Угощение понравится как взрослым, так и детям. Каждый захочет попробовать кусочек.

Рецепты приготовления курицы с овощами в духовке довольно разнообразные, но каждая хозяйка знает самый вкусный. В кулинарной книге наверняка можно найти много вариантов. Каждый из них особенный, и позволяет приготовить настоящий кулинарный шедевр.

Если есть желание порадовать всю семью необычным угощением, стоит обратить внимание на мясные деликатесы. Блюда очень вкусные и сытные, а если они приготовлены в духовке, то становятся еще и полезными.