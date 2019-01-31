Салат Цезарь с курицей в домашних условиях - лучшие рецепт

Салат «Цезарь» с курицей можно попробовать не только в ресторане, но и приготовить в домашних условиях. Главное, не бояться экспериментировать на кухне, добавляя в изумительное блюдо новые ингредиенты. Изысканный вкус позволит вспомнить время, проведенное в компании с друзьями, и поднимет настроение.

Пошаговый рецепт салата, как в ресторане с курицей, помидорами и сухариками

Чтобы создать дома изысканную атмосферу, достаточно открыть бутылку вина и приготовить горячее мясное блюдо. А в дополнение подать салат “Цезарь” с курицей, приготовленный в домашних условиях по рецепту из дорогих ресторанов.

Ингредиенты для салата:

филе курицы – 400 г;

салат Айсберг – 1 шт.;

помидоры черри – 200 г;

сыр Пошехонский – 100 г;

белый хлеб или батон – 1 булка;

чеснок – 2 зубчика;

оливковое масло – 3 ст. л.;

соль, черный молотый перец – по вкусу.

Ингредиенты для соуса:

яйца – 2 шт.;

оливковое масло – 60 мл;

горчица – 2 ч. л.;

лимонный сок – 3 ст. л.;

сыр Пармезан – 50 г;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Готовим соус, чтобы он настоялся и пропитался чесночным ароматом. Яйца варим минуту, вынимаем и разбиваем в глубокую емкость. Добавляем сок лимона и измельченный чеснок, тертый сыр.

Кладем все заготовки в чашу блендера и взбиваем до однородности.

Добавляем масло, соль и горчицу и снова включаем технику на 2-3 минуты. Оставляем соус настаиваться.

Делаем сухарики. Для этого снимаем корочку с батона, а мякиш нарезаем равномерными кубиками нужного размера.

Чеснок измельчаем ножом и смешиваем с разогретым на сковороде оливковым маслом. Оставляем охлаждаться.

Разогреваем духовку до 160-180 °С. На противень выкладываем ровным слоем нарезанный мякиш батона, поливаем сверху чесночной смесью и ставим для сушки на 20-25 минут до появления румяной корочки.

Филе курицы режем брусочками длиной по 10 см.

Разогреваем сковороду с оливковым маслом. Обжариваем мясо с двух сторон до насыщенного коричневого оттенка.

Готовое куриное филе посыпаем прованскими травами, солью, черным молотым перцем по вкусу.

Остывшие кусочки разрезаем ломтиками из расчета 1 кусочек на 1 порцию салата.

Салат Айсберг по внешнему виду напоминает пекинскую капусту. Однако, отличается тем, что при добавлении соуса он не пускает сок и остается хрустящим. Поэтому используем его. Промываем и сушим на бумажном полотенце.

Верхние листья зелени снимаем и выбрасываем. Рвем руками остальные. Не режем ножом, иначе она начнет горчить.

Помидоры моем и разрезаем пополам или на четвертинки.

Сыр нарезаем тонкими пластинами при помощи ножа для чистки овощей.

Приступаем к формированию салата. Для этого на дно красивого блюда выкладываем порванные листья Айсберга и раскладываем сверху мясо и сыр равномерным слоем.

Присыпаем успевшими остыть сухариками.

Поливаем все настоявшимся соусом.

Разрезанные помидоры хаотично выкладываем сверху.

Салат «Цезарь» с курицей, как в ресторане, но приготовленный в домашних условиях готов. Запомните, что собирать блюдо нужно непосредственно перед подачей к столу. Только тогда все ингредиенты добавят свои изумительные нотки ко вкусовому букету.

Салат «Цезарь» с копченой курицей и майонезом

Основной ингредиент – это мясо, которое отваривают, запекают или обжаривают. Готовят его с яйцом и сухариками, копченым мясом и капустой. Такой «Цезарь» с курицей есть в меню каждого ресторана и кафе, но также его можно в домашних условиях.

Рецепт салата с майонезом – это еще одна вариация шикарного блюда, которое подойдет к праздничному застолью или романтическому ужину вдвоем.

Ингредиенты:

копченая куриная грудка – 1 шт.;

свежий огурец – 1 шт.;

помидор – 2 шт.;

свежая зелень укропа;

пекинская капуста – ½ часть;

чеснок – 1-2 зубчика;

майонез — 100 г;

соль – по вкусу.

Приготовление:

Крупно нарезаем свежевымытые огурцы и помидоры.

Копченое куриное филе рубим крупными брусочками.

Пекинскую капусту шинкуем.

Все подготовленные компоненты перемешиваем в глубокой емкости.

Зелень мелко рубим и отправляем к салату.

Делаем заправку. Чеснок очищаем и измельчаем, смешиваем с майонезом.

Заправляем салат «Цезарь» с курицей получившимся соусом и перемешиваем.

В домашних условиях можно экспериментировать и создавать новые варианты классического блюда. Для этого достаточно добавить любимые специи, овощи или зелень.

Простой салат с курицей и сухариками по-домашнему

Рецепт давно стал ресторанной классикой. Но любители экспериментировать часто добавляют в салат «Цезарь» к курице новые компоненты, совершенствуя блюдо в домашних условиях. Пошаговое описание с фото поможет справиться с любым этапом приготовления.

Ингредиенты:

куриное филе – 250 г;

сыр твердых сортов (рекомендуется использовать Пармезан) – 70 г;

белый батон – 100 г;

листья салата – 100 г;

помидоры черри – 10 шт.;

куриные яйца – 2 шт.;

ядра грецких орехов – 100 г;

оливковое масло – 100 мл;

чеснок – 2 зубчика;

горчица – 1 ч. л.;

лимонный сок – 1 ст. л.;

соль, черный молотый перец – по вкусу;

майонезный соус – по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе промываем, высушиваем на бумажном полотенце. Нарезаем тонкими продолговатыми брусочками.

Варим кусочки мяса в слегка подсоленной воде. Выкладываем на сетку для гриля, чтобы они высохли при комнатной температуре.

Удаляем корку с белой булки, а мякоть нарезаем равномерными кубиками желаемого размера.

Просушиваем сухарики на сухой сковороде, регулярно помешивая.

Готовим соус. Чеснок очищаем и пропускаем через пресс. Смешиваем его с остальными ингредиентами для заправки. Добавляем немного майонеза, чтобы вкус стал более насыщенным.

Крупно нарезаем сваренные вкрутую яйца. Помидоры делим на четвертинки.

Ядра грецких орехов сушим на сковороде. Когда они остынут, растираем между ладонями, чтобы убрать горькую кожуру. Измельчаем при помощи скалки.

Листья салата хорошо промываем под краном и сушим при комнатной температуре. Если надо ускорить процесс, промакиваем их чистым кухонным полотенцем.

Рвем руками салатные листья и выкладываем на тарелки или в салатницы.

Сверху выкладываем кусочки мяса и сбрызгиваем заправкой, а затем отправляем в блюдо помидоры и яйца.

Натираем сыр сразу в салатницу, чтобы он “спрятал” все компоненты, кроме зелени. Присыпаем гренками.

В этом простом салате «Цезарь» яйца идут не в соус, а используются с курицей в рецептуре самого блюда. Эту нестандартную деталь не стоит упускать.

Диетический салат «Цезарь» - рецепт с фото

За счет сухариков из белого батона и сытного соуса любимый многими салат получается довольно калорийным. Но для тех, кто хочет порадовать себя шикарным блюдом, мы предлагаем диетический пошаговый фото рецепт, который не испортит фигуру, но оставит довольными всю семью.

Ингредиенты:

куриное филе – 300 г;

черный хлеб – 100 г;

салатные листья – 100 г;

сыр Пошехонский – по вкусу;

помидоры черри – 4 шт.;

перепелиные яйца – 4 шт.;

растительное масло – по вкусу;

соль, черный молотый перец – по вкусу.

Ингредиенты для соуса:

чеснок – 3 зубчика;

горчица – 1-2 ч. л.;

несладкий йогурт (2%) – 250 г;

соль, черный молотый перец – по вкусу.

Приготовление:

Варим перепелиные яйца вкрутую. Охлаждаем и режем на 2 части.

Черный хлеб нарезаем квадратиками и выкладываем на противень ровным слоем. Ставим в разогретую до 200 °С духовку и просушиваем в течение 10-15 минут.

На этом этапе готовим соус. В глубокой миске смешиваем йогурт, специи, горчицу и давленый чеснок.

Варим мясо курицы до готовности, охлаждаем на полотенце и нарезаем.

Пармезан трем на терке с крупным сечением.

Промываем и нарезаем помидоры крупными кусками.

Оформляем тарелку листьями салата и сбрызгиваем заправкой. Посыпаем натертым Пармезаном (третья часть порции).

Кладем по кругу кусочки отварного филе, а в середину насыпаем небольшую горку сухариков. Все заправляем соусом и посыпаем тертым сыром.

В хаотичном порядке выкладываем помидоры и яйца. Поливаем заправкой и равномерно распределяем оставшейся порцией Пошехонского сыра.

«Цезарь» с курицей в домашних условиях готов. Употреблять блюдо нужно сразу после приготовления. Салат получается низкокалорийным.

На 100 г порции приходится всего 300 ккал, белков – 15, жиров – 18, углеводов – 22. Радуйте себя и своих близким вкусным ресторанным блюдом, приготовленным дома по нашему рецепту.

Как приготовить по классическому рецепту салат «Цезарь» с курицей

Иногда кажется, что привычная закуска, приготовленная умелым поваром, становится особенной. «Цезарь» можно испробовать не только в ресторанах. В домашних условиях рецепт готовится просто. А описание с фото позволит сделать все этапы правильно классического легкого салата с курицей правильно.

Ингредиенты:

салат Ромэн – 1 кочан;

белый батон – 6 ломтиков;

сыр Пармезан – 70 г;

помидоры черри – 4-5 шт.

Ингредиенты для соуса:

куриные яйца – 2 шт.;

оливковое масло – 160 г;

сыр Пармезан – 50 г;

чеснок – 2 зубчика;

лук – 0,5 шт.;

горчица – 1-2 ч. л.;

рыбный соус – 0,5 ч. л.;

красный винный уксус – 1 ст. л.;

соус Вустер – 1 ст. л.;

лимонный сок – 1 ст. л.;

соль, черный молотый перец – по вкусу;

сахар – 1 ч. л.;

соус на основе красного острого перца – несколько капель;

орегано, базилик – по щепотке.

Приготовление:

Немного подсушенные ломтики батона нарезаем кубиками. Распределяем их равномерным слоем на противне, сбрызгиваем оливковым маслом и отправляем в духовку подсушиваться на 5-7 минут. Температура должна быть 200 °С. Яйца вынимаем из холодильника и заливаем теплой водой. Так они не лопнут в кипятке. Когда вода забулькает, аккуратно опускаем в кастрюлю и варим 1 минуту, чтобы желток остался жидким. Лук и чеснок очищаем от кожуры, нарезаем. Отправляем их в чашу блендера и взбиваем. Добавляем все соусы, специи и лимонный сок. Смешиваем до однородности на минимальной скорости. Закладываем в чашу яйца и взбиваем заправку блендером. Вливаем оливковое масло и включаем технику. Смешиваем, пока масса не загустеет. Пармезан трем на мелкой терке, выкладываем в глубокую емкость. Заливаем получившимся соусом и тщательно перемешиваем ложкой. Теперь собираем «Цезарь» с курицей. Берем листья салата и руками рвем на кусочки, взбрызгиваем заправкой и посыпаем тертым Пармезаном. Тогда в домашних условиях салат получится не менее вкусным, чем ресторанное блюдо. Добавляем сухарики. Все перемешиваем. Выкладываем на красивое блюдо для подачи. Сверху еще раз поливаем соусом, посыпаем сыром. Украшаем половинками помидор черри и сухариками. Собирать салат рекомендуется перед подачей к столу, так как долгое нахождение в соусе размягчит сухарики. Представленное видео классического рецепта поможет правильно приготовить легкое и вкусное ресторанное блюдо.

Салат с курицей был назван в честь известного ресторатора Цезаря Кардини. Он однажды приготовил его в домашних условиях из имевшихся в холодильнике запасов, когда к нему неожиданно пришли гости. Спустя время его рецепт стал передаваться из поколения в поколение среди кулинаров. Именно благодаря Кардини каждый желающий может воспроизвести дома классический вариант этого блюда по рецептам с фото. Однако с годами повара стали немного изменять салат, добавляя анчоусы, капусту и другие ингредиенты, поэтому вскоре появятся новые варианты.