Вкусная курица в духовке целиком с хрустящей корочкой

Куриное мясо сочетается практически со всеми продуктами и вкусами, как кислыми и сладкими, так острыми и пряными. Курица, приготовленная целиком и запеченная в духовке по нашим рецептам получается с хрустящей корочкой.

Очень важным моментом для получения сочного и нежного мяса курицы под тонкой хрустящей корочкой является качество птицы. Для того чтобы правильно определить возраст курицы, необходимо ориентироваться на цвет кожи и жира. У молодых особей и жир и кожа имеют светлый оттенок, в то время как у более старших куриц он желтый.

Курица на бутылке - вкусный рецепт

Данное блюдо можно приготовить на праздничный стол и оно станет его главным украшением.

Понадобится:

курица бройлер молодая;

чеснок – 1 головка;

соль, перец;

пряности;

приправа для курицы.

Приготовление:

Курицу промываем, жир не срезаем. Слегка обсушиваем бумажным полотенцем, тщательно натираем большим количеством соли.

Так как курица, запеченная в духовке по данному рецепту, не маринуется предварительно, то ее просто необходимо хорошо натереть солью, причем не забывая про внутреннюю поверхность. Вариант приготовления курицы целиком на бутылке всегда позволяет получить ее с ароматной хрустящей корочкой.

Итак, растираем очищенный от шелухи чеснок в ступе либо натираем на очень мелкой терке. Добавляем к чесноку соль, перец, мускатный орех, приправу для курицы, все тщательно перемешиваем.

Полученным соусом натираем курицу, но только после того, как она немного просолится в течение получаса.

Разогреваем духовку и одновременно одеваем курицу на бутылку с водой, наполняющей ее чуть больше половины. Главное установить курицу так, чтобы она «держала равновесие».

Устанавливаем курицу на бутылке, на противень, ставим в духовку, разогретую до 160°С. Наливаем на противень воду около 1 литра и оставляем на полчаса.

Через полчаса уменьшаем температуру до 140 *С, запекаем 2 часа. Курочка с хрустящей корочкой готова - ее аромат невозможный, а мясо вкусное и сочное. Приятного аппетита!

Курица с яблоками

Ароматное и сочное блюдо понравится всем гостям и домочадцам.

Понадобится:

курица бройлер;

яблоки – 2 – 3 шт.;

апельсин;

соль.

Для маринада:

соевый соус – 2 ст. л;

перец черный молотый;

молотый сушеный имбирь – 1 / 2 ч. л;

горчица – 1 ч. л;

растительное масло – 1 ст. л;

чеснок – 6 зубчиков;

смесь приправ для курицы – 1 ч. л;

сушеный розмарин – щепотка;

масло сливочное – 2 ст.л.

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Приготовление:

Курицу подготавливаем как обычно для приготовления в духовке целиком. Промываем и срезаем кожицу с шеи и гузку, натираем солью, захватывая и внутреннюю поверхность.

Продолжая приготовление, отделяем кожицу курицы от мякоти, используя ложку, стараясь ее не порвать.

Так как в составе соуса у нас присутствует очень соленый ингредиент – соевый соус, то солью особенно не увлекаемся.

Готовим соус, смешивая все ингредиенты, перечисленные для него, измельчив предварительно чеснок.

Натираем курицу соусом, укладывая его равномерным слоем на курицу и под кожу. Заворачиваем в пищевую пленку и отправляем на несколько часов мариноваться.

Достаем курицу из холодильника, нарезаем яблоки и апельсин крупными дольками и начиняем фруктами курицу, предварительно смазав ее изнутри размягченным сливочным маслом.

Соединяем края кожицы и соединяем зубочисткой. Ножки связываем, прижимая их к тушке, во избежание их пригорания и придания курице более красивого вида. Также можно спрятать под кожные разрезы и крылышки.

Укладываем курицу на смазанную форму для запекания. Наливаем в форму немного воды и ставим в духовку, разогретую до 200 ° С, на полтора часа.

Важным моментом для получения равномерной хрустящей корочки является то, что курицу за весь период запекания извлекаем несколько раз, поливаем соком, который вытек и переворачиваем.

Курица быстрого приготовления на соли



Понадобится:

курица бройлер;

соль крупная – 1 пачка.

Курица по данному рецепту гарантированно получается с хрустящей корочкой и очень вкусной, причем не требует никаких хлопот по предварительной подготовке.

Приготовление:

При желании можно курицу натереть смесью приправ и чесноком, но и без этого в собственном соку на солевой подушке, обеспечивающей эффект сауны, курица получается просто пальчики оближешь. Итак, курицу промываем и обрезаем все ненужное. Укладываем на противень или форму для запекания, предварительно насыпав туда пачку соли и разровняв. Ставим в духовку, разогретую до 200 °С, забываем про нее на час. Переворачивать курицу не надо. Готовую курицу с хрустящей корочкой, приготовленную по данному рецепту в духовке на соли, подаем к столу целиком.

Курица в медово-горчичном маринаде



Понадобиться:

курица бройлер;

мед – 150 г;

горчица – 3 ст. л;

чеснок – 5 зубчиков;

петрушка;

масло растительное – 2 ст. л;

соль, перец;

любые приправы.

Приготовление:

Подготовленную курицу натираем соусом, для чего смешиваем все приготовленные ингредиенты, предварительно раздавив под прессом чеснок и измельчив петрушку. Промазанную курицу укрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 6 часов, после чего перекладываем курицу в смазанную маслом форму для запекания, укладывая ее грудкой вниз. Запекаем курицу в духовке целиком при 200°С, в течение одного часа, за это время необходимо ее несколько раз перевернуть. Вкуснейшую ароматную курицу с хрустящей корочкой, приготовленную по новому рецепту с медом, подаем к столу, предварительно выложив ее на блюдо.

Курица в фольге

Потребуется:

курица;

чернослив;

соль;

перец;

майонез.

Приготовление:

Промытую курицу натираем солью, слегка посыпаем перцем, начиняем заранее подготовленным черносливом, зашиваем концы кожицы или скрепляем их зубочисткой.

Кстати, кожицу на шее можно не срезать, а убрать ее вовнутрь, чтобы сок из курицы не вытекал.

Смазываем всю курицу майонезом, укладываем на подготовленную фольгу, смазанную маслом. Так как фольга не имеет достаточной ширины, то складываем ее вдвое, три раза заворачиваем шов и раскрываем. Заворачиваем курицу и укладываем ее на противень

Устанавливаем противень с курицей в разогретую до максимума духовку на 35 минут, после чего извлекаем, раскрываем фольгу и ставим вновь в духовку еще на 30 минут.

Сочную курицу с хрустящей корочкой, приготовленную в духовке, подаем к столу с любым гарниром. Рецепт приготовления курицы целиком в фольге является самым популярным, а отличный результат получения вкусной курицы, гарантирован.

Курица на банке

Понадобится:

курица;

соль;

специи: кориандр, перец черный, сушеный чеснок, куркума;

лавровый лист;

чеснок – 1, 5 головки;

горошки черного перца;

лук, сельдерей.

Приготовление:

Курицу промываем, срезаем гузку, обтираем бумажным полотенцем, натираем солью, в том числе и внутри. Кожу на шее не срезаем, закручиваем и закрепляем шпажкой.

Раздавленным чесноком натираем курицу изнутри, чтобы с наружи он не пригорел, сверху обтираем тушку специями с куркумой, чтобы придать курице красивый цвет.

Крайние фаланги закрываем фольгой, чтобы не пригорели.

В приготовленную банку, объемом 1, 5 литра, выкладываем подготовленные нарезанные крупно овощи, лавровый лист, перец горошком и пару зубчиков чеснока.

Наливаем в банку воды до 2 / 3 всего объема и насаживаем на нее курицу. В процессе запекания, если вся вода на противне испариться, добавляем еще, но только в горячем виде, чтобы не лопнула банка.

Ставим банку на противень, наливаем в него воды, примерно литр, ставим на запекание при температуре 220 ° С, в течение часа. Курица, приготовленная целиком в духовке на банке, у вас непременно получится с хрустящей и ароматной корочкой.

Курица в рукаве

Понадобится:

курица;

чеснок;

куркума;

базилик;

смесь перцев;

кориандр;

горчица;

бальзамический уксус;

соевый соус.

Приготовление:

Курицу подготавливаем, как обычно, промываем и обсушиваем.

Нарезаем чеснок пластинами так, чтобы один конец получился острым, нашпиговываем чесноком всю курицу, делая небольшие проколы ножом и вставляя туда пластинку.

Подготавливаем маринад, для чего смешиваем соевый соус, 1 ч. л куркумы, щепотку базилика, 2 ч. л горчицы домашней и смесь перцев.

При желании, можно добавить и немного соли, но следует учитывать, что курицу мы будем солью слегка натирать, перед тем как нанести маринад, а кроме того, соль в большом количестве присутствует и в соевом соусе.

Наносим маринад на курицу, не забывая посолить и нанести маринад во внутрь курицы.

Укладываем курицу в рукав для запекания, завязываем края и отправляем в холодильник на 3 – 4 часа.

После того как курица промариновалась, запекаем ее в течение часа или чуть больше, выложив на противень, при температуре 200 *С. За полчаса до готовности, извлекаем курицу из духовки и открываем рукав сверху, вновь ставим в духовку, огонь можно прибавить до 220*С.

Курица с картошкой

Понадобится:

курица;

картофель;

чеснок;

приправа для курицы;

соль;

майонез.

Приготовление:

Курицу промываем и разрезаем по грудинке пополам, просаливаем со всех сторон, посыпаем смесью специй, сверху обтираем раздавленным чесноком. Складываем половинки вместе, укрываем пищевой пленкой, убираем в холодильник на час, как минимум. Очищаем картофель, выкладываем его в рукав целиком, завязав одну сторону, солим, перчим, добавляем немного майонеза. Все перемешиваем и разравниваем. Замаринованную целиком курицу выкладываем сверху и завязываем рукав с другой стороны, запекаем в духовке разогретой до 220 °С в течение одного часа. Данный рецепт позволяет получить сочную курицу с хрустящей корочкой.

Курица с картофелем и грибами

Понадобится:

курица;

шампиньоны – 250 г;

картофель – 400 г;

лук;

масло растительное для обжаривания;

соль, перец, приправа для курицы;

сметана – 2 ст. л;

майонез – 2 ст. л;

чеснок – несколько зубчиков.

Приготовление:

Все советы данного рецепта приготовления курицы целиком в духовке позволят получить ее с хрустящей корочкой и с картошкой в качестве гарнира. Курицу промываем, тщательно обсушиваем и натираем смесью соли, перца и приправы для курицы, оставляем пропитываться. Подготавливаем дополнительные продукты. Картофель очищаем и нарезаем кубиками, отправляем обжаривать на разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла. Пока картофель обжаривается, нарезаем промытые и высушенные шампиньоны произвольным образом, не слишком мелко. После того как обжарится картофель, выкладываем на сковородку грибы, добавляем немного масла. Нарезанный лук обжариваем до подрумянивания и смешиваем с картофелем. Начиняем курицу смесью картофеля и грибов, соединяем и закрепляем края при помощи шпажки либо их сшиваем. Курицу обмазываем смесью сметаны, майонеза и чесночной кашицы. Кладем подготовленную курицу на противень и выпекаем при температуре 200 ° С в течение часа или полтора, в зависимости от размера тушки. За время выпекания необходимо курицу один раз перевернуть и пару раз извлечь для дополнительного обмазывания соусом.

Ароматную курицу с красивой хрустящей корочкой, приготовленную в духовке по данному рецепту, предварительно уложенную в пакете целиком, подаем к столу.

Курица, фаршированная грибами

Понадобится:

курица;

шампиньоны – 300 г;

чеснок – 3 зубчика;

масло растительное;

лук – 2 головки;

соль, перец.

Приготовление:

Курицу промываем, обсушиваем, натираем солью, оставляем в готовности. Промытые грибы нарезаем брусочками, лук нарезаем мелко, солим, перчим и все перемешиваем. Выкладываем смесь во внутрь курицы, зашиваем или закрепляем края кожицы. В небольшой емкости готовим соус для смазывания курицы. Для чего смешиваем растительное масло, раздавленный под прессом чеснок, солим, перчим, натираем курицу. Укладываем курицу в рукав и выпекаем при температуре 200 *С, в течение одного часа.

Курица в цитрусовом маринаде

Понадобится:

курица;

апельсины – 2 шт.;

лимон;

имбирь – 3 см;

мед – 2 ст. л;

соевый соус – 150 мл.

Приготовление:

Натираем цедру с лимона и апельсина, также натираем на мелкой терке и имбирь, выкладываем в кастрюлю, куда поместится курица. Добавляем в маринад сок одного апельсина, черный перец, мед и соевый соус, все тщательно перемешиваем. В кастрюлю с маринадом помещаем подготовленную курицу, основательно ее в нем «купаем», переворачивая и массируя, оставляем на час – полтора, периодически переворачивая тушку. На смазанную форму для запекания выкладываем промаринованную курицу, начиняем крупными, очищенными от кожуры, дольками апельсина, поливаем маринадом, ставим на выпекание в течение часа при 190 *С. Несколько раз за время выпекания, поливаем курицу маринадом. Готовую ароматную курицу с хрустящей корочкой, приготовленную по данному рецепту целиком в духовке, подаем к столу.

Можно с уверенностью сказать, что в данной подборке рецептов отражены все самые основные варианты праздничного горячего блюда – курица с хрустящей корочкой, приготовленной в духовке. В каждом рецепте раскрываются какие-то свои определенные авторские секреты приготовления вкусного сочного и ароматного мяса курицы. Итогом каждого рецепта непременно становится получение аппетитного и ароматного блюда, которое порадует как в будние дни, так и в праздники.