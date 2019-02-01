Вкусная курица в духовке целиком с хрустящей корочкой
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Категория:
второе
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Время приготовления:
1,5-2 часа
Ингредиенты
- курица
- соль
- перец
- приправа для курицы
- пряность
Куриное мясо сочетается практически со всеми продуктами и вкусами, как кислыми и сладкими, так острыми и пряными. Курица, приготовленная целиком и запеченная в духовке по нашим рецептам получается с хрустящей корочкой.
Очень важным моментом для получения сочного и нежного мяса курицы под тонкой хрустящей корочкой является качество птицы. Для того чтобы правильно определить возраст курицы, необходимо ориентироваться на цвет кожи и жира. У молодых особей и жир и кожа имеют светлый оттенок, в то время как у более старших куриц он желтый.
Курица на бутылке - вкусный рецепт
Данное блюдо можно приготовить на праздничный стол и оно станет его главным украшением.
Понадобится:
- курица бройлер молодая;
- чеснок – 1 головка;
- соль, перец;
- пряности;
- приправа для курицы.
Приготовление:
- Курицу промываем, жир не срезаем. Слегка обсушиваем бумажным полотенцем, тщательно натираем большим количеством соли.
- Так как курица, запеченная в духовке по данному рецепту, не маринуется предварительно, то ее просто необходимо хорошо натереть солью, причем не забывая про внутреннюю поверхность. Вариант приготовления курицы целиком на бутылке всегда позволяет получить ее с ароматной хрустящей корочкой.
- Итак, растираем очищенный от шелухи чеснок в ступе либо натираем на очень мелкой терке. Добавляем к чесноку соль, перец, мускатный орех, приправу для курицы, все тщательно перемешиваем.
- Полученным соусом натираем курицу, но только после того, как она немного просолится в течение получаса.
- Разогреваем духовку и одновременно одеваем курицу на бутылку с водой, наполняющей ее чуть больше половины. Главное установить курицу так, чтобы она «держала равновесие».
- Устанавливаем курицу на бутылке, на противень, ставим в духовку, разогретую до 160°С. Наливаем на противень воду около 1 литра и оставляем на полчаса.
- Через полчаса уменьшаем температуру до 140 *С, запекаем 2 часа. Курочка с хрустящей корочкой готова - ее аромат невозможный, а мясо вкусное и сочное. Приятного аппетита!
Курица с яблоками
Ароматное и сочное блюдо понравится всем гостям и домочадцам.
Понадобится:
- курица бройлер;
- яблоки – 2 – 3 шт.;
- апельсин;
- соль.
Для маринада:
- соевый соус – 2 ст. л;
- перец черный молотый;
- молотый сушеный имбирь – 1 / 2 ч. л;
- горчица – 1 ч. л;
- растительное масло – 1 ст. л;
- чеснок – 6 зубчиков;
- смесь приправ для курицы – 1 ч. л;
- сушеный розмарин – щепотка;
- масло сливочное – 2 ст.л.
Приготовление:
- Курицу подготавливаем как обычно для приготовления в духовке целиком. Промываем и срезаем кожицу с шеи и гузку, натираем солью, захватывая и внутреннюю поверхность.
- Продолжая приготовление, отделяем кожицу курицы от мякоти, используя ложку, стараясь ее не порвать.
- Так как в составе соуса у нас присутствует очень соленый ингредиент – соевый соус, то солью особенно не увлекаемся.
- Готовим соус, смешивая все ингредиенты, перечисленные для него, измельчив предварительно чеснок.
- Натираем курицу соусом, укладывая его равномерным слоем на курицу и под кожу. Заворачиваем в пищевую пленку и отправляем на несколько часов мариноваться.
- Достаем курицу из холодильника, нарезаем яблоки и апельсин крупными дольками и начиняем фруктами курицу, предварительно смазав ее изнутри размягченным сливочным маслом.
- Соединяем края кожицы и соединяем зубочисткой. Ножки связываем, прижимая их к тушке, во избежание их пригорания и придания курице более красивого вида. Также можно спрятать под кожные разрезы и крылышки.
- Укладываем курицу на смазанную форму для запекания. Наливаем в форму немного воды и ставим в духовку, разогретую до 200 °С, на полтора часа.
Важным моментом для получения равномерной хрустящей корочки является то, что курицу за весь период запекания извлекаем несколько раз, поливаем соком, который вытек и переворачиваем.
Курица быстрого приготовления на соли
Понадобится:
- курица бройлер;
- соль крупная – 1 пачка.
Курица по данному рецепту гарантированно получается с хрустящей корочкой и очень вкусной, причем не требует никаких хлопот по предварительной подготовке.
Приготовление:
- При желании можно курицу натереть смесью приправ и чесноком, но и без этого в собственном соку на солевой подушке, обеспечивающей эффект сауны, курица получается просто пальчики оближешь.
- Итак, курицу промываем и обрезаем все ненужное. Укладываем на противень или форму для запекания, предварительно насыпав туда пачку соли и разровняв.
- Ставим в духовку, разогретую до 200 °С, забываем про нее на час. Переворачивать курицу не надо.
- Готовую курицу с хрустящей корочкой, приготовленную по данному рецепту в духовке на соли, подаем к столу целиком.
Курица в медово-горчичном маринаде
Понадобиться:
- курица бройлер;
- мед – 150 г;
- горчица – 3 ст. л;
- чеснок – 5 зубчиков;
- петрушка;
- масло растительное – 2 ст. л;
- соль, перец;
- любые приправы.
Приготовление:
- Подготовленную курицу натираем соусом, для чего смешиваем все приготовленные ингредиенты, предварительно раздавив под прессом чеснок и измельчив петрушку.
- Промазанную курицу укрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 6 часов, после чего перекладываем курицу в смазанную маслом форму для запекания, укладывая ее грудкой вниз.
- Запекаем курицу в духовке целиком при 200°С, в течение одного часа, за это время необходимо ее несколько раз перевернуть. Вкуснейшую ароматную курицу с хрустящей корочкой, приготовленную по новому рецепту с медом, подаем к столу, предварительно выложив ее на блюдо.
Курица в фольге
Потребуется:
- курица;
- чернослив;
- соль;
- перец;
- майонез.
Приготовление:
- Промытую курицу натираем солью, слегка посыпаем перцем, начиняем заранее подготовленным черносливом, зашиваем концы кожицы или скрепляем их зубочисткой.
- Кстати, кожицу на шее можно не срезать, а убрать ее вовнутрь, чтобы сок из курицы не вытекал.
- Смазываем всю курицу майонезом, укладываем на подготовленную фольгу, смазанную маслом. Так как фольга не имеет достаточной ширины, то складываем ее вдвое, три раза заворачиваем шов и раскрываем. Заворачиваем курицу и укладываем ее на противень
- Устанавливаем противень с курицей в разогретую до максимума духовку на 35 минут, после чего извлекаем, раскрываем фольгу и ставим вновь в духовку еще на 30 минут.
- Сочную курицу с хрустящей корочкой, приготовленную в духовке, подаем к столу с любым гарниром. Рецепт приготовления курицы целиком в фольге является самым популярным, а отличный результат получения вкусной курицы, гарантирован.
Курица на банке
Понадобится:
- курица;
- соль;
- специи: кориандр, перец черный, сушеный чеснок, куркума;
- лавровый лист;
- чеснок – 1, 5 головки;
- горошки черного перца;
- лук, сельдерей.
Приготовление:
- Курицу промываем, срезаем гузку, обтираем бумажным полотенцем, натираем солью, в том числе и внутри. Кожу на шее не срезаем, закручиваем и закрепляем шпажкой.
- Раздавленным чесноком натираем курицу изнутри, чтобы с наружи он не пригорел, сверху обтираем тушку специями с куркумой, чтобы придать курице красивый цвет.
- Крайние фаланги закрываем фольгой, чтобы не пригорели.
- В приготовленную банку, объемом 1, 5 литра, выкладываем подготовленные нарезанные крупно овощи, лавровый лист, перец горошком и пару зубчиков чеснока.
- Наливаем в банку воды до 2 / 3 всего объема и насаживаем на нее курицу. В процессе запекания, если вся вода на противне испариться, добавляем еще, но только в горячем виде, чтобы не лопнула банка.
- Ставим банку на противень, наливаем в него воды, примерно литр, ставим на запекание при температуре 220 °С, в течение часа. Курица, приготовленная целиком в духовке на банке, у вас непременно получится с хрустящей и ароматной корочкой.
Курица в рукаве
Понадобится:
- курица;
- чеснок;
- куркума;
- базилик;
- смесь перцев;
- кориандр;
- горчица;
- бальзамический уксус;
- соевый соус.
Приготовление:
- Курицу подготавливаем, как обычно, промываем и обсушиваем.
- Нарезаем чеснок пластинами так, чтобы один конец получился острым, нашпиговываем чесноком всю курицу, делая небольшие проколы ножом и вставляя туда пластинку.
- Подготавливаем маринад, для чего смешиваем соевый соус, 1 ч. л куркумы, щепотку базилика, 2 ч. л горчицы домашней и смесь перцев.
- При желании, можно добавить и немного соли, но следует учитывать, что курицу мы будем солью слегка натирать, перед тем как нанести маринад, а кроме того, соль в большом количестве присутствует и в соевом соусе.
- Наносим маринад на курицу, не забывая посолить и нанести маринад во внутрь курицы.
- Укладываем курицу в рукав для запекания, завязываем края и отправляем в холодильник на 3 – 4 часа.
- После того как курица промариновалась, запекаем ее в течение часа или чуть больше, выложив на противень, при температуре 200 *С. За полчаса до готовности, извлекаем курицу из духовки и открываем рукав сверху, вновь ставим в духовку, огонь можно прибавить до 220*С.
Курица с картошкой
Понадобится:
- курица;
- картофель;
- чеснок;
- приправа для курицы;
- соль;
- майонез.
Приготовление:
- Курицу промываем и разрезаем по грудинке пополам, просаливаем со всех сторон, посыпаем смесью специй, сверху обтираем раздавленным чесноком.
- Складываем половинки вместе, укрываем пищевой пленкой, убираем в холодильник на час, как минимум.
- Очищаем картофель, выкладываем его в рукав целиком, завязав одну сторону, солим, перчим, добавляем немного майонеза.
- Все перемешиваем и разравниваем. Замаринованную целиком курицу выкладываем сверху и завязываем рукав с другой стороны, запекаем в духовке разогретой до 220 °С в течение одного часа.
- Данный рецепт позволяет получить сочную курицу с хрустящей корочкой.
Курица с картофелем и грибами
Понадобится:
- курица;
- шампиньоны – 250 г;
- картофель – 400 г;
- лук;
- масло растительное для обжаривания;
- соль, перец, приправа для курицы;
- сметана – 2 ст. л;
- майонез – 2 ст. л;
- чеснок – несколько зубчиков.
Приготовление:
- Все советы данного рецепта приготовления курицы целиком в духовке позволят получить ее с хрустящей корочкой и с картошкой в качестве гарнира.
- Курицу промываем, тщательно обсушиваем и натираем смесью соли, перца и приправы для курицы, оставляем пропитываться.
- Подготавливаем дополнительные продукты. Картофель очищаем и нарезаем кубиками, отправляем обжаривать на разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла.
- Пока картофель обжаривается, нарезаем промытые и высушенные шампиньоны произвольным образом, не слишком мелко.
- После того как обжарится картофель, выкладываем на сковородку грибы, добавляем немного масла. Нарезанный лук обжариваем до подрумянивания и смешиваем с картофелем.
- Начиняем курицу смесью картофеля и грибов, соединяем и закрепляем края при помощи шпажки либо их сшиваем.
- Курицу обмазываем смесью сметаны, майонеза и чесночной кашицы. Кладем подготовленную курицу на противень и выпекаем при температуре 200 °С в течение часа или полтора, в зависимости от размера тушки.
- За время выпекания необходимо курицу один раз перевернуть и пару раз извлечь для дополнительного обмазывания соусом.
Ароматную курицу с красивой хрустящей корочкой, приготовленную в духовке по данному рецепту, предварительно уложенную в пакете целиком, подаем к столу.
Курица, фаршированная грибами
Понадобится:
- курица;
- шампиньоны – 300 г;
- чеснок – 3 зубчика;
- масло растительное;
- лук – 2 головки;
- соль, перец.
Приготовление:
- Курицу промываем, обсушиваем, натираем солью, оставляем в готовности.
- Промытые грибы нарезаем брусочками, лук нарезаем мелко, солим, перчим и все перемешиваем. Выкладываем смесь во внутрь курицы, зашиваем или закрепляем края кожицы.
- В небольшой емкости готовим соус для смазывания курицы. Для чего смешиваем растительное масло, раздавленный под прессом чеснок, солим, перчим, натираем курицу.
- Укладываем курицу в рукав и выпекаем при температуре 200 *С, в течение одного часа.
Курица в цитрусовом маринаде
Понадобится:
- курица;
- апельсины – 2 шт.;
- лимон;
- имбирь – 3 см;
- мед – 2 ст. л;
- соевый соус – 150 мл.
Приготовление:
- Натираем цедру с лимона и апельсина, также натираем на мелкой терке и имбирь, выкладываем в кастрюлю, куда поместится курица.
- Добавляем в маринад сок одного апельсина, черный перец, мед и соевый соус, все тщательно перемешиваем.
- В кастрюлю с маринадом помещаем подготовленную курицу, основательно ее в нем «купаем», переворачивая и массируя, оставляем на час – полтора, периодически переворачивая тушку.
- На смазанную форму для запекания выкладываем промаринованную курицу, начиняем крупными, очищенными от кожуры, дольками апельсина, поливаем маринадом, ставим на выпекание в течение часа при 190 *С.
- Несколько раз за время выпекания, поливаем курицу маринадом. Готовую ароматную курицу с хрустящей корочкой, приготовленную по данному рецепту целиком в духовке, подаем к столу.
Можно с уверенностью сказать, что в данной подборке рецептов отражены все самые основные варианты праздничного горячего блюда – курица с хрустящей корочкой, приготовленной в духовке. В каждом рецепте раскрываются какие-то свои определенные авторские секреты приготовления вкусного сочного и ароматного мяса курицы. Итогом каждого рецепта непременно становится получение аппетитного и ароматного блюда, которое порадует как в будние дни, так и в праздники.
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А как вы готовите курицу? 2
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Зоя / 01.02.19 12:39Все фото рецептов манят и привлекают, прям слюнки сглатывала, когда знакомилась с рецептами. Сами рецепты написаны очень подробно, с обращением внимания на тонкости приготовления и нюансы. Все очень понравилось, прям завтра куплю курицу и непременно приготовлю по одному из рецептов, трудно даже выбрать, по какому именно, настолько хороши все! Спасибо большое!
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Валентина / 01.02.19 12:38Опробовала один из ваших рецептов, на банке с бульоном, получилось фантастически вкусно. Мы вчетвером практически «прикончили» целую курицу за один присест. Осталось совсем немного, оторвались от курицы с большим трудом, правда «пошла» она так еще и под хорошую закуску из моих фирменных салатиков, а также в хорошей компании, но тем не менее, рецепт просто отличный!