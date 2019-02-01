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Вкусная курица в духовке целиком с хрустящей корочкой

  • Категория:
    второе
  • Время приготовления:
    1,5-2 часа

Ингредиенты

  • курица
  • соль
  • перец
  • приправа для курицы
  • пряность
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Куриное мясо сочетается практически со всеми продуктами и вкусами, как кислыми и сладкими, так острыми и пряными. Курица, приготовленная целиком и запеченная в духовке по нашим рецептам получается с хрустящей корочкой. 

Очень важным моментом для получения сочного и нежного мяса курицы под тонкой хрустящей корочкой является качество птицы. Для того чтобы правильно определить возраст курицы, необходимо ориентироваться на цвет кожи и жира. У молодых особей и жир и кожа имеют светлый оттенок, в то время как у более старших куриц он желтый.

Курица на бутылке - вкусный рецепт

Данное блюдо можно приготовить на праздничный стол и оно станет его главным украшением. 

Понадобится:

  • курица бройлер молодая;
  • чеснок – 1 головка;
  • соль, перец; 
  • пряности;
  • приправа для курицы.

Приготовление:

  • Курицу промываем, жир не срезаем. Слегка обсушиваем бумажным полотенцем, тщательно натираем большим количеством соли.

  • Так как курица, запеченная в духовке по данному рецепту, не маринуется предварительно, то ее просто необходимо хорошо натереть солью, причем не забывая про внутреннюю поверхность. Вариант приготовления курицы целиком на бутылке всегда позволяет получить ее с ароматной хрустящей корочкой.

  • Итак, растираем очищенный от шелухи чеснок в ступе либо натираем на очень мелкой терке. Добавляем к чесноку соль, перец, мускатный орех, приправу для курицы, все тщательно перемешиваем.
  • Полученным соусом натираем курицу, но только после того, как она немного просолится в течение получаса.

  • Разогреваем духовку и одновременно одеваем курицу на бутылку с водой, наполняющей ее чуть больше половины. Главное установить курицу так, чтобы она «держала равновесие».

  • Устанавливаем курицу на бутылке, на противень, ставим в духовку, разогретую до 160°С. Наливаем на противень воду около 1 литра и оставляем на полчаса.

  • Через полчаса уменьшаем температуру до 140 *С, запекаем 2 часа. Курочка с хрустящей корочкой готова - ее аромат невозможный, а мясо вкусное и сочное. Приятного аппетита!

Курица с яблоками

Ароматное и сочное блюдо понравится всем гостям и домочадцам.

Понадобится:

  • курица бройлер;
  • яблоки – 2 – 3 шт.;
  • апельсин;
  • соль.

Для маринада:

  • соевый соус – 2 ст. л;
  • перец черный молотый;
  • молотый сушеный имбирь – 1 / 2 ч. л;
  • горчица – 1 ч. л;
  • растительное масло – 1 ст. л;
  • чеснок – 6 зубчиков;
  • смесь приправ для курицы – 1 ч. л;
  • сушеный розмарин – щепотка;
  • масло сливочное – 2 ст.л.

Приготовление:

  • Курицу подготавливаем как обычно для приготовления в духовке целиком. Промываем и срезаем кожицу с шеи и гузку, натираем солью, захватывая и внутреннюю поверхность. 

  • Продолжая приготовление, отделяем кожицу курицы от мякоти, используя ложку, стараясь ее не порвать.
  • Так как в составе соуса у нас присутствует очень соленый ингредиент – соевый соус, то солью особенно не увлекаемся.
  • Готовим соус, смешивая все ингредиенты, перечисленные для него, измельчив предварительно чеснок.

  • Натираем курицу соусом, укладывая его равномерным слоем на курицу и под кожу. Заворачиваем в пищевую пленку и отправляем на несколько часов мариноваться.

  • Достаем курицу из холодильника, нарезаем яблоки и апельсин крупными дольками и начиняем фруктами курицу, предварительно смазав ее изнутри размягченным сливочным маслом.

  • Соединяем края кожицы и соединяем зубочисткой. Ножки связываем, прижимая их к тушке, во избежание их пригорания и придания курице более красивого вида. Также можно спрятать под кожные разрезы и крылышки.

  • Укладываем курицу на смазанную форму для запекания. Наливаем в форму немного воды и ставим в духовку, разогретую до 200 °С, на полтора часа.

Важным моментом для получения равномерной хрустящей корочки является то, что курицу за весь период запекания извлекаем несколько раз, поливаем соком, который вытек и переворачиваем.

Курица быстрого приготовления на соли


Понадобится:

  • курица бройлер;
  • соль крупная – 1 пачка.

Курица по данному рецепту гарантированно получается с хрустящей корочкой и очень вкусной, причем не требует никаких хлопот по предварительной подготовке.

Приготовление:

  1. При желании можно курицу натереть смесью приправ и чесноком, но и без этого в собственном соку на солевой подушке, обеспечивающей эффект сауны, курица получается просто пальчики оближешь.
  2. Итак, курицу промываем и обрезаем все ненужное. Укладываем на противень или форму для запекания, предварительно насыпав туда пачку соли и разровняв.
  3. Ставим в духовку, разогретую до 200 °С, забываем про нее на час. Переворачивать курицу не надо.
  4. Готовую курицу с хрустящей корочкой, приготовленную по данному рецепту в духовке на соли, подаем к столу целиком.

Курица в медово-горчичном маринаде


Понадобиться:

  • курица бройлер;
  • мед – 150 г;
  • горчица – 3 ст. л;
  • чеснок – 5 зубчиков;
  • петрушка;
  • масло растительное – 2 ст. л;
  • соль, перец;
  • любые приправы.

Приготовление:

  1. Подготовленную курицу натираем соусом, для чего смешиваем все приготовленные ингредиенты, предварительно раздавив под прессом чеснок и измельчив петрушку.
  2. Промазанную курицу укрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 6 часов, после чего перекладываем курицу в смазанную маслом форму для запекания, укладывая ее грудкой вниз.
  3. Запекаем курицу в духовке целиком при 200°С, в течение одного часа, за это время необходимо ее несколько раз перевернуть. Вкуснейшую ароматную курицу с хрустящей корочкой, приготовленную по новому рецепту с медом, подаем к столу, предварительно выложив ее на блюдо.

Курица в фольге

Потребуется:

  • курица;
  • чернослив;
  • соль;
  • перец;
  • майонез.

Приготовление:

  • Промытую курицу натираем солью, слегка посыпаем перцем, начиняем заранее подготовленным черносливом, зашиваем концы кожицы или скрепляем их зубочисткой.

  • Кстати, кожицу на шее можно не срезать, а убрать ее вовнутрь, чтобы сок из курицы не вытекал.
  • Смазываем всю курицу майонезом, укладываем на подготовленную фольгу, смазанную маслом. Так как фольга не имеет достаточной ширины, то складываем ее вдвое, три раза заворачиваем шов и раскрываем. Заворачиваем курицу и укладываем ее на противень

  • Устанавливаем противень с курицей в разогретую до максимума духовку на 35 минут, после чего извлекаем, раскрываем фольгу и ставим вновь в духовку еще на 30 минут.

  • Сочную курицу с хрустящей корочкой, приготовленную в духовке, подаем к столу с любым гарниром. Рецепт приготовления курицы целиком в фольге является самым популярным, а отличный результат получения вкусной курицы, гарантирован.

Курица на банке

 

Понадобится:

  • курица;
  • соль;
  • специи: кориандр, перец черный, сушеный чеснок, куркума;
  • лавровый лист;
  • чеснок – 1, 5 головки;
  • горошки черного перца;
  • лук, сельдерей.

Приготовление:

  • Курицу промываем, срезаем гузку, обтираем бумажным полотенцем, натираем солью, в том числе и внутри. Кожу на шее не срезаем, закручиваем и закрепляем шпажкой.
  • Раздавленным чесноком натираем курицу изнутри, чтобы с наружи он не пригорел, сверху обтираем тушку специями с куркумой, чтобы придать курице красивый цвет.

  • Крайние фаланги закрываем фольгой, чтобы не пригорели.
  • В приготовленную банку, объемом 1, 5 литра, выкладываем подготовленные нарезанные крупно овощи, лавровый лист, перец горошком и пару зубчиков чеснока.

  • Наливаем в банку воды до 2 / 3 всего объема и насаживаем на нее курицу. В процессе запекания, если вся вода на противне испариться, добавляем еще, но только в горячем виде, чтобы не лопнула банка.

  • Ставим банку на противень, наливаем в него воды, примерно литр, ставим на запекание при температуре 220 °С, в течение часа. Курица, приготовленная целиком в духовке на банке, у вас непременно получится с хрустящей и ароматной корочкой.

Курица в рукаве

 

Понадобится:

  • курица;
  • чеснок;
  • куркума;
  • базилик;
  • смесь перцев;
  • кориандр;
  • горчица;
  • бальзамический уксус;
  • соевый соус.

Приготовление:

  • Курицу подготавливаем, как обычно, промываем и обсушиваем.
  • Нарезаем чеснок пластинами так, чтобы один конец получился острым, нашпиговываем чесноком всю курицу, делая небольшие проколы ножом и вставляя туда пластинку.

  • Подготавливаем маринад, для чего смешиваем соевый соус, 1 ч. л куркумы, щепотку базилика, 2 ч. л горчицы домашней и смесь перцев.

  • При желании, можно добавить и немного соли, но следует учитывать, что курицу мы будем солью слегка натирать, перед тем как нанести маринад, а кроме того, соль в большом количестве присутствует и в соевом соусе.
  • Наносим маринад на курицу, не забывая посолить и нанести маринад во внутрь курицы.

  • Укладываем курицу в рукав для запекания, завязываем края и отправляем в холодильник на 3 – 4 часа.

  • После того как курица промариновалась, запекаем ее в течение часа или чуть больше, выложив на противень, при температуре 200 *С. За полчаса до готовности, извлекаем курицу из духовки и открываем рукав сверху, вновь ставим в духовку, огонь можно прибавить до 220*С.

  • А вам понравился рецепт?

Курица с картошкой

Понадобится:

  • курица;
  • картофель;
  • чеснок;
  • приправа для курицы;
  • соль;
  • майонез.

Приготовление:

  1. Курицу промываем и разрезаем по грудинке пополам, просаливаем со всех сторон, посыпаем смесью специй, сверху обтираем раздавленным чесноком.
  2. Складываем половинки вместе, укрываем пищевой пленкой, убираем в холодильник на час, как минимум.
  3. Очищаем картофель, выкладываем его в рукав целиком, завязав одну сторону, солим, перчим, добавляем немного майонеза.
  4. Все перемешиваем и разравниваем. Замаринованную целиком курицу выкладываем сверху и завязываем рукав с другой стороны, запекаем в духовке разогретой до 220 °С в течение одного часа. 
  5. Данный рецепт позволяет получить сочную курицу с хрустящей корочкой.

Курица с картофелем и грибами

Понадобится:

  • курица;
  • шампиньоны – 250 г;
  • картофель – 400 г;
  • лук;
  • масло растительное для обжаривания;
  • соль, перец, приправа для курицы;
  • сметана – 2 ст. л;
  • майонез – 2 ст. л;
  • чеснок – несколько зубчиков.

Приготовление:

  1. Все советы данного рецепта приготовления курицы целиком в духовке позволят получить ее с хрустящей корочкой и с картошкой в качестве гарнира.
  2. Курицу промываем, тщательно обсушиваем и натираем смесью соли, перца и приправы для курицы, оставляем пропитываться. 
  3. Подготавливаем дополнительные продукты. Картофель очищаем и нарезаем кубиками, отправляем обжаривать на разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла.
  4. Пока картофель обжаривается, нарезаем промытые и высушенные шампиньоны произвольным образом, не слишком мелко.
  5. После того как обжарится картофель, выкладываем на сковородку грибы, добавляем немного масла. Нарезанный лук обжариваем до подрумянивания и смешиваем с картофелем.
  6. Начиняем курицу смесью картофеля и грибов, соединяем и закрепляем края при помощи шпажки либо их сшиваем.
  7. Курицу обмазываем смесью сметаны, майонеза и чесночной кашицы. Кладем подготовленную курицу на противень и выпекаем при температуре 200 °С в течение часа или полтора, в зависимости от размера тушки.
  8. За время выпекания необходимо курицу один раз перевернуть и пару раз извлечь для дополнительного обмазывания соусом.

Ароматную курицу с красивой хрустящей корочкой, приготовленную в духовке по данному рецепту, предварительно уложенную в пакете целиком, подаем к столу.

Курица, фаршированная грибами

 

Понадобится:

  • курица;
  • шампиньоны – 300 г;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • масло растительное;
  • лук – 2 головки;
  • соль, перец.

Приготовление:

  1. Курицу промываем, обсушиваем, натираем солью, оставляем в готовности.
  2. Промытые грибы нарезаем брусочками, лук нарезаем мелко, солим, перчим и все перемешиваем. Выкладываем смесь во внутрь курицы, зашиваем или закрепляем края кожицы.
  3. В небольшой емкости готовим соус для смазывания курицы. Для чего смешиваем растительное масло, раздавленный под прессом чеснок, солим, перчим, натираем курицу.
  4. Укладываем курицу в рукав и выпекаем при температуре 200 *С, в течение одного часа.

Курица в цитрусовом маринаде

Понадобится:

  • курица;
  • апельсины – 2 шт.;
  • лимон;
  • имбирь – 3 см;
  • мед – 2 ст. л;
  • соевый соус – 150 мл.

Приготовление:

  1. Натираем цедру с лимона и апельсина, также натираем на мелкой терке и имбирь, выкладываем в кастрюлю, куда поместится курица.
  2. Добавляем в маринад сок одного апельсина, черный перец, мед и соевый соус, все тщательно перемешиваем.
  3. В кастрюлю с маринадом помещаем подготовленную курицу, основательно ее в нем «купаем», переворачивая и массируя, оставляем на час – полтора, периодически переворачивая тушку.
  4. На смазанную форму для запекания выкладываем промаринованную курицу, начиняем крупными, очищенными от кожуры, дольками апельсина, поливаем маринадом, ставим на выпекание в течение часа при 190 *С.
  5. Несколько раз за время выпекания, поливаем курицу маринадом. Готовую ароматную курицу с хрустящей корочкой, приготовленную по данному рецепту целиком в духовке, подаем к столу.

Можно с уверенностью сказать, что в данной подборке рецептов отражены все самые основные варианты праздничного горячего блюда – курица с хрустящей корочкой, приготовленной в духовке. В каждом рецепте раскрываются какие-то свои определенные авторские секреты приготовления вкусного сочного и ароматного мяса курицы. Итогом каждого рецепта непременно становится получение аппетитного и ароматного блюда, которое порадует как в будние дни, так и в праздники.

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01.02.2019
Теги: курица рецепт фото

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  • Зоя / 01.02.19 12:39
    -
    0
    +
    Все фото рецептов манят и привлекают, прям слюнки сглатывала, когда знакомилась с рецептами. Сами рецепты написаны очень подробно, с обращением внимания на тонкости приготовления и нюансы. Все очень понравилось, прям завтра куплю курицу и непременно приготовлю по одному из рецептов, трудно даже выбрать, по какому именно, настолько хороши все! Спасибо большое!
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  • Валентина / 01.02.19 12:38
    -
    0
    +
    Опробовала один из ваших рецептов, на банке с бульоном, получилось фантастически вкусно. Мы вчетвером практически «прикончили» целую курицу за один присест. Осталось совсем немного, оторвались от курицы с большим трудом, правда «пошла» она так еще и под хорошую закуску из моих фирменных салатиков, а также в хорошей компании, но тем не менее, рецепт просто отличный!
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