Самые вкусные блюда из тыквы - рецепты

Правильное сбалансированное питание с обилием в рационе овощей, ягод и фруктов - это главный секрет долголетия. Чтобы разнообразить меню простыми и вкусными блюдами из тыквы, ознакомьтесь с самыми популярными и новыми рецептами с пошаговыми фото приготовления. Следуя рекомендациям кулинаров можно с легкостью воспроизвести на домашней кухне полезные диетические и калорийные блюда, которые понравятся не только детям, но и взрослым.

Тыква, фаршированная мясом

В США такое блюдо подают к столу на Хэллоуин и во время осенних праздников, посвященных сбору урожая. Для этого выбирают самую большую тыкву, чтобы накормить большое количество людей. Однако можно выбрать оранжевую ягоду поменьше и порадовать близких интересным на вид и вкусным блюдом.

Ингредиенты:

тыква среднего размера – 1 шт.;

мясо любое – 400 г;

лук, морковь, помидор — по 1 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

сладкий перец – 2 шт.;

масло растительное – 1 ст.л.;

соль, перец, лавровый лист.

Приготовление:

С тыквы срезаем верхушку с плодоножкой и откладываем. Вынимаем семена.

Нарезаем кусочками мясо и отправляем обжариваться в небольшом количестве масла.

На другую сковороду выкладываем поочередно: шинкованные лук, морковь и болгарский перец. Обжариваем вместе с зубчиками чеснока.

Соединяем все ингредиенты, добавляем соль, перец и лавровый лист. Пассируем 3-5 минут и закладываем в тыкву. Закрываем шляпкой от ягоды.

Ставим запекаться в духовку при 180 °С на 1,5 часа. Чтобы тыква не пригорела, смазываем ее маслом и наливаем на противень небольшое количество воды. По мере испарения жидкости, добавляем еще.

Простое и вкусное блюдо из тыквы, приготовленное по этому рецепту с фото будет интересно смотреться как на праздничном, так и обычном столе, накрытом для ужина.

Мясное соте с тыквой

Ингредиенты:

мясо – 300 г;

тыква – 700 г;

помидоры – 5 шт.;

лук — 1 шт.;

уксус бальзамический – 3 ст.л.;

мед – 2 ст.л.;

вино красное – 2 ст.л.;

соль;

оливковое масло для обжаривания.

Приготовление:

Рубим мясо небольшими кусочками, выкладываем в кастрюлю с толстым дном. Наливаем оливковое масло и обжариваем до образования румяной корочки. Помидоры нарезаем и измельчаем в блендере до состояния пюре, как показано в прилагаемом видео к рецепту. Лук шинкуем и обжариваем в сотейнике, добавляем томатное пюре. Доводим до кипения. Крупно нарезаем тыкву и закладываем в кастрюлю к жареному мясу. Добавляем слегка остывший томатный соус, а также уксус, смешанный с медом и вином. Прогреваем на умеренном огне и доводим до кипения. Затем доливаем фильтрованную воду так, чтобы она не была выше уровня тыквы. Убавляем огонь на минимум, закрываем кастрюлю крышкой, и тушим до готовности не перемешивая, чтобы оранжевые кусочки не потеряли форму. Простое, вкусное и ароматное блюдо из тыквы с мясом, приготовленное по лучшему рецепту с фото, выкладываем на порционные тарелки и подаем к столу горячим. При желании присыпаем соте мелко нарезанной зеленью петрушки, базилика или розмарина.

Запеканка из тыквы и творога

Сочетание овощей и фруктов с творогом очень нравится детям, которые с удовольствием едят необычное лакомство. Блюда из тыквы не являются исключением. Начать их готовить можно с предлагаемых рецептов. А дальше продолжить создавать свои или находить новые варианты.

Ингредиенты:

тыква – 800 г;

манная крупа – 1 ст.л.;

сахар - 1 ст. л.;

яйцо.

Для творожной начинки:

творог – 500 г;

сахар – 1 ст.л.;

манная крупа – 1 ст.л.;

изюм — по вкусу;

яйцо.

Приготовление:

Тыкву очищаем и нарезаем небольшими кубиками. Выкладываем на противень и запекаем при температуре 190 °С около 30 минут. Приготовить это блюдо из тыквы можно и в микроволновке на средней мощности. Из слегка остывшей ягоды делаем пюре. Для этого добавляем манную крупу, сахар, яйцо и все тщательно вымешиваем. Застилаем противень пергаментной бумагой или смазываем маслом и присыпаем манкой. Выкладываем ⅓ часть тыквенной массы и распределяем ровным слоем при помощи силиконовой лопатки. Творог взбиваем миксером до однородной и пышной массы. Добавляем яйцо, сахар и манную крупу, вымешиваем, выкладываем ½ часть крема на слой из тыквенного пюре. Распаренный заранее изюм высыпаем на творог, используя половину от всего количества. Повторяем очередность слоев еще раз и закрываем запеканку пюре. Ставим противень с оригинальным блюдом из тыквы в духовку, разогретую до 190 °С и выпекаем 20 минут.

Чтобы вкус запеканки получился более насыщенным, надо дать лакомству остыть при комнатной температуре. Ароматную выпечку для этого накрывают пергаментом или чистым кухонным полотенцем и только затем подают к столу.

Сырники с тыквой

Дети всегда с радостью завтракают интересными оладьями, сырниками и блинами со сладкими начинками. Поэтому, если кроха отказывается есть полезные блюда в других вариантах, всегда можно добавить тыкву в выпечку, приготовленную на сковороде или в духовке.

Ингредиенты:

тыква – 200 г;

творог – 600 г;

яйцо;

мука – 4 ст.л.;

ванилин – 1 пакетик;

сахар – 2 ст.л.;

изюм;

соль;

масло растительное для обжаривания.

Приготовление:

Творог разминаем вилкой или протираем сквозь сито, добавляем к нему тыкву, натертую на мелкой терке. Вбиваем яйцо, засыпаем оба вида сахара, распаренный изюм и муку.

При помощи венчика, а затем силиконовой лопатки замешиваем тесто.

Формируем сырники и обжариваем на сковороде до готовности.

В холодное время года подавать богатые на витамины сырники можно со свежезамороженными ягодами, нарезанными пластинами цитрусами или джемом. А чтобы они выглядели ярко и празднично, можно присыпать лакомства тертым шоколадом или кондитерскими шариками.

Блюдо из тыквы с сыром

Ингредиенты:

тыква – 500 г;

сыр – 150 г;

масло растительное – 1 ст.л.;

соль, перец.

Приготовление:

Тыкву очищаем и нарезаем небольшими кусочками произвольной формы. Высыпаем в отдельную емкость. Солим, перчим и хорошо перемешиваем.

Разогреваем сковороду и перекладываем в нее полученную смесь. Обжариваем до образования румяной корочки.

Отправляем кусочки тыквы в емкость для запекания. Обильно посыпаем сыром, предварительно натертым на крупной терке.

Ставим форму в духовку и выпекаем 5-10 минут при 180 °С.

Итальянский салат с тыквой

Ингредиенты:

тыква – 300 г;

листья салата;

сыр “Моцарелла” – 150 г;

масло оливковое – 100 мл;

мед – 2 ст.л.;

сок лимона – 2 ч.л.;

помидоры черри – 6 шт.;

вяленые томаты;

тыквенные семечки.

Приготовление:

Тыкву нарезаем произвольными кусочками и обжариваем в небольшом количестве масла. За 1 минуту до готовности солим и перчим. На тарелку для подачи выкладываем промытые листья салата, разрезанные на половинки черри, ломтики сыра и вяленые помидоры. Оливковое масло смешиваем с медом и соком цитруса. При желании добавляем 2 ч.л. дижонской горчицы. Сверху выкладываем обжаренную оранжевую ягоду и посыпаем все тыквенными семечками.

Суп-пюре из тыквы

Тыква – это полезная ягода, которая часто используется для приготовления разнообразных диетических блюд. Традиционные рецепты очень вкусные, поэтому их просто сделать дома, следуя пошаговым инструкциям и фото.

Ингредиенты:

морковь, лук — по 1 шт.;

картофель – 2 шт.;

тыква – 300 г;

соль, перец — по вкусу;

чеснок — 1-2 зубчика;

масло растительное — 3 ст.л.

Приготовление:

Очищаем все промытые овощи и нарезаем их достаточно крупно, чтобы сохранить большинство полезных веществ.

Выкладываем на сковороду, разогретую с маслом, и обжариваем несколько минут. Солим.

Наливаем воду в количестве чуть больше половины всего объема, занятого овощами. Закрываем крышкой и тушим 15-20 минут. Проверяем на готовность.

Перекладываем все в кастрюлю и измельчаем до состояния пюре в комбайне при помощи крупного лезвия. Если суп-пюре получился густым, разбавляем водой до нужной консистенции. При необходимости подсаливаем.

Подаем со сметаной или любым другим соусом. Также блюдо отлично сочетается с сушеной и свежей зеленью пастернака, базилика, орегано. Любители пикантных вкусов часто добавляют в суп французскую горчицу, аджику и пряности.

Тыквенная каша

Простые и вкусные блюда из тыквы стали традиционными в русской кухне. И если раньше такую кашу томили в печи, то сегодня ее очень удобно готовить в мультиварке, установив режим «Тушение». Качественные фото помогут быстро разобраться с рецептами и значительно сэкономят время.

Ингредиенты:

тыква – 400 г;

пшено – 1 стакан;

сахар – 1 ст.л.;

молоко – 2 стакан;

масло сливочное – 1 ст.л.

Приготовление:

Очищенные куски тыквы натираем на крупной терке, выкладываем в огнеупорную емкость.

Пшено промываем в нескольких сменах кипятка, добавляем к подготовленной ягоде. Посыпаем сахаром и доливаем молоко.

Ставим посуду в максимально разогретую духовку и накрываем крышкой.

Готовим 30-40 минут.

В рассыпчатую, вкусную и ароматную кашу кладем сливочное масло и подаем к столу. При желании добавляем мед, сухофрукты или сгущенное молоко, чтобы придать блюду особенный вкус.

Пирог из песочного теста

Для детей можно испечь разнообразные сладкие десерты из тыквы. Приготовленная в духовке ягода лучше всего сохраняет полезные свойства. А вкус блюд приобретает пикантную нотку.

Ингредиенты:

масло сливочное – 50 г;

яйцо;

сахар – 3 ст.л.;

мука – 1 стакан.

Для начинки:

тыква – 500 г;

яйцо;

сливки – 3 ст.л.;

крахмал кукурузный – 1 ст.л.;

корица – ½ ч.л.;

ванилин.

Приготовление:

Тыкву очищаем от семян. Нарезаем крупными кусками и выкладываем в форму для запекания. Добавляем немного воды и готовим под крышкой при температуре 180 ° С в течение 40 минут.

Взбиваем миксером яйцо с сахаром в однородную смесь.

Добавляем мягкое сливочное масло, предварительно просеянную муку и тщательно перемешиваем.

Формируем из теста колобок и заворачиваем в пищевую пленку. Оставляем на рабочей поверхности.

Слегка остывшую тыкву измельчаем в чаше блендера в пюре. Добавляем все подготовленные для начинки ингредиенты. Перемешиваем.

Тесто укладываем в форму для торта с высокими бортиками. Распределяем равномерным слоем при помощи силиконовой лопатки. Делаем проколы вилкой по всей поверхности.

Выкладываем подготовленную начинку и выпекаем при 180 оС в течение 45 минут.

Перед тем, как подавать к столу, пирог надо полностью остудить при комнатной температуре, накрыв газетой или кондитерской бумагой. Тогда вкус раскроется в полной мере. При желании можно добавить в начинку цитрусовые или цукаты.

Тыква с картошкой и курицей

Ингредиенты:

тыква – 500 г;

картофель – 500 г;

масло оливковое – 1 ст.л.;

куриная грудка – 1 шт.;

сметана – 200 г;

лук, морковь — по 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

приправа для курицы.

Приготовление:

Тыкву и картофель очищаем и нарезаем крупными кубиками, выкладываем в форму для запекания. Лук и морковь шинкуем и обжариваем до золотистого цвета вместе с куриной грудкой, нарезанной на кусочки. Выкладываем на овощную подложку из тыквы и картошки. Поливаем сметаной, смешанной с приправой для курицы, солью и раздавленным чесноком. Перекладываем в рукав для запекания. Разогреваем духовку до 200 оС и томим в течение 45 минут. Сытное блюдо из тыквы лучше всего подавать к ужину или во время обеда. Если исключить специи для курицы, оно отлично подойдет для детей от года. Полезная ягода с диетическим мясом, приготовленная по простому и вкусному рецепту с фото поможет повысить иммунитет малыша в зимний период.

Оладьи из тыквы с сыром

Каждый ребенок с радостью съедает оладьи и сырники, приготовленные в качестве завтрака заботливыми родителями. И если с раннего детства приучать малыша к разнообразным добавкам в интересном блюде, он будет с удовольствием пробовать новые лакомства.

Ингредиенты:

тыква – 150 г;

сыр “Пошехонский” – 100 г;

яйца – 2 шт.;

мука – 2 ст.л.;

шпинат и зеленый лук — по вкусу;

масло растительное – 1 ст.л.;

специи — по вкусу.

Приготовление:

Измельчаем тыкву в комбайне. Шпинат обдаем кипятком, чтобы убрать горечь из листьев. Нарезаем. Добавляем к полученной оранжевой массе измельченный теркой сыр, яйца, муку. Шинкуем лук и закладываем в миску с тестом вместе со шпинатом. Солим, перчим, добавляем любимые специи и тщательно перемешиваем. Формируем из полученной смеси оладьи и жарим на среднем огне. Тягучее и необычное лакомство станет одним из самых любимых в рационе ребенка и родителей. Главное, постараться готовить его в небольшом количестве масла. Тогда сырные оладьи будут очень вкусными и нежными.

Все рецепты с пошаговыми фото достойны того, чтобы быть включенными в список любимых блюд из тыквы. Они настолько вкусные и простые в приготовлении, что способны заставить пересмотреть отношение к оранжевой ягоде, которую часто считают овощем. Также не стоит забывать о том, что наибольшую пользу она приносит при употреблении в сыром виде. Ее можно натереть без термической обработки. Затем добавить яблоко, цукаты, сухофрукты и заправить медом. Таким образом легко приготовить вкусный и очень полезный салат.