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Самые вкусные блюда из тыквы - рецепты

  • Категория:
    блюда
  • Время приготовления:
    1,5-2 часа

Ингредиенты

  • тыква
  • мясо
  • лук
  • морковь
  • помидоры
  • перец
  • чеснок
  • масло растительное
  • специи
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Правильное сбалансированное питание с обилием в рационе овощей, ягод и фруктов - это главный секрет долголетия. Чтобы разнообразить меню простыми и вкусными блюдами из тыквы, ознакомьтесь с самыми популярными и новыми рецептами с пошаговыми фото приготовления. Следуя рекомендациям кулинаров можно с легкостью воспроизвести на домашней кухне полезные диетические и калорийные блюда, которые понравятся не только детям, но и взрослым.

Тыква, фаршированная мясом

В США такое блюдо подают к столу на Хэллоуин и во время осенних праздников, посвященных сбору урожая. Для этого выбирают самую большую тыкву, чтобы накормить большое количество людей. Однако можно выбрать оранжевую ягоду поменьше и порадовать близких интересным на вид и вкусным блюдом.

Ингредиенты:

  • тыква среднего размера – 1 шт.;
  • мясо любое – 400 г;
  • лук, морковь, помидор — по 1 шт.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • сладкий перец – 2 шт.;
  • масло растительное – 1 ст.л.;
  • соль, перец, лавровый лист.

Приготовление:

  • С тыквы срезаем верхушку с плодоножкой и откладываем. Вынимаем семена.

  • Нарезаем кусочками мясо и отправляем обжариваться в небольшом количестве масла.

  • На другую сковороду выкладываем поочередно: шинкованные лук, морковь и болгарский перец. Обжариваем вместе с зубчиками чеснока.

  • Соединяем все ингредиенты, добавляем соль, перец и лавровый лист. Пассируем 3-5 минут и закладываем в тыкву. Закрываем шляпкой от ягоды.

  • Ставим запекаться в духовку при 180 °С на 1,5 часа. Чтобы тыква не пригорела, смазываем ее маслом и наливаем на противень небольшое количество воды. По мере испарения жидкости, добавляем еще.

Простое и вкусное блюдо из тыквы, приготовленное по этому рецепту с фото будет интересно смотреться как на праздничном, так и обычном столе, накрытом для ужина.

Мясное соте с тыквой

Ингредиенты:

  • мясо – 300 г;
  • тыква – 700 г;
  • помидоры – 5 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • уксус бальзамический – 3 ст.л.;
  • мед – 2 ст.л.;
  • вино красное – 2 ст.л.;
  • соль;
  • оливковое масло для обжаривания.

Приготовление:

  1. Рубим мясо небольшими кусочками, выкладываем в кастрюлю с толстым дном. Наливаем оливковое масло и обжариваем до образования румяной корочки.
  2. Помидоры нарезаем и измельчаем в блендере до состояния пюре, как показано в прилагаемом видео к рецепту.
  3. Лук шинкуем и обжариваем в сотейнике, добавляем томатное пюре. Доводим до кипения.
  4. Крупно нарезаем тыкву и закладываем в кастрюлю к жареному мясу. Добавляем слегка остывший томатный соус, а также уксус, смешанный с медом и вином.
  5. Прогреваем на умеренном огне и доводим до кипения. Затем доливаем фильтрованную воду так, чтобы она не была выше уровня тыквы.
  6. Убавляем огонь на минимум, закрываем кастрюлю крышкой, и тушим до готовности не перемешивая, чтобы оранжевые кусочки не потеряли форму.
  7. Простое, вкусное и ароматное блюдо из тыквы с мясом, приготовленное по лучшему рецепту  с фото, выкладываем на порционные тарелки и подаем к столу горячим. При желании присыпаем соте мелко нарезанной зеленью петрушки, базилика или розмарина.

Запеканка из тыквы и творога

Сочетание овощей и фруктов с творогом очень нравится детям, которые с удовольствием едят необычное лакомство. Блюда из тыквы не являются исключением. Начать их готовить можно с предлагаемых рецептов. А дальше продолжить создавать свои или находить новые варианты.

Ингредиенты:

  • тыква – 800 г;
  • манная крупа – 1 ст.л.;
  • сахар - 1 ст. л.;
  • яйцо.
  • Для творожной начинки:
  • творог – 500 г;
  • сахар – 1 ст.л.;
  • манная крупа – 1 ст.л.;
  • изюм — по вкусу;
  • яйцо.

Приготовление:

  1. Тыкву очищаем и нарезаем небольшими кубиками. Выкладываем на противень и запекаем при температуре 190 °С около 30 минут. Приготовить это блюдо из тыквы можно и в микроволновке на средней мощности.
  2. Из слегка остывшей ягоды делаем пюре. Для этого добавляем манную крупу, сахар, яйцо и все тщательно вымешиваем.
  3. Застилаем противень пергаментной бумагой или смазываем маслом и присыпаем манкой. Выкладываем ⅓ часть тыквенной массы и распределяем ровным слоем при помощи силиконовой лопатки.
  4. Творог взбиваем миксером до однородной и пышной массы. Добавляем яйцо, сахар и манную крупу, вымешиваем, выкладываем ½ часть крема на слой из тыквенного пюре.
  5. Распаренный заранее изюм высыпаем на творог, используя половину от всего количества.
  6. Повторяем очередность слоев еще раз и закрываем запеканку пюре. Ставим противень с оригинальным блюдом из тыквы в духовку, разогретую до 190 °С и выпекаем 20 минут.

Чтобы вкус запеканки получился более насыщенным, надо дать лакомству остыть при комнатной температуре. Ароматную выпечку для этого накрывают пергаментом или чистым кухонным полотенцем и только затем подают к столу.

Сырники с тыквой

Дети всегда с радостью завтракают интересными оладьями, сырниками и блинами со сладкими начинками. Поэтому, если кроха отказывается есть полезные блюда в других вариантах, всегда можно добавить тыкву в выпечку, приготовленную на сковороде или в духовке.

Ингредиенты:

  • тыква – 200 г;
  • творог – 600 г;
  • яйцо;
  • мука – 4 ст.л.;
  • ванилин – 1 пакетик;
  • сахар – 2 ст.л.;
  • изюм;
  • соль;
  • масло растительное для обжаривания.

Приготовление:

  • Творог разминаем вилкой или протираем сквозь сито, добавляем к нему тыкву, натертую на мелкой терке. Вбиваем яйцо, засыпаем оба вида сахара, распаренный изюм и муку.

  • При помощи венчика, а затем силиконовой лопатки замешиваем тесто.

  • Формируем сырники и обжариваем на сковороде до готовности.

  • В холодное время года подавать богатые на витамины сырники можно со свежезамороженными ягодами, нарезанными пластинами цитрусами или джемом. А чтобы они выглядели ярко и празднично, можно присыпать лакомства тертым шоколадом или кондитерскими шариками.

Блюдо из тыквы с сыром

 

Ингредиенты:

  • тыква – 500 г;
  • сыр – 150 г;
  • масло растительное – 1 ст.л.;
  • соль, перец.

Приготовление:

  • Тыкву очищаем и нарезаем небольшими кусочками произвольной формы. Высыпаем в отдельную емкость. Солим, перчим и хорошо перемешиваем.

  • Разогреваем сковороду и перекладываем в нее полученную смесь. Обжариваем до образования румяной корочки.

  • Отправляем кусочки тыквы в емкость для запекания. Обильно посыпаем сыром, предварительно натертым на крупной терке.

  • Ставим форму в духовку и выпекаем 5-10 минут при 180 °С.

Итальянский салат с тыквой

Ингредиенты:

  • тыква – 300 г;
  • листья салата;
  • сыр “Моцарелла” – 150 г;
  • масло оливковое – 100 мл;
  • мед – 2 ст.л.;
  • сок лимона – 2 ч.л.;
  • помидоры черри – 6 шт.;
  • вяленые томаты;
  • тыквенные семечки.

Приготовление:

  1. Тыкву нарезаем произвольными кусочками и обжариваем в небольшом количестве масла. За 1 минуту до готовности солим и перчим.
  2. На тарелку для подачи выкладываем промытые листья салата, разрезанные на половинки черри, ломтики сыра и вяленые помидоры.
  3. Оливковое масло смешиваем с медом и соком цитруса. При желании добавляем 2 ч.л. дижонской горчицы.
  4. Сверху выкладываем обжаренную оранжевую ягоду и посыпаем все тыквенными семечками.

  • А вы любите тыкву?

Суп-пюре из тыквы

Тыква – это полезная ягода, которая часто используется для приготовления разнообразных диетических блюд. Традиционные рецепты очень вкусные, поэтому их просто сделать дома, следуя пошаговым инструкциям и фото.

Ингредиенты:

  • морковь, лук — по 1 шт.;
  • картофель – 2 шт.;
  • тыква – 300 г;
  • соль, перец — по вкусу;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • масло растительное — 3 ст.л.

Приготовление:

  • Очищаем все промытые овощи и нарезаем их достаточно крупно, чтобы сохранить большинство полезных веществ.

  • Выкладываем на сковороду, разогретую с маслом, и обжариваем несколько минут. Солим.

  • Наливаем воду в количестве чуть больше половины всего объема, занятого овощами. Закрываем крышкой и тушим 15-20 минут. Проверяем на готовность.

  • Перекладываем все в кастрюлю и измельчаем до состояния пюре в комбайне при помощи крупного лезвия. Если суп-пюре получился густым, разбавляем водой до нужной консистенции. При необходимости подсаливаем.

  • Подаем со сметаной или любым другим соусом. Также блюдо отлично сочетается с сушеной и свежей зеленью пастернака, базилика, орегано. Любители пикантных вкусов часто добавляют в суп французскую горчицу, аджику и пряности.

Тыквенная каша

Простые и вкусные блюда из тыквы стали традиционными в русской кухне. И если раньше такую кашу томили в печи, то сегодня ее очень удобно готовить в мультиварке, установив режим «Тушение». Качественные фото помогут быстро разобраться с рецептами и значительно сэкономят время.

 

Ингредиенты:

  • тыква – 400 г;
  • пшено – 1 стакан;
  • сахар – 1 ст.л.;
  • молоко – 2 стакан;
  • масло сливочное – 1 ст.л.

Приготовление:

  • Очищенные куски тыквы натираем на крупной терке, выкладываем в огнеупорную емкость.
  • Пшено промываем в нескольких сменах кипятка, добавляем к подготовленной ягоде. Посыпаем сахаром и доливаем молоко.

  • Ставим посуду в максимально разогретую духовку и накрываем крышкой.

  • Готовим 30-40 минут.
  • В рассыпчатую, вкусную и ароматную кашу кладем сливочное масло и подаем к столу. При желании добавляем мед, сухофрукты или сгущенное молоко, чтобы придать блюду особенный вкус.

Пирог из песочного теста

Для детей можно испечь разнообразные сладкие десерты из тыквы. Приготовленная в духовке ягода лучше всего сохраняет полезные свойства. А вкус блюд приобретает пикантную нотку.

Ингредиенты:

  • масло сливочное – 50 г;
  • яйцо;
  • сахар – 3 ст.л.;
  • мука – 1 стакан.
  • Для начинки:
  • тыква – 500 г;
  • яйцо;
  • сливки – 3 ст.л.;
  • крахмал кукурузный – 1 ст.л.;
  • корица – ½ ч.л.;
  • ванилин.

 

Приготовление:

  • Тыкву очищаем от семян. Нарезаем крупными кусками и выкладываем в форму для запекания. Добавляем немного воды и готовим под крышкой при температуре 180 °С в течение 40 минут.

  • Взбиваем миксером яйцо с сахаром в однородную смесь.

  • Добавляем мягкое сливочное масло, предварительно просеянную муку и тщательно перемешиваем.
  • Формируем из теста колобок и заворачиваем в пищевую пленку. Оставляем на рабочей поверхности.
  • Слегка остывшую тыкву измельчаем в чаше блендера в пюре. Добавляем все подготовленные для начинки ингредиенты. Перемешиваем.

  • Тесто укладываем в форму для торта с высокими бортиками. Распределяем равномерным слоем при помощи силиконовой лопатки. Делаем проколы вилкой по всей поверхности.

  • Выкладываем подготовленную начинку и выпекаем при 180 оС в течение 45 минут.

  • Перед тем, как подавать к столу, пирог надо полностью остудить при комнатной температуре, накрыв газетой или кондитерской бумагой. Тогда вкус раскроется в полной мере. При желании можно добавить в начинку цитрусовые или цукаты.

Тыква с картошкой и курицей

Ингредиенты:

  • тыква – 500 г;
  • картофель – 500 г;
  • масло оливковое – 1 ст.л.;
  • куриная грудка – 1 шт.;
  • сметана – 200 г;
  • лук, морковь — по 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • приправа для курицы.

Приготовление:

  1. Тыкву и картофель очищаем и нарезаем крупными кубиками, выкладываем в форму для запекания.
  2. Лук и морковь шинкуем и обжариваем до золотистого цвета вместе с куриной грудкой, нарезанной на кусочки.
  3. Выкладываем на овощную подложку из тыквы и картошки. Поливаем сметаной, смешанной с приправой для курицы, солью и раздавленным чесноком.
  4. Перекладываем в рукав для запекания. Разогреваем духовку до 200 оС и томим в течение 45 минут.
  5. Сытное блюдо из тыквы лучше всего подавать к ужину или во время обеда. Если исключить специи для курицы, оно отлично подойдет для детей от года. Полезная ягода с диетическим мясом, приготовленная по простому и вкусному рецепту с фото поможет повысить иммунитет малыша в зимний период.

Оладьи из тыквы с сыром

Каждый ребенок с радостью съедает оладьи и сырники, приготовленные в качестве завтрака заботливыми родителями. И если с раннего детства приучать малыша к разнообразным добавкам в интересном блюде, он будет с удовольствием пробовать новые лакомства.

Ингредиенты:

  • тыква – 150 г;
  • сыр “Пошехонский” – 100 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • мука – 2 ст.л.;
  • шпинат и зеленый лук — по вкусу;
  • масло растительное – 1 ст.л.;
  • специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Измельчаем тыкву в комбайне.
  2. Шпинат обдаем кипятком, чтобы убрать горечь из листьев. Нарезаем.
  3. Добавляем к полученной оранжевой массе измельченный теркой сыр, яйца, муку.
  4. Шинкуем лук и закладываем в миску с тестом вместе со шпинатом. Солим, перчим, добавляем любимые специи и тщательно перемешиваем.
  5. Формируем из полученной смеси оладьи и жарим на среднем огне.
  6. Тягучее и необычное лакомство станет одним из самых любимых в рационе ребенка и родителей. Главное, постараться готовить его в небольшом количестве масла. Тогда сырные оладьи будут очень вкусными и нежными.

Все рецепты с пошаговыми фото достойны того, чтобы быть включенными в список любимых блюд из тыквы. Они настолько вкусные и простые в приготовлении, что способны заставить пересмотреть отношение к оранжевой ягоде, которую часто считают овощем. Также не стоит забывать о том, что наибольшую пользу она приносит при употреблении в сыром виде. Ее можно натереть без термической обработки. Затем добавить яблоко, цукаты, сухофрукты и заправить медом. Таким образом легко приготовить вкусный и очень полезный салат.

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29.01.2019
Теги: тыква рецепты блюдо

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  • Марина / 29.01.19 21:24
    -
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    Очень интересные варианты! Не знала даже, что можно готовить тыкву в таком разнообразии. Буду радовать семью новыми экспериментами на кухне, потому что все выглядит так аппетитно, что хочется съесть. Представляю, как это будет пахнуть. Очень хочу попробовать новые рецепты!!! Спасибочки!
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  • Тамара / 29.01.19 21:24
    -
    0
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    Попробовала приготовить сырники с тыквой и творогом, успела только с них снять пробу, мои «размели» их в один момент, еще и с удивлением спросили, почему так мало. Теперь буду уже готовить в больших количествах, кстати, надо и другие рецепты опробовать, наверняка такая же вкуснятина получится. Большое спасибо за подборку рецептов.
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  • Лена / 29.01.19 21:23
    -
    0
    +
    Тыкву просто обожаю, считаю, что она вполне самодостаточна, всегда готовила ее без каких - либо других продуктов, запекала, тушила, жарила. Однако, прочитав ваши рецепты, решила попробовать разнообразить рацион, буду пробовать, спасибо, дочка тоже заинтересовалась, что меня радует особенно.
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